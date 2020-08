Xuất hiện "bậc thầy" kể chuyện bằng rap khiến Binz hoài niệm về bố, Karik - Trấn Thành khóc tại chỗ

Tại sân khấu Rap Việt tập 1, một hiện tượng được sinh ra mang đến sự thừa nhận hoàn toàn mới cho những ai còn lạ lẫm và chưa thật sự hiểu rap. Dương Tiến Thành – Rap name Hydra, chàng trai nhỏ nhắn đến từ Hà Nội đã khiến nhiều người phải bật khóc với phần dự thi ca khúc Người cha câm.

Những giai điệu bình dị và từng lời rap chạm đến lòng người: "Cha đã lấy máu của mình một dòng máu ấm để cứu sống con/Để đến bây giờ khi con tỉnh dậy thì nay cha đã không còn…" được cậu thể hiện trên sân khấu khiến người nghe phải "nổi da gà", xúc động và thậm chí bật khóc.

Hydra.

Ngay từ những lời rap đầu tiên được cất lên, Karik, Suboi đã lập tức kích hoạt bàn đạp chọn Hydra và ngay sau đó là Binz. Hình ảnh hiếm có tưởng chừng như khó thấy trên một sàn đấu nhạc rap bất ngờ xuất hiện: Karik, Trấn Thành xúc động rớt nước mắt. Nói về nguồn xúc cảm viết lời rap cho ca khúc, Hydra cho biết: "Câu chuyện của em viết dựa trên bộ phim Người cha câm của Thái. Thật ra đây là bài nhạc em viết từ 6 năm trước. Sau khi xem phim đến 3 lần thì em cảm thấy là mình rất muốn viết thành nhạc".

Những người quá quen với hình ảnh một bad boy hào hoa với lời rap đầy chất thơ trong các MV xa hoa lại bỗng giật mình vì bắt gặp hình ảnh Binz nghẹn ngào bày tỏ: "Trước hết là anh không biết là anh nên yêu hay ghét em. Tại vì bố anh cũng mất ngay trước mặt anh luôn. Anh nghĩ khi em đã điều khiển được cảm xúc của mình và em bỏ nó vào âm nhạc thì tất cả các kỹ thuật khác đều không quan trọng nữa và em là 1 người kể chuyện rất điêu luyện. Anh cảm ơn em về điều đó".

Huấn luyện viên Kairk cũng không kìm được cảm xúc: "Anh không biết phải nói gì với em vì ngay từ những câu rap đầu tiên em đã khiến cho anh nhớ đến 1 vài chuyện, nhưng đó là sự thành công mà anh nghĩ bản thân em cũng không ngờ tới. Tất cả mọi thứ nó thể hiện hết trong cách em dẫn dắt câu chuyện, cả sân khấu này đi theo cảm xúc của em và bây giờ mọi thứ rất rõ rệt, rõ nhất là những giọt nước mắt của anh và anh Trấn Thành".

Tiếp thêm lời, Giám khảo JustaTee cho biết: "Em chỉ cần đứng 1 chỗ mà người ta thấy được cái hồn của em truyền vào bài hát đấy thật sự là thành công và anh mong rằng em luôn giữ sự mộc mạc ấy. Rap Việt rất cần những con người như thế".

Xuất hiện trên sân khấu, bố của Dương Tiến Thành gây xúc động với những lời nhắn nhủ dành cho đứa con trai cá tính: "Thật ra thì bố mẹ luôn luôn tự hào về con. Dù nhiều khi bố hoặc mẹ không thể hiện ra cái bên ngoài, nhưng mà trong thâm tâm luôn muốn ủng hộ con và muốn con thật thành công".

Trước khi huấn luyện viên đưa ra quyết định Hydra thuộc về đội ai, Karik bất ngờ lên tiếng: "Anh là người đầu tiên bấm chọn em, bởi vì anh nhận ra anh có thể làm gì cho em. Và anh nhận ra mình có những điểm chung có thể kết nối với nhau sau ngày hôm nay. Anh nghĩ em phù hợp với anh". Binz cũng đã có những lời vô cùng cảm động gửi đến Hydra trên sân khấu: "Mặc dù anh bị thuyết phục là style em rất giống Karik, nhưng anh nghĩ anh có thể giúp em khai thác nó ở một khía cạnh khác. Có thể anh sẽ không hy vọng làm cho nó sáng hơn hay là buồn hơn nhưng mà anh biết anh có thể làm được. Có thể lấy được những cái đau sâu từ bên trong em ra và có thể nếu em đủ tin tưởng anh để em chia sẻ những điều đó với anh".

