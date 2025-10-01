Đó là quả bơ, một loại quả cực quen thuộc với người Việt. Bơ giàu chất béo nhưng chủ yếu là chất béo tốt, giá cả bình dân. Cũng nhờ loại quả này, một nam thanh niên họ Triệu ngoài 20 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) thoát khỏi gan nhiễm mỡ, hạ chỉ số mỡ máu xuống mức bình thường sau 6 tháng.

Câu chuyện được chia sẻ trên chương trình sức khỏe Health 2.0 bởi bác sĩ Trương Chấn Dung - Giám đốc Trung tâm nội soi Bệnh viện Đại học Y Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Theo ông, anh Triệu là nhân viên văn phòng, thường xuyên ăn uống thất thường, hay gọi đồ ăn nhanh, ăn khuya ở chợ đêm và thức khuya. Hệ quả là anh không chỉ thừa cân mà còn mắc gan nhiễm mỡ, chỉ số cholesterol trong gan và máu đều cao bất thường.

Nam thanh niên ngoài 20 tuổi "đảo ngược" bệnh gan nhiễm mỡ, giảm mỡ máu đáng kể nhờ ăn bơ theo hướng dẫn của bác sĩ sau 6 tháng (Ảnh minh họa)

Ban đầu bệnh nhân khá lo lắng vì còn trẻ và không muốn phụ thuộc thuốc. Sau khi được bác sĩ tư vấn, anh bắt đầu thay đổi lối sống: ngủ sớm, tập thể dục, bỏ thói quen ăn vặt và đặc biệt là bổ sung bơ vào khẩu phần hằng ngày.

Bác sĩ Trương giải thích: "Bơ chứa chất béo không bão hòa đơn, có khả năng làm giảm cholesterol xấu, tăng cholesterol tốt, đồng thời giàu chất chống oxy hóa và vitamin E giúp giảm viêm, bảo vệ gan. Nhờ cơ chế này, bơ hỗ trợ tế bào gan tự sửa chữa, hạn chế tích tụ mỡ trong gan. Tuy nhiên, cần lưu ý về lượng ăn và cách chế biến mới có hiệu quả".

Sau 6 tháng kiên trì ăn bơ với lượng hợp lý, kết hợp chế độ sống lành mạnh, bệnh nhân không chỉ giảm cân về mức an toàn mà các chỉ số gan cũng cải thiện rõ rệt, tình trạng gan nhiễm mỡ gần như được đảo ngược hoàn toàn.

Những lợi ích sức khỏe, làm đẹp nổi bật của bơ

Ngoài chất béo không bão hòa đơn, bác sĩ Trương cho bieesyt bơ còn giàu vitamin E, vitamin K, vitamin C, kali và chất xơ... Nhờ vậy mà tăng cường miễn dịch, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, làm đẹp như:

- Hỗ trợ giảm cân: Bơ giàu chất béo lành mạnh và chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu, ngăn ăn quá nhiều. Tuy nhiên, bác sĩ lưu ý không nên ăn bơ cùng sữa đặc, đường hay quá nhiều topping, bởi điều đó dễ khiến calo tăng vọt và phản tác dụng giảm cân.

- Bảo vệ gan, giảm tổn thương gan: Bơ có khả năng ức chế tổn thương gan do độc tố, làm chậm tiến triển viêm gan và gan nhiễm mỡ. Ăn bơ thường xuyên giúp giảm viêm, cải thiện chỉ số men gan và hạn chế nguy cơ biến chứng gan nguy hiểm.

- Giảm nguy cơ bệnh tim mạch: Bơ chứa nhiều β-sitosterol hơn các loại trái cây khác. Hoạt chất này giúp hạ cholesterol xấu, ổn định huyết áp và giảm tỷ lệ mắc bệnh tim mạch dù bơ vốn giàu calo.

- Ổn định đường huyết và mỡ máu: Bơ có nhiều axit béo không bão hòa đơn và vitamin E chống oxy hóa, vừa giúp giảm đường huyết, vừa cải thiện chỉ số cholesterol. Nhờ ít đường, giàu chất béo lành mạnh, bơ là lựa chọn an toàn cho bệnh nhân tiểu đường.

- Hỗ trợ điều trị viêm khớp gối: Trong bơ có hợp chất ASU (Avocado Soybean Unsaponifiables) có thể giảm viêm, kích thích tái tạo sụn và hỗ trợ giảm đau. Nếu kết hợp cùng thuốc theo chỉ dẫn bác sĩ, người bệnh có thể giảm liều điều trị mà vẫn đạt hiệu quả tốt.

- Cải thiện hệ tiêu hóa: Vitamin và chất xơ trong bơ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ vi khuẩn đường ruột có lợi, giảm nguy cơ viêm loét đại tràng, loét tá tràng và rối loạn tiêu hóa.

- Giảm hôi miệng: Nhờ lượng chất xơ và vitamin dồi dào, bơ giúp làm sạch hệ tiêu hóa, từ đó cải thiện tình trạng hôi miệng xuất phát từ đường ruột hiệu quả hơn nhiều so với súc miệng đơn thuần.