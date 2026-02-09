Tháng Chạp về, khi cái lạnh se sắt của những ngày cuối đông len lỏi qua từng khung cửa, cũng là lúc người người nhà nhà rục rịch chuẩn bị cho lễ cúng ông Công ông Táo. Đây không chỉ là một nghi thức tâm linh, mà còn là nét đẹp văn hóa thấm đẫm tình cảm gia đình, là dịp để chúng ta "báo cáo" lại một năm đã qua với bao vui buồn, được mất. Năm 2026 này, dù cuộc sống có hiện đại đến đâu, mâm cúng ngày 23 tháng Chạp vẫn giữ nguyên giá trị thiêng liêng ấy. Nhưng cúng sao cho đúng, khấn thế nào cho tròn vành rõ chữ, vừa lòng các vị Thần mà lại không quá rườm rà? Hãy cùng lưu lại ngay bài văn khấn chuẩn phong thủy dưới đây để lễ tiễn Táo Quân thêm phần trang trọng và ấm cúng nhé.

Ý nghĩa thiêng liêng của ngày 23 tháng Chạp

Trong tâm thức của người Việt mình, Táo Quân không chỉ là vị thần cai quản bếp núc, giữ lửa cho gia đình mà còn là người ghi chép, thấu hiểu mọi chuyện tốt xấu của gia chủ trong suốt một năm. Ngày 23 tháng Chạp hằng năm, các ngài sẽ cưỡi cá chép về trời, tâu bày với Ngọc Hoàng về việc làm ăn, cư xử của gia đình dưới hạ giới.

Chính vì thế, lễ cúng ông Công ông Táo luôn được coi trọng, không cần mâm cao cỗ đầy quá xa hoa, nhưng nhất định phải có sự chỉn chu và lòng thành kính. Một bài văn khấn đúng chuẩn giống như một bản báo cáo tổng kết súc tích, giúp gia chủ gửi gắm mong cầu về một năm mới Bính Ngọ 2026 bình an, tài lộc, xua đi những vận hạn của năm cũ.

Chuẩn bị tâm thế và lễ vật

Trước khi đọc văn khấn, các chị em hãy nhớ dọn dẹp ban thờ và khu vực bếp thật gọn gàng, sạch sẽ. Lễ vật cúng Táo Quân thường bao gồm: Mũ ông Công ông Táo (hai mũ đàn ông, một mũ đàn bà), cá chép (sống hoặc giấy), hương, hoa, nến, bánh kẹo, và một mâm cơm mặn đơn giản (gà luộc, xôi gấc, giò, canh măng...).

Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là cái tâm. "Lễ bạc lòng thành", sự thành tâm của gia chủ mới là thứ hương thơm ngát nhất dâng lên các vị thần linh. Sau khi bày biện xong xuôi, gia chủ ăn mặc chỉnh tề, thắp nén tâm nhang và bắt đầu đọc bài khấn.

Bài văn khấn ông Công ông Táo 2026 chuẩn nhất (Trích Văn khấn cổ truyền Việt Nam)

Dưới đây là bài văn khấn nôm truyền thống, đã được các chuyên gia phong thủy lược bớt những câu từ rườm rà, giữ lại sự súc tích, trang trọng và dễ đọc nhất cho các gia đình trẻ hiện nay:

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Tín chủ (chúng) con là: .................................................................

Ngụ tại: ............................................................................................

Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp năm ............ (Âm lịch), tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm vật, xiêm hài áo mũ, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án thụ hưởng lễ vật.

Cúi xin Tôn Thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm. Xin Tôn Thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn Thần phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Lưu ý nhỏ để lễ cúng thêm trọn vẹn

Sau khi khấn xong, gia chủ đợi hương tàn khoảng 2/3 thì có thể hóa vàng mã và đi phóng sinh cá chép. Năm nay 2026, ngày 23 tháng Chạp rơi vào thời điểm cận kề Tết Nguyên đán, công việc bận rộn, nhưng các gia đình cố gắng hoàn tất lễ cúng trước 12 giờ trưa (giờ Ngọ) ngày 23. Theo quan niệm dân gian, đây là "giờ vàng" để các Táo kịp bay về Thiên đình dự buổi chầu. Nếu không kịp, có thể cúng vào chiều tối ngày 22, miễn sao tấm lòng luôn hướng thiện và thành kính.

Khi thả cá chép, hãy thả nhẹ nhàng ở ao hồ, sông suối sạch sẽ, tránh ném túi nilon xuống nước để bảo vệ môi trường, cũng là cách để "phóng sinh" trọn vẹn ý nghĩa nhất. Đừng quá câu nệ mâm cao cỗ đầy nếu điều kiện không cho phép, một nén nhang thơm và bài khấn chân thành kể trên đã đủ để tiễn đưa Táo Quân, khép lại những lo toan năm cũ và mở ra cánh cửa hy vọng cho năm mới Bính Ngọ rực rỡ sắp tới.