Suboi bất ngờ muốn lùi 1 bước, cô cho biết: "Tại vì Suboi cảm thấy 2 người này có cái gì đó mà có thể giúp em được". Rhymastic sau khi phân tích các điểm mạnh về khả năng Karik và Binz có thể mang lại thì 2 giám khảo đã đưa ra quyết định cần 1 người nắm bắt được khả năng tư duy để Hydra có thể phát triển nên đã cùng đưa ra quyết định Hydra sẽ về đội Karik.

Tiết mục của Hydra.

Chàng trai sinh năm 1996, Nguyễn Anh Vũ – rap name: Yuno BigBoi đã tạo nên cột mốc đi vào lịch sử Rap Việt ngay tập đầu tiên. Sự xuất hiện của anh chàng quả là 1 “cú lừa” lớn dành cho bộ 6 quyền lực. Không hình xăm hay khoác lên mình trang phục hầm hố, vẻ ngoài mũm mĩm của chàng rapper “1 tạ mốt” đã đánh lừa tất cả khi cất lên tone giọng trầm ấm khiến 4 huấn luyện viên phải trầm trồ ngay ở phần giới thiệu.

Yuno BigBoi.

Như một nước cờ khôn ngoan, đúng như những gì Yuno BigBoi chia sẻ ngay từ đầu, Yuno sẽ khiến từ người già đến trẻ em, từ bà nội trợ đến giới văn phòng có thể nghe được nhạc rap qua ca khúc của mình. Chàng rapper Yuno BigBoi cùng ca khúc Dám hay không dám đưa người nghe từ ngạc nhiên sang thích thú rồi phấn khích tột độ vì giai điệu gây nghiện, lời rap “phê pha” cùng cách gieo vần hay đến lạc lối.

Không cần tốn quá nhiều thời gian để nhận ra tài năng của Yuno BigBoi, Karik đã kích hoạt bàn đạp chọn Yuno ngay từ những lời rap đầu tiên được cất lên. Và lần lượt các huấn luyện viên Wowy – Suboi – Binz cũng tham gia vào cuộc tranh giành chiến binh “nặng kí” này.

Tình huống siêu đáng yêu xảy ra, khi Yuno BigBoi phát đi yêu cầu xin nước tiếp sức thì “lão đại” lắm chiêu Wowy tràn lên sân khấu để phục vụ nước nhằm chiếm cảm tình của thí sinh. Trấn Thành lầy lội không kém khi “dâng hiến” luôn cả nửa chiếc bánh bao đang ăn kèm theo lời “nịnh nọt”: “Thấy mà có tài là cơm bưng nước rót liền. Em ngủ tí không rồi dậy mình nói tiếp ha. Bây giờ em nói gì anh cũng nghe hết trơn á!” khiến cả phim trường chào thua.

Hấp dẫn không kém phần thi, màn chia phe lôi kéo “át chủ bài” Yuno BigBoi mang đến những khoảnh khoắc chưa từng có. Vị huấn luyện viên khéo lời Karik nhanh tay ra đòn tâm lý trước, khi dùng sự đồng điệu trông style âm nhạc để đoạt cảm tình thí sinh: “Em rất thích cái kiểu này, đó cũng là kiểu anh theo trong suốt các kiểu anh đã từng làm cho nên anh rất hưởng ứng. Và điều anh mong muốn ở em đó là em sẽ vào đội của anh. Bởi vì anh cũng đang theo màu này, anh hy vọng là mình sẽ chung với nhau 1 bài hát tiếp theo. Một bài khởi đầu club banger của Karik”.

Đứng trước màn trình diễn choáng ngợp của Yuno BigBoi, Giám khảo JustaTee đã dành những lời khen cho anh chàng. Giám khảo Rhymastic cũng không ngần ngại bài tỏ tự thích thú dành cho thí sinh này.

Màn tranh thí sinh càng trở nên gây cấn khi Karik, Wowy đang cố lôi kéo thí sinh trên sân khấu thì Suboi bất ngờ đứng dậy định dùng đến chiếc “Nón Vàng” trước sự phấn khích của Binz. Sau hồi tranh giành, Yuno Bigboi quyết định về với đội Karik trước sự tiếc nuối của các vị huấn luyện viên còn lại.

Tiết mục của Yuno BigBoi.

Chàng trai cá tính và tự tin với background khủng học cùng lúc 2 trường đại học: Nguyễn Đình Dương - Rap name Tez, 19 tuổi với niềm đam mê vô hạn dành cho rap xem rap như 1 giờ sinh hoạt và bản năng. Tez cho biết: “Mình là rap và rap là mình. Và rap muốn gì thì mình làm theo như thế”. Ca khúc Low sôi động, độc đáo kết hợp phong thái đĩnh đạc tự tin tràn đầy năng lượng khiến ai cũng phải nhún nhẩy theo điệu nhạc.

