Liên tiếp vướng tranh cãi 18+, BLACKPINK ngày càng trưởng thành muốn "rũ bỏ" hình tượng idol Kpop?

Idol toàn cầu 7 năm tuổi và những quyết định táo bạo

Điều người ta có thể chắc chắn nhất về việc Lisa nhận show diễn tại Crazy Horse và Jennie đóng phim The Idol chính là "không có sự can thiệp của YG". Từ trước đến nay, thần tượng Kpop luôn bị bó buộc vào bản hợp đồng cực kì khắt khe của công ty quản lý, với thời hạn 7 năm hay thậm chí 9-10 năm. Sự thành công vượt trội của BLACKPINK và vị thế nhóm nhạc nữ toàn cầu giúp các cô gái thoải mái hơn trong các hoạt động cá nhân. Ở năm thứ 7, khi tình hình tái ký cùng công ty vẫn chưa ngã ngũ, Jennie và Lisa tự mình có những quyết định táo bạo, gần như thay đổi cái nhìn của khán giả quốc tế về idol Kpop và đương nhiên, hứng chịu không ít gạch đá.

Hàng loạt topic lên xu hướng tại Hàn chỉ đúng một chủ đề "Lisa đừng nhận mình là idol Kpop" vì cô nàng nhận show ở hộp đêm thoát y. 3 đêm diễn của Lisa gây bão MXH toàn châu Á, đa phần là bình phẩm tiêu cực. Trong bức ảnh được tung ra ngay sau màn biểu diễn đầu tiên, Lisa không để lộ phần thân trên nhưng tranh cãi không dễ lắng xuống. Trên mạng xã hội, fan cho rằng "Hành động của Lisa có thể làm sai lệch nhận thức ở thanh thiếu niên", "Đó là hành động không phù hợp đối với một thần tượng Kpop"… Nhiều người tỏ ra khó hiểu và cảm thấy thất vọng với hình ảnh quá đỗi mới lạ mà Lisa đã thể hiện tại Crazy Horse.

Giữa tâm bão, em út BLACKPINK vẫn hào hứng đăng tải hình ảnh về Crazy Horse, chào fan sau mỗi đêm diễn hay các thành viên đều không ngại đến show chúc mừng.

Jennie và vai diễn đầu tay đầy thị phi

Trước đó, Jennie ra mắt với tư cách diễn viên trong bộ phim The Idol ngay tại LHP Cannes 2023. Tác phẩm thu hút sự chú ý nhờ sự xuất hiện của các ngôi sao toàn cầu như con gái tài tử Johnny Depp - Lily Rose Depp, The Weeknd và một vai diễn nhỏ của thành viên BLACKPINK Jennie. Tuy nhiên, sau khi phát hành, phim bị giới chuyên môn đánh giá thấp vì nội dung và các cảnh quay dán giới hạn độ tuổi bị nhận xét dung tục.

Jennie - thần tượng nữ châu Á tiếp tục là cái tên bị dư luận "mổ xẻ". Vai diễn của Jennie là một vũ công có tham vọng bước vào nền công nghiệp giải trí, ngay tập 1 đã gây nên ý kiến trái chiều vì màn trình diễn cùng vũ công nam. Không chỉ thế, Jennie còn bị phàn nàn khi có những lời thoại nhạy cảm hay diện outfit cắt xẻ táo bạo.

Cả hai quyết định của Jennie và Lisa đều gây nên những cuộc tranh cãi không hồi kết.

BLACKPINK ngày càng trưởng thành, muốn "rũ bỏ" hình tượng idol Kpop?

Giới hạn của danh xưng "idol Kpop" đã bị BLACKPINK phá vỡ, không chỉ sau hai ồn ào của Jennie và Lisa. Được ra mắt với màu sắc âm nhạc Hip-hop mạnh mẽ, truyền đi thông điệp girlcrush sang chảnh, đầy quyền lực, BLACKPINK từ lâu đã là "con ngựa bất kham" không giống với số đông còn lại của nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Sau DDU-DU DDU-DU, định hướng quốc tế của BLACKPINK càng rõ ràng hơn. Nhóm nhạc nữ toàn cầu hiện tại "có tất cả nhưng không có Daesang" phần nào chứng minh việc nhóm không hề đặt nặng thành tích nội địa.

Do đó, việc Lisa và Jennie quyết định thử sức đầy mạo hiểm ở trời Tây khiến công chúng nhìn nhận đây là bước đi đầy tham vọng, BLACKPINK muốn tự mình đứng vững ở quốc tế và "rũ bỏ" hình tượng idol Kpop.

Cơn sóng chỉ trích Jennie và Lisa vẫn chưa lắng xuống, bị bình phẩm "ranh giới mỏng manh giữa tục tĩu và nghệ thuật". Cư dân mạng Hàn đặt ra câu hỏi tại sao một nhóm nhạc hàng đầu toàn cầu như BLACKPINK lại lựa chọn như vậy và đổ dồn chú ý vào cách các thành viên đối phó với tranh cãi. Và như mọi tranh cãi đã xảy ra trong suốt 7 năm qua, BLACKPINK giữ im lặng, để mọi chuyện qua đi và tạo dấu ấn qua những hoạt động mới.

Sẽ không thể thuyết phục được số đông phản đối Jennie hay Lisa với quyết định táo bạo của họ. Một bộ phận người hâm mộ cởi mở đề cao quan điểm "her body her choice", tôn trọng thần tượng. Không thể phủ nhận cống hiến của BLACKPINK trong nghệ thuật chỉ qua bộ trang phục hở bạo, một sân khấu bị số đông "ném đá". Đứng trước hàng loạt ý kiến trái chiều bủa vây, người ta vẫn bắt gặp một Lisa thẳng thừng đáp trả antifan "You’re not invited" hay Jennie tươi cười hết mình trên sân khấu.

