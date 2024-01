Bác sĩ chia sẻ 6 thay đổi trong ăn uống có thể giúp sống lâu hơn tới 13 năm, năm 2024 hãy thực hiện ngay

Tony Youn là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ được chứng nhận tại Mỹ. Ông thường viết bài cho tạp chí Radar, MSNBC.com và CBS News.com. Các chia sẻ của ông đã xuất hiện trên hàng chục tạp chí, bao gồm cả "US Weekly", "In Touch" và "The National Enquirer". Các trang cá nhân của ông được rất nhiều người biết đến, có trang với trung bình hơn 20.000 lượt xem trang mỗi ngày.