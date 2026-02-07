Người xưa có câu "thả cá đừng thả túi", nhưng ngày nay, cái sự thả cá còn đi kèm với nỗi lo "thả đâu cho cá sống". Nhìn cảnh những chú cá chép vàng óng ả bị thả vội xuống những dòng kênh đen ngòm, hay những ao hồ tù đọng rác thải mà xót xa, chỉ sợ cá chưa kịp hóa rồng đã kiệt sức. Lễ cúng ông Công ông Táo không chỉ là nghi thức tâm linh, mà còn là lúc chúng ta gửi gắm ước vọng về một năm mới hanh thông, là cách con người đối đãi dịu dàng với thiên nhiên.

Năm nay, để hành trình về trời của các Táo được thuận buồm xuôi gió, hãy bớt chút thời gian chọn những bến nước sạch, dòng chảy lưu thông tốt để thả cá. Nếu chưa biết đi đâu, hãy check những "tọa độ xanh" này nhé.





1. Tại Hà Nội: Tìm về những triền sông, mặt hồ lộng gió

Hà Nội những ngày giáp Tết, không khí se lạnh hòa cùng mùi nhang trầm phảng phất. Việc tìm một nơi mặt nước rộng, thoáng đãng để thả cá là ưu tiên hàng đầu của các bà nội trợ.

Khu vực Hồ Tây (Phủ Tây Hồ và đường Thanh Niên)

Nhắc đến điểm thả cá đẹp nhất Hà Nội, không thể bỏ qua Hồ Tây. Mặt hồ mênh mông, nước lưu thông tốt và không khí linh thiêng quanh khu vực Phủ Tây Hồ hay chùa Trấn Quốc khiến lòng người thêm thanh tịnh. Bạn có thể chọn khu vực bến Phan Đình Phùng hoặc dọc đường Thanh Niên (đoạn giữa hồ Trúc Bạch và Hồ Tây). Nơi đây có bậc tam cấp xuống sát mép nước, rất an toàn để bạn cúi người thả nhẹ nhàng từng chú cá thay vì đứng trên cao ném xuống.

Bãi đá Sông Hồng & Chân cầu Long Biên/Vĩnh Tuy

Nếu muốn cá chép nhanh chóng bơi ra biển lớn, khu vực sông Hồng là lựa chọn số một. Tuy nhiên, chị em tuyệt đối không đứng trên cầu ném cá xuống vì độ cao quá lớn sẽ làm cá bị thương. Hãy chịu khó đi xe xuống khu vực bãi giữa, bến Chương Dương hoặc chân cầu Vĩnh Tuy. Ở đây có những doi cát thoai thoải, nước chảy cuồn cuộn giúp cá khỏe mạnh và bơi đi rất nhanh. Sông rộng, nước chảy mạnh cũng giúp cá tránh bị đánh bắt lại ngay lập tức.

Hồ Thiền Quang, hồ Ngọc Khánh

Với những gia đình ở trung tâm, hồ Thiền Quang (phía đường Trần Nhân Tông) hoặc hồ Ngọc Khánh có thể thả cá, tìm một góc nhỏ kín đáo, vắng người là lựa chọn tiện lợi.

Hồ Linh Đàm (Bán đảo Linh Đàm)

Với cư dân khu vực Hoàng Mai, bán đảo Linh Đàm với hệ thống hồ rộng lớn là điểm đến lý tưởng. Bạn nên chọn những khu vực xa bờ kè bê tông, nơi có bậc thang xuống nước hoặc bãi cỏ lài ra hồ. Không gian ở đây thoáng đãng, nhiều cây xanh, rất thích hợp để vừa đi thả cá vừa tản bộ hít thở không khí ngày ông Táo.

Khu vực Cầu Diễn - Sông Nhuệ (Đoạn đã cải tạo)

Mặc dù sông Nhuệ nhiều đoạn ô nhiễm, nhưng khu vực gần Cầu Diễn những năm gần đây đã có sự cải thiện dòng chảy vào mùa nước lên. Người dân khu vực Nam Từ Liêm có thể tranh thủ thả cá ở những bến nước nhỏ ven bờ đê, chọn những khúc sông nước chảy để đảm bảo môi trường sống cho cá.





2. Tại TP.HCM: Hướng về những dòng kênh xanh và bến chùa thanh tịnh

Khác với vẻ trầm mặc của Hà Nội, TP.HCM đón Tết ông Táo trong nắng ấm. Xu hướng thả cá tại các chùa ven sông đang được người dân Sài thành cực kỳ ưa chuộng vì sự trang nghiêm và an tâm.

Chùa Diệu Pháp (Bình Thạnh)

Đây được mệnh danh là "ngôi chùa thả cá" nổi tiếng nhất Sài Gòn nằm bên bờ sông Sài Gòn thơ mộng. Nhà chùa thường chuẩn bị sẵn cầu tàu, bến nước sạch sẽ, an toàn để người dân đến thả cá phóng sinh. Dòng nước ở đây chảy mạnh, mặt sông rộng, cá thả xuống là bơi đi ngay, không lo bị tù đọng. Không khí trang nghiêm nơi cửa Phật cũng khiến việc thả cá trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết.

Bến Bạch Đằng

Sau khi được chỉnh trang, công viên bến Bạch Đằng trở thành điểm đến lý tưởng. Tại các khu vực cầu tàu (waterbus), bạn có thể xin phép nhân viên để xuống gần mép nước thả cá. Sông Sài Gòn đoạn này nước sâu, dòng chảy tốt, là cửa ngõ để cá chép thỏa sức vẫy vùng. Vừa thả cá xong, cả gia đình có thể nán lại chụp vài tấm ảnh check-in với view sông nước hiện đại.

Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (Đoạn Hoàng Sa - Trường Sa)

Đừng vội nghĩ kênh rạch là bẩn. Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè sau nhiều năm cải tạo nay đã xanh trong trở lại, cá tự nhiên sinh sống rất nhiều. Dọc hai bên bờ kè đường Hoàng Sa, Trường Sa có rất nhiều bậc thang xuống sát mép nước. Đây là địa điểm thuận tiện nhất cho người dân các quận trung tâm như Q.3, Q.Phú Nhuận, Q.Tân Bình.

Chùa Pháp Hoa

Nằm ngay bên dòng kênh Nhiêu Lộc, chùa Pháp Hoa không chỉ đẹp lung linh vào mùa lễ Phật đản mà dịp 23 tháng Chạp cũng rất tấp nập. Thả cá tại bến chùa vừa an toàn, vừa sạch sẽ, lại được sự hướng dẫn tận tình của các sư thầy và phật tử, tránh tình trạng chen lấn xô bồ hay ném túi nilon bừa bãi.

Sông Vàm Thuật

Khu vực bến đò An Phú Đông hoặc ven sông Vàm Thuật là lựa chọn tuyệt vời cho cư dân khu vực Gò Vấp. Dòng sông này còn giữ được nhiều nét hoang sơ, lục bình trôi, nước chảy êm đềm. Thả cá ở đây, bạn sẽ cảm nhận được không khí Tết quê giữa lòng phố thị, nhìn chú cá quẫy đuôi bơi vào đám lục bình mà thấy lòng nhẹ nhõm.

Chọn được bến nước trong rồi, nhưng cách thả cũng quan trọng không kém. Đừng đứng trên cầu cao ném cá xuống như ném đá, cá sẽ bị vỡ mật hoặc choáng mà chết. Hãy chịu khó bước xuống sát mép nước, nghiêng nhẹ miệng túi hoặc chậu, để cá từ từ bơi ra. Và quan trọng nhất, "cá đi, túi ở lại". Hãy gom tất cả túi nilon bỏ vào thùng rác đúng nơi quy định.

Một hành động nhỏ, một ý thức đẹp sẽ giúp đường lên thiên đình của các Táo thêm thênh thang, và cũng là cách chúng ta tích thêm chút phúc lộc xanh cho chính gia đình mình trong năm mới sắp sang.

(Thông tin mang tính tham khảo)