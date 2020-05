Baeksang 2020 công bố đề cử: "Hạ cánh nơi anh" chiếm 6 suất, Hyun Bin - Son Ye Jin "hỗn chiến" với Park Seo Joon - Kim Hee Ae

Hạng mục truyền hình

Phim truyền hình xuất sắc nhất:

- When The Camellia Blooms (KBS)



- Crash Landing On You (tvN)

- Stove League (SBS)

- Kingdom 2 (Netflix)

- Hyena (SBS)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất:

- Kang Ha Neul (KBS When The Camellia Blooms)

- Nam Goong Min (SBS Stove League)

- Park Seo Joon (JTBC Itaewon Class)

- Ju Ji Hoon (SBS Hyena)

- Hyun Bin (tvN Crash Landing On You)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất:

- Gong Hyo Jin (KBS2 When The Camellia Blooms)

- Kim Hye Soo (SBS Hyena)

- Kim Hee Ae (JTBC The World Of The Married)

- Son Ye Jin (tvN Crash Landing On You)

- Lee Ji Eun (tvN Hotel Del Luna)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất:

- Kim Young Min (JTBC The World Of The Married)

- Yang Kyung Won (tvN Crash Landing On You)

- Oh Jung Se (KBS2 When The Camellia Blooms)

- Yoo Jae Myung (JTBC Itaewon Class)

- Jeon Seok Ho (SBS Hyena)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất:

- Kwon Nara (JTBC Itaewon Class)

- Kim Sun Young (tvN Crash Landing on You)

- Seo Ji Hye (tvN Crash Landing On You)

- Son Dam Bi (KBS2 When The Camellia Blooms)

- Yum Hye Ran (KBS2 When The Camellia Blooms)

Nam diễn viên mới xuất sắc nhất:

- Kim Kang Hoon (KBS2 When The Camellia Blooms)

- Ahn Bo Hyun (JTBC Itaewon Class)

- Ahn Hyo Seop (SBS Dr. Romantic 2)

- Ong Seung Woo (JTBC At Eighteen)

- Lee Jae Wook (MBC Extraordinary You)

Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất:

- Kim Da Mi (JTBC Itaewon Class)

- Jeon Mi Do (tvN Hospital Playlist)

- Jeon Yeo Bin (JTBC Be Melodramatic)

- Jung Ji So (tvN The Cursed)

- Han So Hee (JTBC The World Of The Married)

Hạng mục điện ảnh

Phim điện ảnh xuất sắc nhất:

- Parasite



- The Man Standing Next

- House of Hummingbird

- Exit

- Kim Ji Young: Born 1982

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất:

- Song Kang Ho (Parasite)

- Lee Byung Hun (The Man Standing Next)

- Lee Je Hoon (Time to Hunt)

- Jo Jung Seok (Exit)

- Han Suk Kyu (Forbidden Dream)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất:

- Kim So Jin (Another Child)

- Kim Hee Ae (Moonlit Winter)

- Jeon Do Yeon (Birthday)

- Jung Yu Mi (Kim Ji Young: Born 1982)

- Cho Yeo Jeong (Parasite)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất:

- Kim Young Min (Lucky Chan Sil)

- Park Myoung Hoon (Parasite)

- Woo Hyun Joo (The Divine Move)

- Lee Kwang Soo (Inseparable Bros)

- Lee Hee Joon (The Man Standing Next)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất:

- Kim Guk Hee (Tune In For Love)

- Kim Mi Kyung (Kim Ji Young: Born 1982)

- Kim Sae Byul (House Of Hummingbird)

- Park So Dam (Parasite)

- Lee Jung Eun (Parasite)

Nam diễn viên mới xuất sắc nhất:

- Park Myoung Hoon (Parasite)

- Park Hae Soo (Time To Hunt)

- Park Hyung Sik (Juror 8)

- Ahn Ji Ho (A Boy And Sungreen)

- Jung Hae In (Tune In For Love)

Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất:

- Kang Mal Geum (Lucky Chan Sil)

- Kim So Hye (Moonlit Winter)

- Kim Hye Jun (Another Child)

- Park Ji Hoo (House Of Hummingbird)

- Jang Hye Jin (Parasite)