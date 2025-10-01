Hãy thử nấu ngay món canh trứng theo cách này, bạn sẽ khiến cả nhà trầm trồ vì vừa ngon lại vô cùng đẹp mắt

Nếu bạn muốn nói về món ăn ấm lòng nhất mùa thu, thì món canh nóng hổi này chắc chắn là một lựa chọn không thể bỏ qua! Phần trứng được sáng tạo thành những chiếc bánh nhỏ nhắn, vàng ươm, ăn kèm với các loại rau củ tươi ngọt ngon và đẹp mắt đến mức bạn không thể không mê mẩn!

Sự kết hợp nguyên liệu trong món ăn này thật sự xuất sắc! Lớp vỏ trứng mềm mại cùng nhân thịt thơm ngon tan chảy trong miệng, mang đến cảm giác vô cùng thỏa mãn. Củ cải trắng được nấu chín kỹ, thấm đẫm nước dùng, mềm, ngọt và thơm. Thêm hương đậu thanh mát vào nước dùng, mang đến hương vị vô cùng sảng khoái. Món ăn không chỉ đậm đà hương vị mà còn là cân bằng tuyệt vời, hoàn hảo giữa protein, vitamin và chất xơ, tốt cho cả tim mạch và dạ dày.

Nước dùng được nấu với sự hòa quyện của các nguyên liệu và củ cải tươi ngọt khiến món ăn trở nên vô cùng đậm đà. Nếu bạn thích hương vị nhẹ nhàng mà thơm ngon của món ăn nhà làm này, bạn nhất định phải thử nhé; nó thực sự gây nghiện!

Nguyên liệu để nấu canh há cảo trứng củ cải và đậu nành

5 quả trứng gà, một chút bột năng, một nắm đậu nành Nhật Bản, 1 củ cải trắng, vài quả trứng cút, 150g thịt băm, lượng gia vị thích hợp, một chút bột tiêu, 1 thìa canh tinh chất cốt gà, một nhánh gừng nhỏ thái sợi, 3 tép thỏi thái lát, 1 cây hành lá thái nhỏ.

Cách nấu món canh há cảo trứng củ cải và đậu nành

Bước 1: Đập trứng gà vào bát, thêm một chút bột năng, nước và muối vào, khuấy đều. Sau đó đổ trứng qua rây để lọc cho mịn. Đậu nành Nhật Bản rửa sạch và để ráo. Củ cải trắng bạn gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi thái sợi. Trứng cút luộc chín rồi bóc bỏ vỏ, để riêng. Thịt nạc vai, bạn băm nhỏ, nêm chút gia vị, bột tiêu vào trộn đều rồi ướp khoảng 15 phút.

Bước 2: Làm nóng chảo và dùng cọ phết dầu ăn lên bề mặt. Sau đó bạn đổ 1 thìa canh nước trứng vào. Dùng thìa nhẹ nhàng dàn đều trứng và cho một ít nhân thịt vào. Khi vỏ trứng chưa đông hẳn, hãy gấp lại để bọc kín nhân thịt. Như vậy là một chiếc há cảo trứng đẹp mắt đã hoàn thành. Làm lần lượt cho đến khi hết nguyên liệu.

Bước 3: Cho một chút dầu ăn vào nồi, thêm hành lá, gừng thái sợi và tỏi băm rồi xào thơm. Sau đó cho một nắm đậu nành Nhật Bảo vào xào cho đến khi đậu đổi màu. Tiếp đó bạn cho củ cải thái sợi vào, thêm chút gia vị, xào đều đến khi củ cải hơi mềm.

Bước 4: Sau đó bạn thêm lượng nước sôi vừa đủ xăm xắp bề mặt các nguyên liệu (hoặc hơn tùy vào sở thích) và đun sôi. Kế đó bạn nêm lượng gia vị vừa đủ, tinh chất cốt gà rồi nấu khoảng 1 phút cho hòa quyện. Tiếp đó bạn xếp há cảo trứng lên trên, thêm trứng cút, đậy nắp và đun nhỏ lửa trong khoảng 5 phút. Khi món ăn đã chín, bạn rắc thêm chút hành lá thái nhỏ là hoàn thành.

Thành phẩm món canh há cảo trứng củ cải và đậu nành

Món canh với nước dùng ngọt thanh rất đưa vị, há cảo trứng mềm và mọng nước, ngon tuyệt cú mèo. Mùa thu đúng là thời điểm hoàn hảo cho một món canh thanh nhẹ và thơm ngon như vậy. Chúng tôi khuyên bạn nên thử ngay!

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món canh há cảo trứng và đậu nành!