Dàn sao Kpop khuấy đảo Hội An: BoA khoe nhan sắc không tuổi, Taeyang (BIGBANG) mang loạt hit thanh xuân trở về

Tối 17/6, Seen Festival chiếm trọn chú ý của fan Kpop đã chính thức diễn ra. Trước đó, lễ hội âm nhạc này đã khiến dân tình "rần rần" khi công bố loạt sao Hàn Quốc tham gia trong 2 ngày 17-18/6 tại Hội An toàn những tên tuổi khủng như Taeyang (BIGBANG), BoA, Hyo (SNSD), aespa, KARD,...

Fan BIGBANG đã tập trung tại khu vực check-in từ sớm, theo dõi Taeyang tổng duyệt

Nổi bật nhất trong ngày đầu diễn ra Seen Festival chính là lượng fan hùng hậu của BIGBANG. Ngay từ khi có thông tin xác nhận Taeyang sẽ về Việt Nam, fandom "vịt vàng" đã rục rịch chuẩn bị, lên kế hoạch chi tiết gặp thần tượng. Kể từ lần đầu cả nhóm về biểu diễn tại TP.HCM, tính đến nay cũng đã 11 năm V.I.P Việt Nam mới có dịp hội ngộ Taeyang. Ngay từ chiều, lúc chưa diễn ra show diễn, các fan BIGBANG đã tập trung kín khu vực check-in, theo dõi sân khấu tổng duyệt của Taeyang.

Khu vực khán đài trước giờ G

Đêm nhạc được phủ đầy ánh đèn vàng của fandom BIGBANG

Ngay trước giờ G, theo ghi nhận hiện trường, khán đài vẫn chưa được lấp kín. Ngoài đám đông tập trung tại khu vực A3, A4, có thể thấy những khu vực khác đều thưa thớt, thế nhưng, điều này không làm cản trở không khí đêm diễn. Với sự xuất hiện của BoA, Choi Woo Seok và Taeyang, khán giả tại Seen Festival ngày 1 đã có những giây phút đáng nhớ nhất chìm đắm trong âm nhạc cùng thần tượng.

BoA khoe nhan sắc không tuổi, Kim Woo Seok cháy hết mình cùng fan Việt

Là một trong những sao nữ solo thành công bậc nhất, "chị đại SM" chứng minh phong độ idol 22 năm ngay trên sân khấu Hội An bằng giọng ca ngọt ngào, phong cách trình diễn cuốn hút. Cô mang đến ca khúc nổi tiếng Only One cùng những bản hit làm nên tên tuổi. Ở độ tuổi tứ tuần, BoA vẫn gây thương nhớ bởi nhan sắc tươi trẻ, "lão hoá ngược", vóc dáng thon gọn đầy sức hút. Sự đáng yêu, thân thiện của BoA hâm nóng sân khấu, khiến fan không thể đứng yên.

BoA xinh đẹp, tràn đầy năng lượng

BoA trình diễn Only One

Bên cạnh đó, Kim Woo Seok "đốn tim" không ít fangirl bởi sân khấu tràn đầy năng lượng. Anh chàng quen mặt với khán giả Kpop khi là cựu thành viên nhóm X1 bước ra từ show sống còn Produce X101. Sau khi X1 tan rã, Kim Woo Seok theo đuổi sự nghiệp solo, đến gần hơn với fan Việt qua dịp về Hội An biểu diễn lần này.

Choi Woo Seok - cựu thành viên X1

Kim Woo Seok - Slip

Taeyang mang thanh xuân trở về cùng loạt hit quốc dân

Trở lại Việt Nam sau 11 năm, Taeyang như mang thanh xuân trở về cho những người hâm mộ trung thành của BIGBANG từ những ngày đầu tiên. Dù chưa thể thực hiện lời hứa trở lại sân khấu cùng các thành viên, việc Taeyang biểu diễn tại Việt Nam đã khiến fan bồi hồi xúc động. Phủ vàng khán đài như một cách thể hiện tình cảm, Taeyang đã đáp lại sự chân thành của fan Việt bằng cách khẳng định "Dù đi đến đất nước nào đi nữa, fan Việt vẫn luôn nồng nhiệt nhất!".

Taeyang mang thanh xuân trở lại cùng V.I.P Việt Nam

Anh tự mình chia sẻ hình ảnh "biển vàng" đầy xúc động tại Hội An

Taeyang "đốt cháy" sân khấu bằng những ca khúc đang gây sốt MXH mới phát hành như VIBE, Shoong,... Khoe kỹ năng trình diễn đỉnh cao trong I Need A Girl và đặc biệt, khiến cảm xúc bùng nổ cùng bản hit quốc dân Eyes, Nose, Lips. Khoảnh khắc fan cùng thần tượng hoà giọng, cất nên khúc ca da diết Eyes, Nose, Lips đã để lại ký ức không thể nào phai với fan nhà BIGBANG.