Thận là một trong những cơ quan quan trọng bậc nhất, có nhiệm vụ lọc máu, đào thải độc tố và sản xuất nước tiểu. Khi thận suy yếu, sức khỏe toàn thân sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điều đáng lo ngại là bệnh thận thường tiến triển âm thầm, ít biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, bàn tay, bộ phận tưởng chừng ít liên quan, lại có thể "tố cáo" tình trạng thận nếu xuất hiện những thay đổi bất thường.

Dưới đây là 5 dấu hiệu ở bàn tay cảnh báo thận đang gặp vấn đề.

1. Bàn tay thường xuyên bị tê bì

Cảm giác tê tay, tê chân có thể là hậu quả của việc thận hoạt động kém, khiến độc tố tích tụ trong máu, gây rối loạn tuần hoàn. Máu lưu thông kém sẽ làm các chi thiếu dưỡng chất, dẫn tới tê bì dai dẳng.

ThS.BS Nguyễn Hồng Hải (nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình) nhận định: "Tê tay chân không chỉ do thiếu máu hay thần kinh, mà đôi khi là dấu hiệu cảnh báo thận yếu. Nếu tình trạng lặp lại nhiều lần, người bệnh nên đi kiểm tra thay vì chủ quan bỏ qua".

2. Móng tay út nhợt nhạt, xỉn màu

Ngón út có mối liên hệ mật thiết với cơ quan thận. Khi móng út nhợt nhạt, khô giòn hoặc có đốm trắng, rất có thể chức năng thận đã suy giảm. Đây là dấu hiệu dễ quan sát nhưng ít người chú ý, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội phát hiện sớm bệnh lý.

3. Móng tay gồ ghề, không đều

Móng tay khỏe thường phẳng, mịn. Ngược lại, nếu bề mặt móng xuất hiện những đường gồ ghề, vết sưng nhỏ khó hồi phục thì khả năng cao là cơ thể đang gặp rối loạn chuyển hóa. Khi thận lọc máu kém, chất dinh dưỡng đến móng bị thiếu hụt, khiến móng thay đổi hình dạng.

4. Lòng bàn tay đỏ bất thường

Nhiều người cho rằng lòng bàn tay đỏ chỉ liên quan đến gan hoặc dị ứng, nhưng thực tế đây cũng là dấu hiệu của thận yếu. Người thường xuyên thức khuya, làm việc quá sức hay căng thẳng tinh thần càng dễ gặp hiện tượng này. Nếu lòng bàn tay đỏ kéo dài, thậm chí kèm nóng ran, cần đi khám sớm để tìm nguyên nhân.

5. Bàn tay phù nề

Sưng tay, sưng chân là triệu chứng khá điển hình của suy thận. Khi thận không đào thải nước kịp thời, dịch sẽ ứ lại trong cơ thể, gây phù nề. Đây là dấu hiệu bệnh đã tiến triển, cần được thăm khám và điều trị kịp thời.

PGS.TS Trần Văn Phúc (Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội) nhấn mạnh: "Phù là triệu chứng không nên bỏ qua. Khi thận yếu, nguy cơ kéo theo rối loạn tim mạch và huyết áp rất cao. Người bệnh cần xét nghiệm máu, nước tiểu và siêu âm thận để được chẩn đoán chính xác".

Một số món ăn dân gian có tác dụng bổ thận, lợi tiểu

Ngoài việc đi khám định kỳ, duy trì lối sống lành mạnh và chế độ dinh dưỡng phù hợp giúp thận hoạt động tốt hơn. Một số món ăn dân gian có tác dụng bổ thận, lợi tiểu:

- Canh đậu đen hầm xương: Thanh nhiệt, lợi tiểu, bổ thận.

- Cháo cá chép nấu gạo lứt: Giàu protein dễ tiêu, thích hợp cho người thận yếu.

- Thịt nạc hầm củ sen: Bổ dưỡng, cải thiện tuần hoàn máu.

- Canh rau ngót nấu tôm: Thanh mát, nhiều vitamin.

- Nước râu ngô, nước bí đao luộc: Hỗ trợ đào thải nước, giảm phù.

(Ảnh minh họa: Internet)