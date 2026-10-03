Sau 1 năm yêu, tôi phát hiện bạn trai giấu tôi rất nhiều chuyện động trời: Anh ta không xin lỗi mà nói một câu khiến tôi không tin nổi

Tôi quen Trường được gần một năm. Khoảng thời gian đầu, tôi từng nghĩ mình may mắn vì gặp được một người đàn ông biết quan tâm, chủ động và nghiêm túc. Trường theo đuổi tôi rất nhiệt tình, ngày nào cũng hỏi han, đưa đón, cuối tuần luôn tìm cách sắp xếp thời gian dành cho tôi. Anh khiến tôi có cảm giác mình là người phụ nữ duy nhất trong cuộc sống của anh.

Khoảng hai tháng trước, khi tình cảm giữa chúng tôi không còn nồng nhiệt như thời gian đầu, Trường bắt đầu để lộ nhiều điều bất thường. Những cuộc điện thoại anh nghe lén lút, những lần đột nhiên mất tích vài tiếng, những buổi tối viện lý do bận rồi không trả lời tin nhắn. Trước đây tôi không để ý, vì tin anh. Nhưng khi những điều ấy lặp lại, tôi bắt đầu nghi ngờ liệu có phải anh có người khác?

Tôi tìm hiểu và phát hiện Trường từng kết hôn. Không những thế, anh và vợ cũ đã ly hôn nhưng vẫn qua lại với nhau. Điều khiến tôi đau nhất không phải chuyện anh từng có một cuộc hôn nhân, bởi ai cũng có quá khứ. Tôi thất vọng vì suốt gần một năm yêu nhau, anh chưa từng nói với tôi một câu nào về chuyện đó.

Anh đã rất giỏi đóng vai một người đàn ông độc thân. Tôi bắt đầu nhớ lại những lần mình hỏi về gia đình, về chuyện trước đây, anh đều khéo léo chuyển sang chuyện khác. Tôi từng nghĩ anh ít nói vì không thích kể chuyện riêng tư. Bây giờ nhìn lại, tôi mới hiểu có những điều anh không nói vì anh muốn tôi không biết.

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Sau khi phát hiện, tôi đã nhiều lần đề nghị chia tay. Tôi không muốn tranh giành với một người vợ cũ mà Trường vẫn còn qua lại. Tôi cũng không muốn mỗi ngày phải đoán xem anh đang ở đâu, với ai và giữa anh với người phụ nữ kia thực sự còn tình cảm hay chỉ đơn giản là trách nhiệm.

Nhưng lần nào tôi nói chia tay, Trường cũng tìm cách níu kéo. Anh nói rằng anh yêu tôi, cuộc hôn nhân cũ đã kết thúc, chuyện anh qua lại với vợ cũ chỉ vì những vấn đề còn tồn tại giữa hai người. Có lần anh còn nói nếu tôi tìm được người đàn ông nào tốt hơn anh thì anh sẽ chấp nhận chia tay, còn nếu chưa tìm được thì cứ để anh ở bên chăm sóc tôi.

Nghe thì có vẻ thâm tình, nhưng càng nghĩ tôi càng thấy câu nói ấy vô lý. Chẳng lẽ tôi phải tìm được một người khác rồi mới có quyền rời khỏi một mối quan hệ khiến mình không còn cảm thấy an toàn? Song chưa chia tay anh mà đã tìm người khác thì khác gì tôi bắt cá 2 tay, tự nhiên tôi thành kẻ sai.

Tôi nói với Trường rằng tôi không cần anh cho phép tôi chia tay. Tôi cũng không cần phải có người mới để chứng minh rằng quyết định của mình là đúng.

Anh bảo tôi cứ suy nghĩ kỹ đã, không có người nào tốt hơn anh đâu. Còn tôi thì lần đầu tiên thấy mình tỉnh táo hơn rất nhiều.

Tôi từng nghĩ điều đáng sợ nhất là yêu nhầm người nhưng giờ tôi lại thấy đáng sợ hơn là biết mình đang ở trong một mối quan hệ không phù hợp nhưng vẫn tự thuyết phục bản thân ở lại.