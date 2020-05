Top phim Hàn nói về mẹ khiến bất cứ ai cũng phải rơi nước mắt

Không quy tụ dàn diễn viên đẹp long lanh, những tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc dưới đây vẫn "phá đảo" các phòng vé trên toàn châu Á nhờ nội dung, thông điệp ý nghĩa mà nó mang lại: "Vì Thần Linh không thể có mặt ở khắp mọi nơi, nên Ngài đã tạo ra Mẹ".

Và dù đã trưởng thành, khôn lớn thì chúng ta vẫn mãi là đứa con bé bỏng, vẫn mãi mong được mẹ chở che, vỗ về.

Mẹ ơi đừng khóc

Mẹ ơi đừng khóc là bộ phim kể về cuộc sống của nữ sinh cấp 3 Eun Ah (Nam Bo Ra). Sau khi bố mẹ ly hôn, Eun Ah quyết định sống cùng với người mẹ (Yoo Sun thủ vai) và học ở một ngôi trường mới. Tại đây, cô bé cảm nắng một học sinh lưu ban nhưng đẹp trai là Jo Han (Shin Dong Ho). Dù được bạn bè cảnh báo là đừng lại gần nhưng Eun Ah vẫn cố tình tiếp cận để lấy lòng cậu ta.

Vào một ngày nọ, Jo Han bất ngờ hẹn Eun Ah ra gặp riêng. Tại đây, cậu ta và nhóm bạn của mình đã lần lượt cưỡng bức Eun Ah rồi quay clip, sau đó còn đe dọa sẽ công khai đoạn phim này trên mạng xã hội.

Kể từ lần bị cưỡng hiếp, tinh thần của Eun Ah bị khủng hoảng. Mặc dù mẹ của cô đã đưa đơn kiện thủ phạm ra trước toà nhưng vì các hung thủ đều chưa đủ tuổi vị thành niên nên mức phạt cao nhất chỉ là vài tháng tù treo.



Quá uất ức, Eun Ah đã chọn cách tự sát vào đúng sinh nhật của mình để chấm dứt nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Trước khi chết, cô bé đã đặt một chiếc bánh kem có dòng chữ "Don’t cry, Mommy" (Mẹ ơi đừng khóc).

Trước nỗi oan khuất không thể nào đong đếm được, người mẹ đã quyết định tự mình đi tìm công lý, bắt những kẻ dã thú kia phải trả giá bằng tính mạng.

Tạo hình của Yoo Sun khi vào vai người mẹ đáng thương trong phim Mẹ ơi đừng khóc.

Harmony

Harmony là dự án điện ảnh cảm động nói về tình mẫu tử thiêng liêng. Trong phim, Kim Yun Jin vào vai Jeong Hye, một người phụ nữ bị kết án 10 năm tù vì tội ngộ sát người chồng vũ phu để bảo vệ 2 mẹ con.

Sống trong cảnh tù tội, Jeong Hye sinh một bé trai, nhưng theo quy định cô không được quyền nuôi dưỡng. Với mong ước được gặp con, Jeong Hye lập ra một đội hợp xướng và cố gắng tập luyện, trưởng nhà giam đã hứa nếu thành công sẽ cho cô tái ngộ với con trai.

Trong phim, nữ chính Hong Jeong Hye là một bà mẹ kiên cường, với một tấm lòng yêu thương con trai của mình không gì sánh được.

Theo dõi bộ phim, nữ diễn viên Kim Yun Jin đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ vui vẻ cho đến xót xa, cảm động và hạnh phúc hi chứng kiến hành trình vượt qua những khó khăn của Hong Jeong Hye, để có được niềm hy vọng trong cuộc sống.

Áo cưới

Đây cũng là một gợi ý vô cùng phù hợp trong một ngày ý nghĩa dành tặng mẹ. Trong phim, Song Yoon Ah vào vai Seo Go Eun, một nhà thiết kế váy cưới. Bất chấp mọi sự phản đối của gia đình, cô quyết định đi theo tiếng gọi tình yêu và kết hôn với một người đàn ông không được lòng cả gia đình.

Tuy nhiên điều không may đã xảy đến với Seo Go Eun khi chồng cô qua đời sớm, để lại cô và con gái So Ra (Kim Hyang Gi). Do công việc bận rộn, Go Eun thường xuyên phải gửi con gái cho chị dâu chăm sóc.

Và khi biết tin mình mắc bệnh nan y không còn sống được bao lâu nữa, Go Eun đã tự tay thiết kế một bộ váy cưới làm quà cho con gái mình. Từ một người mẹ suốt ngày chỉ biết vùi mình vào công việc, không biết nấu cơm, không biết con gái mình ở trường quan hệ với bạn bè thế nào, Go Eun dần thay đổi, quan tâm tới con nhiều hơn, bởi với cô, giây phút được ở bên con là điều hạnh phúc nhất.

So Ra, từ một cô bé ngang bướng với chứng sạch sẽ thái quá bỗng chốc trở nên nghe lời hơn, sẵn sàng vì mẹ mình mà làm hòa với bạn bè.



Song Yoon Ah và Kim Hyang Gi.

