Vừa ra mắt đã bị mẹ bạn trai “dằn mặt”, cô gái "đáp lễ" khiến bà tái mặt

Trâm, 25 tuổi, quê Yên Bái, hiện làm việc tại Hà Nội, từng nghĩ mối tình kéo dài hơn 5 năm của mình sẽ có một cái kết bằng đám cưới. Nhưng chỉ sau một buổi tối về ra mắt gia đình bạn trai, cô lại chủ động bước ra khỏi mối quan hệ mà mình từng rất trân trọng.

Trâm quen Huy từ những năm đầu đại học. Khi ấy, cô là cô gái khá giản dị, ít trang điểm, sống kín đáo. Huy hơn cô 2 tuổi, gia đình có điều kiện ở Hà Nội nhưng bản thân anh lại thích tự lập, đi làm thêm và tự lo cho tương lai. Sau hơn một năm được Huy kiên trì theo đuổi, Trâm mới đồng ý.

Yêu nhau nhiều năm, cả hai từng có quãng thời gian yêu xa khi Huy sang nước ngoài học thạc sĩ. Trâm cũng muốn ổn định công việc rồi mới chính thức về gặp bố mẹ anh. Cô nghĩ rằng khi cả hai đã trưởng thành, có công việc và nghiêm túc tính chuyện lâu dài thì việc ra mắt hai bên gia đình sẽ là một dấu mốc đẹp.

Ảnh minh họa

Nhưng lần đầu tiên Huy đưa cô về nhà lại trở thành buổi gặp mặt mà Trâm không thể quên.

Hai lần trước họ dự định về đều không thành. Đến một hôm Huy được về sớm, anh bất ngờ chở Trâm thẳng về nhà. May mắn là hôm đó cô vừa nhận được đồ bố mẹ gửi từ quê lên nên đã lấy một ít trứng, bưởi và đặc sản quê làm quà.

Vừa nhìn thấy Trâm, mẹ Huy chỉ cười xã giao. Đến bữa cơm, bà nói vì con trai không báo trước nên không kịp chuẩn bị, mong cô “ăn tạm”. Trâm vốn đã có chút hồi hộp nên chỉ biết cười và nói chuyện lễ phép.

Nhưng càng về sau, cô càng cảm thấy mình không phải đang được tìm hiểu mà giống như đang trải qua một cuộc “thẩm vấn”.

Mẹ Huy hỏi công việc, gia đình, bố mẹ làm gì, nhà cửa ra sao. Khi biết bố mẹ Trâm ở quê làm nông, căn nhà chỉ khoảng 50m², dưới cô còn hai em đang học đại học, thái độ của bà thay đổi rõ rệt.

Rồi bà bắt đầu nói đến chuyện sau này.

Bà cho rằng nếu cưới, hai người phải về nhà sống chung. Trâm nên nghỉ việc, sinh con rồi ở nhà chăm con đến khi con cứng cáp mới tính chuyện đi làm. Thậm chí bà còn nhận xét về vóc dáng của Trâm và lo cô “khó sinh”, sau đó đề cập thẳng đến chuyện hai người có thể mang thai trước rồi cưới.

Trâm quay sang nhìn Huy, hy vọng anh sẽ lên tiếng đỡ lời cho mình. Nhưng anh lúc ấy gần như không để ý, vẫn mải xem bóng đá.

Điều khiến Trâm tổn thương nhất không hẳn là những câu hỏi về hoàn cảnh gia đình. Cô buồn vì cảm giác mình đang bị đánh giá dựa trên những thứ mà bản thân không thể lựa chọn: quê quán, nghề nghiệp của bố mẹ, diện tích căn nhà hay việc gia đình còn phải lo cho các em.

Đỉnh điểm xảy ra khi cô chuẩn bị ra về. Mẹ Huy nhìn túi quà quê Trâm mang đến rồi bảo cô cầm về vì gia đình “nhiều lắm, cũng không quen dùng những thứ này”.

Trâm nhìn túi trứng và bưởi mà bố mẹ đã cẩn thận lựa chọn gửi cho con gái, trong lòng nghẹn lại. Với cô, đó không phải món quà đắt tiền nhưng là tình cảm của bố mẹ dành cho gia đình tương lai của con.

Chưa dừng lại ở đó, mẹ Huy còn nói con trai không cần đưa bạn gái về, bởi “dâu nhà này mấy đời đều biết việc, biết điều”, không ai cần được đưa đón hay cung phụng.

Đến lúc ấy, Trâm không muốn im lặng thêm.

Cô bình tĩnh nói rằng mình chưa từng đề nghị được làm dâu nhà anh. Người chủ động theo đuổi cô là Huy, người về tận nhà xin phép bố mẹ cô cho được chăm sóc cô cũng là Huy, và hôm nay chính anh là người muốn đưa cô về gặp bố mẹ.

Sau đó, Trâm xin phép ra về và quyết định không quay lại. Huy còn yêu cầu cô quay lại xin lỗi mẹ anh, nhưng Trâm không làm vậy.

Có thể một buổi ra mắt không đủ để đánh giá toàn bộ một gia đình. Cũng có thể những định kiến của người lớn đôi khi xuất phát từ cách sống và quan niệm đã hình thành qua nhiều năm. Nhưng với Trâm, điều quan trọng hơn cả là cách Huy đứng trước những lời nói khiến bạn gái tổn thương.

Một cuộc hôn nhân không chỉ cần tình yêu của hai người. Nó còn cần khả năng bảo vệ ranh giới của nhau trước gia đình hai bên. Nếu ngay từ lúc chưa cưới, một người đã phải tự mình chống đỡ trước những định kiến, còn người kia chỉ đứng ngoài im lặng, thì điều đáng lo không nằm ở chuyện “môn đăng hộ đối”.

Nó nằm ở chỗ người đàn ông ấy có thực sự đủ trưởng thành để cùng người mình yêu xây dựng một gia đình riêng hay chưa.