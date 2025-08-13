Tôi năm nay 34 tuổi. Nếu cách đây 5 năm có ai nói với tôi rằng mình sẽ đi trữ trứng, chắc tôi sẽ cười xòa: "Ôi dào, việc gì phải vội, yêu thì cưới, rồi sẽ có con thôi mà". Nhưng đời không giống như những gì ta vẽ ra.

Tôi từng trải qua một mối tình dài, đủ để nghĩ rằng mình sẽ mặc váy cưới. Nhưng cuối cùng, cái "happy ending" trong mơ lại không đến. Chúng tôi chia tay, tôi lao vào công việc, bận rộn đến mức không có thời gian nghĩ về chuyện yêu đương. Bạn bè cùng trang lứa đã bận đưa con đi học mẫu giáo, còn tôi bận chạy deadline.

Ý định trữ trứng bắt đầu đến từ một sự thật được truyền thông đưa tin

Thế rồi, một buổi sáng, khi đang uống cà phê, tôi đọc được bài báo với dòng tít: "Cảnh đông đúc chưa từng có tại khoa IVF của một bệnh viện ở Hà Nội". Tôi đọc tiếp mà sốc: "Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận 1.200 bệnh nhân hiếm muộn, có những phụ nữ chưa đến 30 tuổi nhưng đã 'hết trứng'".

Câu chữ như một cái tát tỉnh ngủ. 1.200 người mỗi ngày, nghĩa là bao nhiêu người đang vật vã tìm cơ hội làm cha mẹ. Tôi đặc biệt ám ảnh với chi tiết "chưa đến 30 tuổi nhưng đã hết trứng". Tự hỏi: Nếu vài năm nữa tôi vẫn chưa lập gia đình, liệu có phải mình cũng sẽ ngồi trong phòng chờ đông đúc đó, chỉ khác là cơ hội đã ít hơn?

Tôi bắt đầu tìm hiểu về trữ trứng. Ban đầu, tôi sợ: Sợ đau, sợ tốn kém, sợ rằng mình đang "đi quá xa" khi chưa có cả chồng lẫn kế hoạch sinh con. Nhưng rồi, khi đọc nhiều hơn, tôi nhận ra: Trữ trứng không phải là chuyện xa xỉ hay "sính ngoại" như nhiều người vẫn nghĩ. Đó là một cách bảo hiểm cho tương lai sinh sản của mình, nhất là khi tuổi tác và công việc có thể trì hoãn hạnh phúc gia đình.

Bước vào bệnh viện để trữ trứng, hóa ra nhiều người giống mình

Ngày bước vào bệnh viện, tôi bất ngờ khi thấy không ít phụ nữ cũng đến vì lý do giống mình. Có người 28 tuổi, có người 37 tuổi, có chị đã có một con nhưng vẫn muốn trữ trứng để phòng khi muốn sinh thêm sau này. Chúng tôi không ai bảo ai, nhưng đều có chung ánh mắt: Ánh mắt của những người chủ động nắm quyền lựa chọn cho cuộc đời mình.

Quy trình trữ trứng mất khoảng 10 - 14 ngày. Tôi phải tiêm kích trứng, siêu âm theo dõi, rồi trải qua một cuộc chọc hút trứng nhanh gọn. Ngày nhận tin bác sĩ đã lấy được hơn chục trứng khỏe mạnh, tôi thở phào. Một cảm giác yên tâm len lỏi, giống như mình vừa gửi ngân hàng một khoản tiết kiệm lớn, nhưng là khoản tiết kiệm… cho tương lai làm mẹ.

Tôi biết, trữ trứng không phải giải pháp cho tất cả, cũng không phải ai cũng cần làm ngay lập tức. Nhưng với phụ nữ ngoài 30, khi đồng hồ sinh học vẫn đang chạy từng tích tắc, đó là một lựa chọn đáng cân nhắc. Tôi không muốn một ngày nào đó nhìn lại và tự dằn vặt bản thân: "Giá như mình làm sớm hơn".

Hiện tại, tôi vẫn độc thân. Nhưng khác với 5 năm trước, tôi không còn nôn nóng hay hoảng sợ khi nghĩ về tuổi tác. Tôi có quyền mơ về một mái ấm, và biết rằng, khi thời điểm đến, tôi vẫn còn cơ hội làm mẹ bằng chính những "hạt giống" khỏe mạnh của mình.

Trữ trứng ở tuổi 34, với tôi, là một quyết định đáng hoan nghênh. Đó không chỉ là chuẩn bị cho tương lai, mà còn là cách tôi yêu và trân trọng chính mình, ngay hôm nay.