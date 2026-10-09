Ở chung nhà với bạn trai, nữ streamer gợi cảm hé lộ cơ thể có "biến đổi lạ", cộng đồng mạng bàn tán không thôi

Cộng đồng streamer quốc tế mới đây lại được phen xôn xao trước câu chuyện liên quan đến Kaise và Asmongold, hai gương mặt quen thuộc trên nền tảng livestream nổi tiếng.

Trong một buổi phát sóng trực tiếp, Kaise bất ngờ chia sẻ về những thay đổi kỳ lạ trên cơ thể sau khoảng một tuần lưu trú tại nhà của nam streamer.

Cụ thể, nữ streamer cho biết nhiều nốt mẩn nhỏ bắt đầu xuất hiện tại các vị trí khác nhau trên cơ thể, đi kèm cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

Theo mô tả của Kaise, những dấu hiệu này khá giống vết muỗi đốt, xuất hiện riêng lẻ thay vì tập trung thành từng mảng lớn. Điều khiến câu chuyện trở nên đáng chú ý chính là thời điểm các triệu chứng xuất hiện, trùng với khoảng thời gian cô ở nhà Asmongold. Tuy nhiên, nữ streamer không công bố hình ảnh cụ thể hay kết quả thăm khám, vì vậy nguyên nhân thực sự vẫn chưa được xác định.

Chưa dừng lại ở đó, Kaise còn khiến khán giả bật cười khi hài hước kể rằng mỗi lần yêu cầu Zack, tên thật của Asmongold, dọn dẹp nhà cửa, cô lại bị anh "đánh". Nữ streamer thậm chí đùa rằng mình đã khóc đến đỏ cả mắt.

Đáng chú ý, Asmongold đang ngồi ngay phía sau trong lúc Kaise đưa ra những phát biểu này. Bối cảnh cho thấy đây là màn trêu đùa giữa hai người, hoàn toàn không phải lời tố cáo bạo hành nghiêm túc.

Sau khi đoạn video được chia sẻ, cộng đồng mạng nhanh chóng đưa ra hàng loạt giả thuyết về những nốt mẩn bí ẩn trên cơ thể Kaise. Một số người nghi ngờ cô bị côn trùng cắn, trong khi những ý kiến khác nhắc đến rệp giường, bọ chét, mạt bụi hay nấm mốc.

Sở dĩ những suy đoán này xuất hiện dày đặc là bởi Asmongold từ lâu đã nổi tiếng với căn nhà bừa bộn. Trong nhiều năm livestream, nam streamer không ít lần để lộ không gian sống chất đầy đồ đạc, cốc chén cũ và những vật dụng chưa được dọn dẹp. Anh cũng từng chia sẻ về việc phát hiện côn trùng trong nhà.

Chính hình ảnh quen thuộc ấy khiến không ít khán giả lập tức liên hệ tình trạng của Kaise với môi trường sinh hoạt tại đây.

Dẫu vậy, chưa có bằng chứng nào xác nhận căn nhà của Asmongold là nguyên nhân khiến nữ streamer nổi mẩn ngứa. Những triệu chứng tương tự hoàn toàn có thể xuất phát từ nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm dị ứng, chất tẩy rửa, thời tiết hoặc côn trùng thông thường.

Cho đến nay, cả Kaise lẫn Asmongold đều chưa đưa ra lời giải thích cụ thể về sự việc. Cũng chưa rõ nữ streamer thực sự gặp vấn đề về da hay chỉ đang phóng đại câu chuyện để tạo không khí hài hước trong buổi phát sóng.

Dù nguyên nhân vẫn là dấu hỏi, những chia sẻ của Kaise tiếp tục khiến cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi. Từ một câu chuyện tưởng chừng rất nhỏ, căn nhà nổi tiếng của Asmongold một lần nữa bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý.