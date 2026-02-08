Cứ đến độ 23 tháng Chạp, mạng xã hội lại được dịp "nở hoa" với hàng loạt hình ảnh mâm cúng ông Công ông Táo đủ đầy sắc màu. Từ những mâm cỗ chay thanh tịnh đến những mâm cỗ mặn thịnh soạn, ai cũng muốn gửi gắm lòng thành kính lên các vị thần cai quản bếp núc. Trong dòng chảy tất bật ấy, hình ảnh Đỗ Thị Hà – nàng Hậu xứ Thanh với nụ cười rạng rỡ, tự tay chuẩn bị mâm cúng tươm tất đã trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều chị em.

Đặc biệt, bên cạnh những món truyền thống quen thuộc, sự xuất hiện của đĩa chả hoa ngũ sắc do chính tay cô thực hiện đã trở thành điểm nhấn "đắt giá". Không chỉ đẹp như một bức tranh xuân, món ăn này còn ẩn chứa những thông điệp may mắn mà bất cứ gia đình nào cũng mong cầu trong năm mới.

Mâm cúng ông Công ông Táo của "nàng dâu hào môn": Khi sự khéo léo làm nên đẳng cấp

Nhắc đến mâm cỗ Tết hay mâm cúng ông Công ông Táo truyền thống, người ta thường nghĩ ngay đến bánh chưng xanh, gà luộc vàng ươm hay bát canh măng miến nóng hổi. Thế nhưng, với sự sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo, Đỗ Hà đã mang đến một làn gió mới mẻ nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc: Món chả hoa ngũ sắc. Đây không đơn thuần là một món ăn, mà là sự hội tụ của tinh hoa đất trời qua màu sắc và hương vị.

Chả hoa ngũ sắc, đúng như tên gọi của nó, là sự kết hợp hài hòa của năm màu sắc tượng trưng cho ngũ hành tương sinh: Màu đỏ của cà rốt tượng trưng cho Hỏa, màu xanh của đậu que hay lá chuối là Mộc, màu vàng của lòng đỏ trứng muối là Thổ, màu trắng của giò sống là Kim và màu nâu đen của nấm hương, mộc nhĩ là Thủy. Sự hiện diện của món ăn này trên mâm cúng không chỉ giúp mâm cỗ thêm phần rực rỡ, bắt mắt mà còn gửi gắm ước vọng về một năm mới sung túc, tròn đầy, vạn sự hanh thông.

Bí quyết "nhỏ nhưng có võ" từ căn bếp của nàng hậu

Nhìn thành phẩm đẹp đến nao lòng, nhiều chị em sẽ e ngại rằng món này cầu kỳ và khó làm. Nhưng nếu nhìn vào cách Đỗ Hà thực hiện, bạn sẽ thấy sự tinh tế nằm ở chính sự đơn giản hóa nhưng vẫn giữ được cái "hồn" của món ăn. Không cần những nguyên liệu sơn hào hải vị đắt đỏ, nàng hậu tận dụng những gì gần gũi nhất trong gian bếp Việt.

Công thức của Đỗ Hà là minh chứng cho việc: Bất cứ ai cũng có thể trở thành nghệ nhân trong chính căn bếp của mình. Thay vì mua sẵn ngoài hàng, cô chọn cách tự tay chế biến để đảm bảo vệ sinh và gửi gắm tình cảm vào món ăn. Lớp vỏ bên ngoài không phải là tàu hũ ky hay da heo cầu kỳ, mà chính là lớp trứng gà tráng mỏng vàng ươm. Để có được lớp "áo" này, trứng được đánh tan, lọc qua rây cho mịn màng rồi tráng trên chảo nóng với lửa nhỏ riu riu, sao cho trứng chín tới, dai mềm mà không bị rách. Cùng với đó là một lớp áo bằng lòng trắng trứng.

Phần nhân bên trong là sự hòa quyện của giò sống dẻo quánh, mộc nhĩ giòn sần sật ngâm nở thái nhỏ, và cà rốt băm nhuyễn tạo điểm nhấn. Tất cả được trộn đều, nêm nếm gia vị vừa ăn rồi phết một lớp mỏng lên bề mặt miếng trứng đã tráng. Sự khéo léo của người làm bếp thể hiện ở công đoạn cuộn: Phải cuộn sao cho chặt tay, để khi hấp chín, cắt ra miếng chả có kết cấu chắc chắn, các nguyên liệu quyện vào nhau tạo hình xoáy ốc đẹp mắt tựa như những cánh hoa đang bung nở.

Đỗ Hà còn cẩn thận bọc thêm một lớp giấy bạc bên ngoài trước khi mang đi hấp. Chi tiết nhỏ này giúp định hình cây chả tròn trịa, giữ được độ ngọt của thịt và hương thơm của trứng không bị thất thoát ra ngoài. Khi chả chín, mùi thơm lan tỏa khắp gian bếp, báo hiệu một cái Tết ấm cúng đang về rất gần.

Sự vun vén trọn vẹn trong từng chi tiết nhỏ

Mâm cúng ông Công ông Táo của Đỗ Hà không "phủ phê" cao lương mỹ vị, mà chinh phục người nhìn bởi sự gọn gàng, tinh tươm và đủ đầy. Bên cạnh đĩa chả hoa ngũ sắc "thần thánh", mâm cỗ của cô vẫn giữ trọn vẹn nét đẹp truyền thống. Đó là đĩa xôi gấc đỏ au mang ý nghĩa may mắn, vận đỏ cả năm; là con gà luộc da vàng óng ả, căng bóng ngậm hoa hồng; là bát thả cá chép đỏ – phương tiện để các Táo về trời báo cáo Ngọc Hoàng.

Không gian cúng bái cũng được nàng hậu chăm chút tỉ mỉ. Một bình hoa đào phai nhẹ nhàng hay những cành lay ơn vươn cao khoe sắc thắm được đặt trang trọng. Mâm ngũ quả tươi tắn với đầy đủ hương vị chua, cay, ngọt, bùi. Tất cả được sắp xếp hài hòa trên chiếc bàn nhỏ, tạo nên một tổng thể ấm cúng đến lạ thường. Nhìn vào đó, người ta không chỉ thấy một mâm cỗ cúng, mà còn thấy được sự trưởng thành, sự chu đáo và tấm lòng hiếu kính tổ tiên của một người con gái Việt, dù có là người nổi tiếng hay chuẩn bị bước chân vào chốn hào môn, thì cốt cách "công dung ngôn hạnh" vẫn luôn tỏa sáng.

Món chả hoa ngũ sắc của Đỗ Hà có thể không phải là món ăn đắt tiền nhất, nhưng chắc chắn là món ăn "đắt giá" nhất về mặt tinh thần trong mâm cỗ ấy. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, giá trị của ngày Tết không nằm ở mâm cao cỗ đầy, mà nằm ở chính tâm huyết và tình yêu thương mà người phụ nữ gửi gắm vào từng món ăn, để cầu mong bình an và hạnh phúc cho gia đình.

Nếu muốn món chả hoa thêm phần rực rỡ và có vị bùi béo hơn giống ngoài hàng, các chị em có thể đặt thêm 2-3 lòng đỏ trứng muối chạy dọc theo chiều dài của cuộn chả trước khi cuốn lại. Khi cắt ra, nhụy hoa sẽ là màu đỏ cam của trứng muối cực kỳ đẹp mắt và "bắt cơm" đấy nhé!