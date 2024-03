5 sự thật có thể bạn chưa biết về mỹ nam điển trai gây sốt trong bom tấn "Quật mộ trùng ma"

Thời điểm hiện tại, bộ phim "Quật mộ trùng ma" đang gây sốt phòng vé. Tác phẩm này tạo ra sức hút lớn nhờ cốt truyện hay, diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên, và dĩ nhiên Lee Do Hyun cũng không phải ngoại lệ.

Có điều gì thú vị về chàng mỹ nam tài năng này, hãy cùng tìm hiểu nhé.

Lee Do Hyun trong phim "Quật mộ trùng ma".

Vì một bộ phim, Lee Do Hyun muốn trở thành diễn viên

Lee Do Hyun tên thật là Lim Dong Hyun, sinh ngày 11/4/1995. Thuở còn đi học cấp ba, anh từng là một cầu thủ bóng rổ khá cừ nhưng bị cha phản đối. Khi tham gia chương trình "Knowing Bros", anh chia sẻ rằng nếu không có chuyện đó, có thể anh sẽ tiếp tục theo đuổi thể thao.

Năm lớp 11, Lee Do Hyun xem bộ phim "Hoa hướng dương" do Kim Rae Won đóng chính. Tác phẩm này đã nhen nhóm ước mơ được hóa thân thành các nhân vật trong tim anh. Một lần nữa, vì quá lo cho con trai nên cha của Lee Do Hyun đã phản đối. Ông thường tỏ ra khó chịu khi Lee Do Hyun đề cập đến diễn xuất.

Lee Do Hyun muốn trở thành diễn viên sau khi xem phim "Hoa hướng dương" do Kim Rae Won đóng chính.

Tuy nhiên, thay vì từ bỏ đam mê, anh quyết định bí mật theo đuổi nó. Lee Do Hyun xin mẹ theo học diễn xuất và giấu cha mình. Đến khi học Đại học, Lee Do Hyun đã mời cha mẹ mình đến xem vở kịch mà bản thân tham gia đóng. Cha của anh đã rất sốc khi thấy poster có mặt con trai mình trên đó. Dẫu vậy, sau khi chứng kiến những gì Lee Do Hyun thể hiện, ông đã thấu hiểu anh tài năng và yêu diễn xuất đến nhường nào.

Thắng lớn ngay ở vai chính đầu tay

Lee Do Hyun chính thức bắt đầu sự nhiệp trong giới giải trí khi mới 22 tuổi. Anh xuất hiện với một vai nhỏ trong bộ phim "Đời sống ngục tù" phát sóng năm 2017. Đến năm 2020, Lee Do Hyun có vai chính đầu tay trong tác phẩm "Trở lại tuổi 18" hợp tác cùng các tiền bối nổi tiếng là Kim Ha Neul và Yoon Sang Hyun.

Lee Do Hyun trong phim "Trở lại tuổi 18".

Trong phim, anh đảm nhận nhân vật Hong Dae Young, người đàn ông phải chịu nhiều nuối tiếc, vất vả trong cuộc sống nhưng có cơ hội sửa chữa sai lầm nhờ lấy lại được diện mạo năm 18 tuổi của mình.

Dù là một diễn viên mới, thế nhưng màn thể hiện của Lee Do Hyun rất tốt, được đông đảo khán giả cũng như giới chuyên môn công nhận. Bằng chứng là việc anh đã vinh dự nhận giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng Ngôi sao APAN, Korea First Brand Awards và giải Baeksang danh giá.

Lee Do Hyun có nét tính cách giống với một nhân vật anh từng đảm nhận

Có thể bạn chưa biết, nhưng Lee Do Hyun từng chia sẻ rằng quan điểm về tình yêu của bản thân rất giống nhân vật Gil Oh dol mà anh đảm nhận trong phim "Cô tiên dọn dẹp". Cụ thể, Lee Do Hyun nói anh sẵn sàng trao đi tất cả khi dành tình cảm cho ai đó. Nhưng nếu tấm lòng chân thành không được đáp lại, anh sẽ từ bỏ một cách nhanh chóng.

Lee Do Hyun có điểm chung với nhân vật Gil Oh Dol là luôn yêu hết lòng. Thế nhưng khi không được đáp lại, anh sẽ dứt khoát rời đi.

Bỏ luôn bạn gái vì vai diễn

Lee Do Hyun nổi tiếng là một diễn viên có niềm đam mê mãnh liệt với diễn xuất. Anh sẵn sàng đóng những vai không có nhiều đất diễn để làm mới bản thân, trau dồi thêm kinh nghiệm. Thế nhưng có thể bạn chưa biết, Lee Do Hyun từng sẵn sàng vì một vai diễn mà chia tay luôn cả bạn gái của mình.

Cụ thể, đó là khi anh nhận lời mời đóng phim "Sweet home: Thế giới ma quái". Nhân vật Lee Eun Hyuk mà Lee Do Hyun được giao phải chịu nỗi đau mất đi người con gái mình yêu. Lee Do Hyun nghĩ rằng mình cũng nên nếm trải cảm giác này để thấu hiểu nhân vật.

Vì vai Lee Eun Hyuk trong "Sweet home: Thế giới ma quái", Lee Do Hyun đã chia tay bạn gái.

Dĩ nhiên, đây là một hành động cực đoan. Về quyết định này, Lee Do Hyun từng giải thích khi trả lời phỏng vấn trên Esquire Korea: "Tôi đã bảo bạn gái rằng 2 đứa cần chia tay để tôi có thể đóng phim tốt hơn. Chẳng hiểu vì lý do gì mà tôi lại làm vậy. Lúc ấy, tôi mới chỉ 21-22 tuổi mà thôi".

Muốn đóng melodrama và "đánh đấm" với IU

Năm 2019, bộ phim "Hotel del Luna" đã tạo nên một cơn sốt lớn. Lee Do Hyun cũng góp mặt trong tác phẩm này với một vai phụ. Cụ thể, anh đảm nhận vai Go Chung Myung, người cùng với nữ chính Jang Man Wol của IU viết nên một câu chuyện đầy bi thương.

Dù không thuộc tuyến chính, thế nhưng câu chuyện của Go Chung Myung và Jang Man Wol vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Phản ứng hóa học giữa Lee Do Hyun cùng với IU phải nói là rất tuyệt. Chính vì thế, chẳng ít fan muốn cả hai sẽ hợp tác trong một dự án nào đó.

Thực tế, đây có lẽ cũng là mong muốn của cá nhân Lee Do Hyun. Trong một cuộc phỏng vấn với GQ Korea, nam diễn viên chia sẻ rằng cả hai có mối quan hệ bạn bè thân thiết và nếu đóng chung một bộ phim thuộc thể loại melodrama, phản ứng hóa học chắc chắn sẽ rất tuyệt.

Ngoài ra, Lee Do Hyun cũng hé lộ anh muốn cùng IU diễn cảnh hành động. Anh tin mối quan hệ thân thiết với đàn chị sẽ giúp hai người có thể mang đến những cảnh quay chân thực.

Bộ phim "Quật mộ trùng ma" có sự tham gia của Lee Do Hyun đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.