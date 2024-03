BABYMONSTER hứa hẹn bùng nổ với đầy đủ 7 thành viên

YG Entertainment đã tung toàn bộ ảnh của 7 thành viên BABYMONSTER cho mini album đầu tay BABYMONS7ER, đánh dấu sự trở lại của Ahyeon cùng với toàn bộ thành viên nhóm.

Ngay sau khi hình ảnh chính thức của Ahyeon được đăng tải, những người hâm mộ đã vô cùng háo hức và chờ đợi sự bùng nổ của nhóm. Ahyeon vốn là thành viên "hút fan" nhất BABYMONSTER, được gọi với cái tên "tiểu Jennie". Mặc dù chưa chính thức ra mắt nhưng Ahyeon đã được kỳ vọng mang lại hiệu ứng và phản ứng vô cùng tích cực đối với khán giả trên toàn thế giới.

Bức ảnh quảng bá của Ahyeon cho mini album đầu tay gây bão mạng xã hội. (Ảnh: YG Entertainment)

Thông báo về sự trở lại này, YG tuyên bố nhóm sẽ từ bỏ cách quảng bá ẩn dật để bước ra ngoài thế giới, xứng đáng với cái mác "tân binh quái vật" mà truyền thông và khán giả dành cho BABYMONSTER trước đó. Sân khấu đầu tiên của họ sẽ nằm trong khuôn khổ lễ hội âm nhạc hàng đầu Nhật Bản Summer Sonic và được xác nhận là vô cùng hoành tráng.

Cũng theo thông báo từ YG, BABYMONSTER sẽ cho ra mắt mini album đầu tay vào 1/4, nhấn mạnh hoạt động của nhóm với đội hình đầy đủ 7 thành viên.

Kể từ khi ra mắt vào cuối năm ngoái, các cô gái thế hệ mới liên tục xây dựng vị thế là nhóm nhạc K-Pop hàng đầu tiên tiếp theo với hai ca khúc Batter Up và Stuck in the Middle. Tuy nhiên, trong suốt thời gian này, Ahyeon vắng bóng vì vấn đề sức khoẻ, các thành viên cũng không xuất hiện trước công chúng nhằm áp dụng công thức "bí ẩn" của YG. Mặc dù không tương tác với người hâm mộ nhưng cả hai MV đều thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả trên toàn thế giới.