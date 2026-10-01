Đám cưới hot nhất khu chợ Lớn: Loạt nghi lễ lạ lùng kéo dài 6 tiếng khiến khách mời đi từ ngạc nhiên này đến ngỡ ngàng khác

Đám cưới của cặp TikToker Mìn Min (Hàn Quốc) và Dương Bội Linh (Hỷ Khí Dương Dương, dân tộc Hoa) đang nhận được nhiều sự chú ý trên MXH bởi không khí rộn ràng cùng hàng loạt nghi thức đặc sắc.

Chú rể là người Hàn Quốc, cô dâu là người dân tộc Hoa, cả hai hiện sinh sống tại Việt Nam. Chính vì vậy, ngày trọng đại của cặp đôi trở thành một lễ cưới đa văn hóa. Bên cạnh bộ Khỏa Long Phụng - hỷ phục của người Hoa, cả hai còn chụp ảnh với Hanbok - trang phục truyền thống của Hàn Quốc và cổ phục Việt Nam.

Ba phong cách Hàn - Trung - Việt cùng xuất hiện trong album cưới như một cách kể lại câu chuyện tình yêu đặc biệt của hai người: khác biệt về nguồn gốc văn hóa nhưng gặp gỡ, gắn bó và xây dựng cuộc sống tại Việt Nam.

Lễ cưới của cặp đôi chủ yếu được tổ chức theo các nghi thức truyền thống của người Hoa. Trước ngày trọng đại, gia đình cô dâu thực hiện một nghi lễ quan trọng được gọi là "Cua Tài Lạy", hay lễ đại lễ.

Cô dâu chia sẻ: "Trước ngày cưới thì người Hoa như nhà bé Bự có một cái nghi lễ rất là quan trọng gọi là 'Cua Tài Lạy' (lễ đại lễ). Cô dâu phải dậy sớm ra chợ mua một cặp lựu đỏ và lá bách diệp. Lựu đỏ tượng trưng cho cô dâu chú rể hạnh phúc viên mãn, hạt lựu tượng trưng cho con cháu đầy đàn, còn lá bách diệp tượng trưng cho sự bền vững".

Trong lễ cũng xuất hiện trầu cau cùng nhiều loại "Hải vị" - những món đồ khô quen thuộc trong văn hóa ẩm thực và nghi lễ của người Hoa. Tráp cưới cũng có một số điểm khác biệt so với tráp cưới truyền thống của người Việt. Đặc biệt, cô dâu còn chuẩn bị cả một khay trà sữa để dùng trong nghi lễ.

Một nghi thức khác không thể thiếu là "Thượng đầu", tức nghi thức chải tóc cho cô dâu và chú rể. Sau đó, tóc của hai người được lấy một phần, buộc bằng dây tơ hồng rồi cất giữ với ý nghĩa gắn kết tình cảm, cầu mong đôi vợ chồng luôn đồng lòng và bền chặt.

Đến ngày cưới, sự đa văn hóa càng được thể hiện rõ. Để tất cả thành viên hai bên gia đình cùng khách mời có thể theo dõi trọn vẹn buổi lễ, cặp đôi phải thuê tới ba MC sử dụng ba ngôn ngữ Hàn - Trung - Việt.

Mở màn buổi tiệc, cô dâu còn phải trải qua một trò chơi mô phỏng bộ phim "Squid Game" nổi tiếng của Hàn Quốc để tìm chồng giữa những người đang giấu mặt. Chưa dừng lại ở đó, chú rể còn hào hứng nhảy "Gangnam Style", bản hit đình đám của PSY, trước sự cổ vũ của đông đảo khách mời. Những tiết mục vui nhộn khiến đám cưới không quá nặng về nghi thức mà trở thành một bữa tiệc gần gũi, trẻ trung.

(Nguồn: @vimaay, @maryhuynh2503)



Một trong những nghi thức thu hút nhiều sự chú ý là Lo Hei, người Hoa gọi là "Lú hỷ, lú hỷ". Món ăn được cô dâu, chú rể và bố mẹ hai bên cùng trộn và tung lên cao. Theo quan niệm của người Hoa, nguyên liệu càng được tung cao thì vận may, sức khỏe và tài lộc trong tương lai càng dồi dào. Sau khi nghi thức kết thúc, món ăn được chia cho những vị khách có mặt tại lễ cưới để cùng thưởng thức, nhưng một cách chia sẻ tài lộc đến tất cả mọi người.

(Nguồn: @thubonny, @nhandian)



Thực đơn tiếp khách cũng có điểm nhấn riêng. Bên cạnh rượu và nước ngọt như trong những lễ cưới thông thường, cô dâu chú rể còn chuẩn bị trà sữa cho khách. Từng ly được đặt trong những chiếc cốc đỏ rực, hòa cùng màu sắc chủ đạo của ngày hỷ sự.

(Nguồn: @thubonny)

Ngay cả bó hoa cưới cũng được cô dâu Dương Bội Linh biến tấu theo cách không giống ai. Thay cho hoa tươi truyền thống, cô dâu lựa chọn một bông cải xanh đính ngọc trai. Khi đến phần tung hoa, "bó hoa cưới" đặc biệt này có thể bung ra thành nhiều phần để nhiều người cùng nhận được, với mong muốn niềm vui và may mắn không chỉ thuộc về một người mà được lan tỏa tới nhiều khách mời.

(Nguồn: @nhandian)

Đám cưới kéo dài tới 6 tiếng với liên tiếp các nghi lễ, tiết mục và trò chơi. Không khí Hàn Quốc còn được đưa vào chương trình bằng một trò chơi mô phỏng theo bộ phim đình đám "Squid Game", hay những ca khúc Kpop nổi tiếng được chính cô dâu và chú rể thể hiện... khiến khách mời càng thêm hào hứng.

Không chỉ là ngày vui của hai người, lễ cưới còn cho thấy mỗi nét truyền thống đều có thể được gìn giữ theo một cách trẻ trung và gần gũi. Với hàng loạt chi tiết độc đáo, đây quả thực là một trong những đám cưới gây chú ý nhất của cộng đồng người Hoa tại khu Chợ Lớn những ngày qua.