Ngày không còn mẹ

Ngày không còn mẹ xoay quanh câu chuyện của hai mẹ con Ae Soon (Go Doo Shim) và In Gyu (Kim Sung Kyun), một người đàn ông đã ở tuổi 30 nhưng nhận thức chỉ như một đứa trẻ lên 7.

Cuộc sống của bà Ae Soon là chuỗi ngày một mình chăm sóc, che chở cho đứa con lớn tướng. Bà lo lắng cho In Gyu từ những điều nhỏ nhặt nhất khi mà chồng đã mất, còn con gái đã bỏ mặc em trai để lấy một người chồng giàu có. Đối với In Gyu, mẹ chính là người sinh ra để làm hết mọi việc, sửa chữa mọi việc cho anh.

Điều mà bà Ae Soon sợ nhất suốt 30 năm qua đó là sẽ không còn ai lo cho In Gyu sau khi bà qua đời.

Điều ấy, cuối cùng cũng sắp xảy ra. Sau khi biết được chỉ còn vài tháng nữa được sống, bà Ae Soon cố gắng che giấu sự đau buồn trước mặt In Gyu để dạy con cách tự lập, để ngày không còn mẹ, con bà cũng có thể sống tốt. Bà dạy con rán trứng, nấu cơm, dạy con cách đi xe buýt về nhà hay tới nơi làm việc và dạy con "chết" thực sự là như thế nào.

Kim Sung Kyun và Go Doo Shim trong phim.

Với những tình tiết đời thường nhưng chân thật và xúc động giữa hai mẹ con Ae Soon và In Gyu, có lẽ không khán giả nào cầm được nước mắt khi theo dõi bộ phim này.

Điều ước cuối của mẹ

Điều ước cuối của mẹ là cuộc hành trình của người con trai tên Ki Kang (Son Ho Jun). Do không chịu nổi cuộc sống nhàm chán, có phần bí bách ở quê nhà nên Ki Kang đã rời xa gia đình, lên Seoul lập nghiệp.

Trải qua nhiều biến cố, anh trở thành kẻ tù tội và chôn mình đằng sau song sắt. Vì quá thương con trai, người mẹ Soon Ok (Kim Hae Sook) quyết tìm mọi cách giúp anh thoát khỏi án tử hình, bất chấp sức khỏe bà đang ngày một yếu đi.

Dù con trai của bà có phá phách, nghịch ngợm, đột ngột rời bỏ gia đình đến vùng đất mới, thậm chí ngay cả khi nghe tin con trai bị kết án tử hình, bà Soon Ok vẫn không một lời than trách, mà nhận hết lỗi lầm về bản thân.

Và cũng bởi sự hy sinh quá cao cả dành cho con trai, hình ảnh bà mỉm cười nhắm mắt trên chuyến tàu đến thăm con, cũng là chuyến tàu định mệnh đi tới thiên đường, khiến người xem không khỏi nhói lòng, ám ảnh khi theo dõi bộ phim này.

Vai diễn người mẹ nghèo khổ của nữ diễn viên Kim Hae Sook gây ám ảnh đối với người xem.

Điều ba mẹ không kể

Điều ba mẹ không kể mở ra với hình ảnh hạnh phúc của một gia đình ba thế hệ, khi cặp vợ chồng già Cho Nam Bong (Lee Soon Jae) và Mae Ja (Jung Young Sook) hàng ngày vẫn luôn nỗ lực làm việc và chăm sóc cho những đứa con và cháu mình.

Hàng ngày, bà Mae Ja vẫn luôn tận tụy với chồng con. Song, biến cố đã ập đến khi ông Cho Nam Bong và bà Mae Ja không còn đủ minh mẫn để nhớ được mọi chuyện. Bỗng chốc họ lại trở thành gánh nặng cho con cái và rồi cả nhà đã quyết định đưa bà Mae Ja đến viện dưỡng lão.

Tuy nhiên, thật đáng quý biết bao khi người chồng ở bên bà hơn nửa đời người đã nhận ra cuộc sống này sẽ thật vô nghĩa nếu như thiếu đi bà Mae Jae. Mất trí ở người già chẳng còn là vấn đề lớn nữa, hai người họ với những mẩu giấy nhỏ dán quanh phòng đã hi vọng sẽ nhắc cho nhau nhớ về thời tuổi trẻ. Hai người họ đã thủ thỉ, tâm tình về mọi chuyện trong quá khứ và hiện tại, coi đó là lẽ sống bình yên của tuổi già.

Điều ba mẹ không kể khai thác câu chuyện của xã hội hiện đại, không chỉ xảy ra ở Hàn Quốc và có thể ở bất cứ đâu, khi những người già phải đối mặt với căn bệnh đãng trí và dần rời xa cuộc đời.

Không có những bối cảnh hoành tráng hay những câu chuyện đao to búa lớn, Điều ba mẹ không kể tập trung vào diễn biến tâm lý của nhân vật, đánh thẳng vào cảm xúc cũng như lòng trắc ẩn của người xem khi nói về tình vợ chồng, tình mẫu tử thiêng liêng.