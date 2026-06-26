Tiếp viên hàng không bị chụp lén 2 tấm ảnh thành hiện tượng mạng: Lấy chồng bác sĩ, giờ sống “đẹp mặt”!

Năm 2018, chỉ với hai bức ảnh chụp lén trên một chuyến bay, Mabel Goo (SN 1994) bất ngờ trở thành hiện tượng khắp mạng xã hội châu Á. Từ một nữ tiếp viên hàng không của AirAsia, cô được cư dân mạng ưu ái gọi là "nữ tiếp viên hàng không đẹp nhất thế giới", lượng người theo dõi trên mạng xã hội tăng vọt chỉ sau ít ngày.

Gần 8 năm trôi qua, cuộc sống của Mabel đã có nhiều thay đổi. Cô vẫn gắn bó với bầu trời nhưng đồng thời xây dựng cuộc sống gia đình viên mãn, trở thành một gương mặt có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

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Từ 2 bức ảnh chụp lén trở thành hiện tượng mạng

Tháng 10/2018, trong chuyến bay của AirAsia từ Hong Kong đến Malaysia, một hành khách tên George Wong đã chụp lại hai khoảnh khắc Mabel Goo đang phục vụ hành khách rồi đăng lên Facebook.

Kèm theo những bức ảnh là dòng chia sẻ: "Giá vé phải chăng, lại còn được ngắm khung cảnh tuyệt vời như thế này thì còn gì để chê nữa?".

Nam hành khách đăng hai bức ảnh chụp lén nữ tiếp viên hàngkhông năm 2018 thì bất ngờ viral.

Bài đăng nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ với hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Không ít cư dân mạng bày tỏ mong muốn được đặt đúng chuyến bay có Mabel phục vụ, thậm chí gọi cô là "nữ tiếp viên hàng không đẹp nhất thế giới" hay "nữ tiếp viên đẹp nhất châu Á". Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng việc chụp ảnh người khác khi chưa xin phép là hành động không phù hợp.

Ngay sau đó, cư dân mạng nhanh chóng tìm ra danh tính của cô gái trong bức ảnh. Mabel là người Malaysia gốc Hoa, khi ấy 24 tuổi, làm tiếp viên hàng không cho AirAsia. Bên cạnh công việc trên những chuyến bay, cô còn theo đuổi đam mê nhảy múa và tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là chính Mabel cũng không hiểu vì sao mình lại trở nên nổi tiếng chỉ sau 2 bức ảnh.

"Tôi thật sự không biết vì sao những bức ảnh đó lại được lan truyền rộng rãi đến vậy. Nhưng thật tuyệt khi nhận được nhiều lời khen. Tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình và giúp mọi người có một chuyến bay thoải mái" , cô từng chia sẻ.

Visual Mabel năm 2018 - 2020.

Sau sự việc, lượng người theo dõi trên trang cá nhân của Mabel tăng lên nhanh chóng. Những hình ảnh về cuộc sống, công việc và các chuyến du lịch của cô cũng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Giờ là vợ bác sĩ, vẫn làm tiếp viên hàng không và có cuộc sống như "phú bà"

Sau gần 8 năm kể từ lần nổi tiếng bất ngờ ấy, Mabel vẫn gắn bó với công việc tiếp viên hàng không. Trên trang cá nhân, cô giới thiệu bản thân là tiếp viên hàng không, đồng thời vẫn theo đuổi niềm đam mê nhảy múa.

Mabel hiện tại vẫn gắn bó với công việc tiếp viên hàng không.

Hiện Instagram của Mabel có gần 300.000 người theo dõi. Nội dung cô chia sẻ cũng đa dạng hơn trước, từ công việc, thời trang, du lịch đến cuộc sống gia đình. Với lượng người theo dõi ổn định, Mabel cũng thường xuyên hợp tác với các thương hiệu trong lĩnh vực làm đẹp, thời trang và lifestyle.

Một thay đổi lớn trong cuộc sống của Mabel là cô đã lập gia đình. Cô và chồng - bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Dr. Koh Ka Ho vào năm 2021. Hiện chồng cô làm việc tại một bệnh viện tư nhân ở Malaysia.

Mabel lấy chồng bác sĩ.

Mabel có hôn nhân hạnh phúc, được chồng yêu chiều.

Gia đình nhỏ của Mabel hiện có thêm cậu con trai tên Eden. Trên Instagram, nữ tiếp viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng và con, từ những chuyến du lịch, dịp kỷ niệm cho đến các hoạt động giản dị trong cuộc sống thường ngày.

Giờ đây, Mabel được nhiều người ví như một "phú bà" chính hiệu. Trang cá nhân của cô ngập tràn hình ảnh check-in tại các khách sạn, resort cao cấp, những chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình hay các chuyến du lịch ở nhiều quốc gia. Bên cạnh công việc tiếp viên hàng không, Mabel còn là gương mặt có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, thường xuyên hợp tác cùng các thương hiệu trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp và lifestyle. Nhờ đó, cô xây dựng được cuộc sống sung túc, cân bằng giữa công việc, gia đình và những sở thích cá nhân.

Không chỉ có cuộc sống đáng ngưỡng mộ, điều khiến nhiều người bất ngờ là nhan sắc của Mabel dường như còn "lên hương" theo thời gian. Bước sang tuổi ngoài 30 và trải qua hành trình làm vợ, làm mẹ, nữ tiếp viên vẫn giữ được vóc dáng cân đối cùng gương mặt trẻ trung. Gu thời trang của cô cũng thay đổi theo hướng thanh lịch, sang trọng hơn, từ những bộ váy tối giản, trang phục hàng hiệu đến phong cách đời thường đều được phối chỉn chu.

Visual ngày càng "đẹp mặt" và cuộc sống giàu sang của Mabel.

Ảnh: IGNV.