Tez.

Các cách so sánh đầy cuốn hút “Đen Vâu đi theo bóng mặt trời còn anh chỉ muốn đi theo bóng em” hay “Nếu em thích anh làm 1 chàng trai bad boy... Binz không có cửa” khiến người nghe không thể quên. Và một lần nữa Karik – Binz đối đầu trong trận chiến giành thí sinh. Karik đưa ra lời nhận xét: “Em đã tạo được sự thu hút mãnh liệt đối với anh từ khi mà em rap hết version 1”. Karik cũng không quên cảm ơn Tez vì đã chặt Binz một phát trong lời rap của mình. Rhymastic bày tỏ phấn khích với thí sinh cá tính này: “Đây là thí sinh rất tài năng. Bạn có thể lên sân khấu, biểu diễn flow rất nuột nà làm cho mọi thứ vào đúng nhịp điệu, ngồi trên này 2 giám khảo cũng nhún nhảy không ngừng”.

Bất ngờ thay khi Binz nhận thấy không phải là điểm mạnh của mình, anh liền lên tiếng: “Sau khi em nói em nghe Eminem và em xuất thân từ battle rap (Rap đối kháng) thì anh cảm giác là có thể em sẽ không lấy được nhiều từ từ anh đâu. Anh khuyên em vào đội Karik”. Chân ái thuộc về nhau, Tez đã về với đội Karik.

Chàng Barber Bùi Thái Tú, 22 tuổi với rap name Mac Junior, từ Phú Yên đến với rap không phải mong để kiếm tiền chỉ mong âm nhạc của mình có thể đến được với nhiều người hơn đã thật sự có những giây phút thăng hoa bùng nổ trên sân khấu.

Mac Junior.

Ca khúc Trap Room của anh chàng đã thuyết phục được Wowy, Binz, Suboi lựa chọn mình. Để dành được thí sinh yêu thích, “thánh thơ” Binz đã không ngần ngại khịa đẹp Wowy: “Thứ nhất em là thợ cắt tóc thì không nên vào đội của Wowy”. Wowy liền lên tiếng ngay sau đó: “Hay đó Binz”. Binz cũng thuyết phục thêm: “Cái thứ 2 là flow của em rất là sexy, anh bị lôi cuốn bởi cái flow đó nên rất là thích em”.

Và đúng như mong ước chàng barber tài năng đã được về đội Binz.

Chàng graphic designer Nguyễn Tiến Thành – Rap name Thành Draw đến từ Hải Phòng mang đến sàn đấu Rap Việt ca khúc Vì em so đẹp. Cách gieo vần điêu luyện đã chinh phục Binz thành công. Binz chia sẻ về lý do lựa chọn Thành Draw: “Anh nghĩ là em có đầy đủ tố chất của một nghệ sĩ để khi em bước vào club em đốt cháy cái club đó thành tro luôn. Anh tin vào điều đó”.

Thành Draw.

Chàng ca sĩ điển trai Võ Trần Thái Trung – Rap name Key, thành viên của nhóm nhạc Monstar bất ngờ xuất hiện tại sàn đấu Rap Việt với vai trò thí sinh khiến khán giả tại phim trường phấn khích tột độ. Chọn Rap Việt với mong muốn được thử sức và trau dồi khả năng nhiều hơn, tuy nhiên phần biểu diễn ca khúc Giữ lấy làm gì của anh chàng đã không được thần may mắn mỉm cười.

Key

Chốt đơn tập 1, HLV Karik thu nạp được 3 thành viên đầu tiên: Tez, Hydra, Yuno Bigboi; HLV Binz kết nạp Mac Junior và Thành Draw, còn HLV Wowy và Suboi vẫn chưa chọn được thành viên của đội mình.

Ngoài ra trong tập này, MC Trấn Thành cũng đã nhận được rất nhiều lời khen bởi cách dẫn dắt rất chuyên nghiệp. Dù đảm nhận vai trò cầm trịch trong chương trình có phong cách "cool ngầu" như Rap Việt nhưng khi xuất hiện những câu chuyện, bài hát cảm động cũng không thể ngăn được nước mắt của anh khi đứng trên sân khấu. Đặt mình vào từng câu chuyện cũng chính là cách người dẫn chương trình đưa khán giả đến gần hơn và thật hơn với thể loại nhạc Rap/Hip Hop vốn được đánh giá là kén khán giả.

Cùng chờ đón dàn thí sinh tài năng với những màn biểu diễn bung hết chất mình trong tập 2 - Rap Việt sẽ chính thức lên sóng lúc 20g00, Thứ 7, ngày 08/08 đồng thời trên kênh truyền hình Vie Channel – HTV2, Vie GIẢITRÍ và ứng dụng VieON.