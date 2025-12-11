Người trung niên hay bị tê tay chân, chuột rút: Dùng 2 loại thảo dược này với nhau để bổ gan, thông kinh mạch, tuần hoàn máu

Vừa ngồi dậy vào buổi sáng, bắp chân bạn đột nhiên tê cứng, và bạn phải vịn vào ghế một lúc mới dám cử động. Giữa đêm, bạn đang ngủ say thì chân đột nhiên "co giật" và đánh thức bạn dậy ngay lập tức vì đau nhức. Phải mất một lúc lâu mới xoa bóp được chân mới giảm đau. Sau khi đi dạo, bạn cảm thấy đầu gối nặng trĩu, bàn chân tê cứng, và toàn thân yếu ớt. Có phải những người lớn tuổi đặc biệt quen thuộc với những tình huống này không?

Mặc dù tôi không làm việc nặng nhọc hay bị cảm lạnh, tại sao cơ thể tôi luôn có vẻ "bất thường", với các triệu chứng tê bì, co giật và đau nhức? Theo quan điểm của y học cổ truyền Trung Quốc, điều này chủ yếu là do "thiếu máu gan".

1. Thường xuyên bị tê bì và chuột rút? Nguyên nhân gốc rễ là do "máu gan" không đủ

Gan đóng vai trò thiết yếu trong việc dự trữ máu. Máu gan hoạt động như một "băng chuyền dinh dưỡng" trong cơ thể, vận chuyển chất dinh dưỡng đến các chi, lưng và khớp thông qua các kinh mạch. Cũng giống như cây trồng cần nước để tưới tiêu, các kinh mạch và cơ quan trong cơ thể cũng cần máu gan để được nuôi dưỡng và hoạt động bình thường. Nếu lượng máu gan không đủ, các kinh mạch sẽ thiếu "nguồn cung cấp chất dinh dưỡng", dễ bị co thắt và tắc nghẽn: Lưng sẽ cảm thấy đau nhức và nặng nề do thiếu chất dinh dưỡng, khiến khó đứng thẳng, tay chân sẽ cảm thấy tê bì và yếu ớt, khiến khó khăn ngay cả khi nâng vật nặng. Vào ban đêm, tuần hoàn máu chậm lại, và máu gan không thể đáp ứng đủ nhu cầu, vì vậy chân sẽ đột nhiên bị chuột rút, gây đau đớn dữ dội.

Nếu thường gặp triệu chứng này, bạn có thể áp dụng công thức đơn giản giúp điều hòa huyết gan và giảm tê bì, chuột rút. Công thức này chỉ sử dụng hai loại thảo dược phổ biến là đu đủ và rễ mẫu đơn trắng - rất đơn giản mà hiệu quả.

2. Nước sắc từ hai loại thảo dược: Đu đủ và rễ mẫu đơn trắng (bạch mẫu đơn), dùng để thư giãn cơ bắp, bổ máu và giảm đau

Trước tiên, hãy nói về đu đủ. Nó có tính chất dịu nhẹ và tốt nhất là "giảm căng cơ và thúc đẩy tuần hoàn máu". Khi các kinh mạch bị tắc nghẽn hoặc co thắt, đu đủ có thể giúp làm tan "ứ trệ" và cho phép khí huyết lưu thông trơn tru đến tay và chân. Nó giống như "thư giãn" các kinh mạch bị căng thẳng, và đặc biệt tốt trong việc giảm tê bì và chuột rút.

Nhìn vào rễ bạch mẫu đơn, nó là một "trợ thủ đắc lực" giúp bổ sung huyết cho gan, có tác dụng "dưỡng huyết, thanh âm, làm mềm gan và giảm đau". Khi huyết gan không đủ, rễ bạch mẫu đơn có thể giúp bổ sung huyết và cho phép gan "dự trữ" đủ chất dinh dưỡng; đồng thời, nó cũng có thể làm mềm các kinh mạch bị căng, giảm đau nhức ở thắt lưng, lưng và chân, giúp cơ thể dần hồi phục và cảm thấy thư thái.

Bài thuốc này rất dễ dùng: Lấy 15 gram đu đủ và 15 gram rễ mẫu đơn trắng mỗi lần. Ngâm chúng trong nước 10 phút (để thảo dược hấp thụ hết nước), sau đó thêm lượng nước vừa đủ, đun sôi trên lửa lớn, rồi hạ nhỏ lửa đun liu riu trong 20 phút. Lọc lấy nước sắc và uống khi còn ấm. Uống mỗi ngày một lần, nếu kiên trì thực hiện trong một thời gian, nó sẽ có tác dụng giảm đáng kể chứng tê tay chân, chuột rút ở chân và đau lưng dưới do thiếu máu gan. Kết hợp chúng với việc bảo dưỡng hàng ngày sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.

Những lưu ý khi áp dụng:

- Công thức này phù hợp hơn cho những người bị "suy gan huyết" - chẳng hạn như những người ngoài bị tê bì và chuột rút còn thường cảm thấy khô mắt, chóng mặt, tay chân lạnh và lưỡi nhợt nhạt.

- Nếu tê bì và chuột rút là do cảm lạnh, thiếu canxi hoặc các bệnh mãn tính như tiểu đường hoặc các vấn đề về cột sống thắt lưng gây ra, bạn phải tìm ra nguyên nhân trước và tránh dùng thuốc một cách mù quáng.

- Phụ nữ mang thai, phụ nữ đang cho con bú hoặc những người đang dùng các loại thuốc khác nên tham khảo ý kiến bác sĩ Đông y trước khi sử dụng để điều chỉnh liều lượng phù hợp với thể trạng nhằm đảm bảo an toàn hơn.

Bên cạnh việc uống thuốc sắc thảo dược, bạn cũng có thể giúp cơ thể bổ sung huyết gan trong sinh hoạt hàng ngày: tránh thức khuya (thức khuya làm hao hụt huyết gan nhiều nhất, cố gắng đi ngủ trước 11 giờ đêm); ăn một ít táo đỏ , kỷ tử và mè đen, tất cả đều là những nguyên liệu dịu nhẹ giúp bổ sung huyết gan; thỉnh thoảng xoa bóp huyệt "Taixi" ở mắt cá chân và huyệt "Weizhong" phía sau đầu gối để giúp thông kinh mạch và giúp khí huyết lưu thông thuận lợi hơn.

Khi chúng ta già đi, cơ thể trở nên giống như những vật dụng cũ cần được bảo dưỡng cẩn thận; chúng ta không nên bỏ qua ngay cả những khó chịu nhỏ nhất. Nếu bạn có người thân hoặc bạn bè thường xuyên bị tê bì và chuột rút, bạn có thể chia sẻ phương pháp đơn giản này với họ.