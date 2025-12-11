Bác sĩ thần kinh liệt kê 5 triệu chứng đột quỵ mà bạn không bao giờ được bỏ qua

Gần đây, đột quỵ đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Vấn đề sức khỏe này gây lo ngại là điều dễ hiểu. Thường được biết đến với tên gọi đột quỵ, xuất huyết não hoặc đột quỵ do xuất huyết, đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tàn tật và tử vong trên toàn thế giới.

Tùy thuộc vào địa điểm và thời điểm xảy ra, cũng như tốc độ tiếp cận điều trị, bệnh có thể trở nên nghiêm trọng đến mức dẫn đến tử vong.

Thuật ngữ 'đột quỵ' bao gồm cả nhồi máu não, do tắc nghẽn động mạch, và xuất huyết não, do vỡ động mạch.

Để hiểu rõ hơn về tình trạng bệnh lý này, và quan trọng hơn, để biết liệu chúng ta có thể phòng ngừa được nó hay không, bác sĩ thần kinh nổi tiếng Gurutz Linazasoro và nhà nghiên cứu người Tây Ban Nha, người đã thành lập VIVEbiotech đã có những chia sẻ trên trang Hello. BS Gurutz Linazasoro giải thích về nguyên nhân, dấu hiệu cảnh báo, phương pháp điều trị, di chứng và những điều chúng ta có thể làm để giảm thiểu rủi ro.

Nguyên nhân nào gây ra đột quỵ và nó ảnh hưởng đến não bộ như thế nào?

Đột quỵ xảy ra khi một động mạch hoặc mạch máu trong não bị vỡ, khiến máu tích tụ trong mô não. Như bác sĩ Linazasoro đã chỉ ra: Huyết áp cao là nguyên nhân phổ biến nhất, mặc dù các yếu tố khác như dị dạng động tĩnh mạch, chấn thương đầu, lão hóa và rối loạn đông máu cũng có thể đóng vai trò nhất định.

Khi chúng ta già đi, các động mạch trở nên dễ vỡ hơn, làm tăng nguy cơ xuất huyết loại này. Hơn nữa, các trường hợp như sử dụng thuốc chống đông máu có thể khiến một người dễ bị đột quỵ hơn, do đó việc theo dõi y tế thường xuyên là rất cần thiết đối với những người có yếu tố nguy cơ.

Tăng huyết áp và hút thuốc đều là những yếu tố nguy cơ phổ biến gây đột quỵ.

Đột quỵ xuất huyết so với đột quỵ thiếu máu cục bộ: Sự khác biệt là gì?

Bác sĩ Linazasoro làm rõ rằng các thuật ngữ này thực sự có liên quan. Xuất huyết não cũng chính là đột quỵ xuất huyết, một trong hai loại đột quỵ chính.

"Thuật ngữ chung 'đột quỵ' bao gồm cả nhồi máu não (do tắc nghẽn động mạch) và xuất huyết não (do vỡ động mạch). Khi đề cập đến trường hợp thứ hai, chúng ta muốn nói đến xuất huyết nội sọ xảy ra bên trong mô não".

Tuy nhiên, không phải tất cả các cơn đột quỵ đều là đột quỵ xuất huyết. Hầu hết là đột quỵ thiếu máu cục bộ, nghĩa là chúng được gây ra bởi sự thiếu hụt nguồn cung cấp máu đến một vùng não. Cả hai loại đều có chung các yếu tố nguy cơ, chẳng hạn như huyết áp cao và hút thuốc, nhưng chúng đòi hỏi các phương pháp điều trị khác nhau. Sự khác biệt này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chẩn đoán chính xác và kịp thời.

Nhận biết các dấu hiệu cảnh báo: 5 triệu chứng quan trọng của đột quỵ

Một trong những điều quan trọng nhất cần biết là cách nhận biết các triệu chứng của đột quỵ . Các triệu chứng phổ biến nhất bao gồm:

1. Một cơn đau đầu đột ngột và dữ dội, hoàn toàn khác với bất kỳ cơn đau đầu nào từng trải qua trước đây.

2. Mất khả năng nói hoặc hiểu ngôn ngữ một cách đột ngột.

3. Yếu hoặc liệt một bên cơ thể.

4. Khó khăn khi đi lại, mất thăng bằng hoặc phối hợp vận động kém.

5. Cảm giác tê hoặc ngứa ran (kim châm) ở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể.

Cơn đau đầu dữ dội bất thường có thể là dấu hiệu cảnh báo.

Cuộc sống sau đột quỵ: Di chứng thường gặp và quá trình phục hồi lâu dài

Hậu quả lâu dài của đột quỵ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như mức độ nghiêm trọng của tổn thương não, thời gian được điều trị và vùng não bị ảnh hưởng.

Trong số những di chứng thường gặp nhất là:

Yếu cơ hoặc tê liệt: Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể, một bên cơ thể hoặc một chi cụ thể, khiến các hoạt động hàng ngày trở nên khó khăn.

Các vấn đề về lời nói và ngôn ngữ: Một số người có thể gặp khó khăn trong việc nói, hiểu, đọc hoặc viết, một tình trạng được gọi là chứng mất ngôn ngữ.

Thay đổi về nhận thức: Điều này có thể bao gồm các vấn đề về trí nhớ , sự chú ý, khả năng lập kế hoạch và giải quyết vấn đề.

Mất cảm giác: Cảm giác tê hoặc ngứa ran ở một số vùng trên cơ thể.

Các vấn đề về thị lực: Mất thị lực một phần hoặc toàn bộ ở một hoặc cả hai mắt, hoặc khó tập trung.

Sự bất ổn về cảm xúc: Thay đổi tâm trạng, trầm cảm và lo âu là những triệu chứng thường gặp do tác động về mặt cảm xúc của bệnh.

Đau mãn tính: Một số người bị đau thần kinh do tổn thương não.

Phục hồi chức năng đóng vai trò thiết yếu trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân và giúp họ lấy lại các khả năng bị ảnh hưởng bởi đột quỵ.

Bác sĩ nhấn mạnh rằng quá trình phục hồi sau đột quỵ "có thể khá dài và đòi hỏi phương pháp tiếp cận đa ngành, bao gồm các nhà vật lý trị liệu, chuyên gia trị liệu ngôn ngữ (thường được gọi là chuyên gia trị liệu ngôn ngữ nói) và các nhà tâm lý học."

Việc dùng thuốc cũng có thể là cần thiết và phục hồi chức năng đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân và giúp họ lấy lại những khả năng đã mất.

Điều quan trọng là, trong trường hợp đột quỵ xuất huyết, cũng giống như đột quỵ thiếu máu cục bộ, chẩn đoán chính xác và hành động nhanh chóng là vô cùng cần thiết để hạn chế bất kỳ di chứng lâu dài nào.