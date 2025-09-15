Bác sĩ sản khoa tiết lộ: Phôi tươi hay phôi đông lạnh tốt hơn, khi nào thì nên chuyển phôi tươi?

Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) là một phương pháp tiên tiến, mang lại hy vọng cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn trong hành trình chào đón con yêu. Tuy nhiên, một trong những câu hỏi phổ biến mà các cặp đôi đặt ra khi thực hiện IVF là: Phôi tươi hay phôi đông lạnh tốt hơn? Và khi nào nên chuyển phôi tươi?

Nhiều người lo lắng về chất lượng của phôi đông lạnh so với phôi tươi, liệu việc đông lạnh có ảnh hưởng đến khả năng thụ thai hay sức khỏe của thai nhi. Hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ các bác sĩ sản khoa để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Hỏi: Em chuẩn bị chuyển phôi, nhưng em muốn chuyển phôi tươi chứ không muốn chuyển phôi đông lạnh vì em sợ phôi đông lạnh không tốt? Như vậy có được không thưa bác sĩ?

ThS.BS Trần Việt Quang (BS sản phụ khoa BV Phụ sản Trung ương) trả lời: Nhiều bệnh nhân nghĩ rằng chuyển phôi tươi sẽ tốt hơn phôi đông lạnh nhưng thực tế lại không hẳn là như vậy. Trong nhiều trường hợp, chuyển phôi đông lạnh thường cho kết quả tốt hơn vì những lý do sau:

- Về phía mẹ: Sau khi lấy trứng, có thể cơ thể người mẹ chưa thực sự phù hợp để chuyển phôi và cần thời gian để hồi phục lại, ví dụ như nồng độ hormone còn cao, buồng trứng còn to, niêm mạc tử cung chưa ổn định... Khi chuyển phôi đông lạnh, mẹ có thời gian sử dụng thuốc và chuẩn bị niêm mạc tử cung tốt hơn, phù hợp hơn để tối ưu nhất cho việc tiếp nhận phôi.

- Về chất lượng phôi: Những phôi được chọn để đông lạnh thường là những "chiến binh" mạnh mẽ nhất - đã vượt qua được "kỳ tuyển sinh" khắt khe để nuôi đến ngày 5. Trong khi đó, phôi chuyển tươi ngày 2-3 còn chưa kịp "thi" xem có đủ sức bền không.

Chuyển phôi tươi hay phôi đông lạnh

Trữ đông là một kỹ thuật thủy tinh hóa. Khi phôi trữ đông, sự phát triển của phôi được dừng lại và trữ đông trong vài tháng, vài năm. Khi rã đông, phôi sẽ lại phát triển. Kỹ thuật đông lạnh phôi ngày nay rất an toàn, tỷ lệ sống sót của phôi sau rã đông lên đến 95-98% và phôi đông lạnh và phôi tươi gần như không có sự khác biệt về chất lượng.

Phôi tươi và phôi đông lạnh: Sự khác biệt là gì? Phôi tươi: Là phôi được tạo ra từ quá trình thụ tinh trong ống nghiệm và được chuyển trực tiếp vào tử cung của người mẹ trong cùng một chu kỳ kích thích buồng trứng, thường sau 3-5 ngày kể từ khi lấy trứng. Phôi đông lạnh: Là phôi được tạo ra trong chu kỳ IVF, sau đó được đông lạnh bằng công nghệ vitrification (đông lạnh nhanh) và bảo quản trong nitơ lỏng ở nhiệt độ -196°C. Phôi này sẽ được rã đông và chuyển vào tử cung trong một chu kỳ sau. Cả hai loại phôi đều có thể mang lại cơ hội mang thai, nhưng quyết định sử dụng loại nào phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tình trạng sức khỏe của người mẹ, chất lượng phôi, và kế hoạch điều trị của bác sĩ.

Vậy nên, bác sĩ Quang khuyên rằng: Nếu phôi thai có đủ điều kiện để có thể đông phôi thì các mẹ hãy lựa chọn phương pháp này, để giúp cơ thể được nghỉ ngơi, phục hồi cả tinh thần sau cả quá trình tiêm kích và hút chọc trứng. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt ngày nay như phôi không nhiều, chất lượng phôi không được tốt, bác sĩ mới cân nhắc cho việc chuyển phôi tươi, còn chuyển phôi đông lạnh đôi khi vẫn là lựa chọn tốt hơn, tỉ lệ thành côpg trong thụ tinh ống nghiệm cao hơn!

So sánh nhanh giữa chuyển phôi tươi và chuyển phôi đông lạnh: