Đã bước qua ngưỡng tuổi 40 từ lâu nhưng mỗi khi xuất hiện, doanh nhân Anh Thơ luôn khiến người ta ngưỡng mộ bởi nguồn năng lượng trẻ trung, rạng rỡ và một phong thái rất ung dung. Người ta thường gọi Anh Thơ là "người đàn bà thép" trên thương trường, nhưng trong tổ ấm nhỏ, cô chính là dòng nước mát lành, mềm mại và bao dung.

Từng nghĩ phụ nữ phải hy sinh, sau này mới hiểu "cân bằng là đáng giá"

Có một thời, không ít phụ nữ mặc nhiên xem sự hy sinh là thước đo của tình yêu và trách nhiệm. Họ sẵn sàng đặt công việc, sở thích hay những nhu cầu của bản thân xuống sau cùng để ưu tiên cho gia đình. Thế nhưng, khi đi qua nhiều trải nghiệm, ngày càng nhiều người nhận ra rằng, sự cân bằng mới là điều giúp một tổ ấm bền vững và cũng là cách để người phụ nữ giữ được nguồn năng lượng tích cực cho chính mình.

Có lẽ đó cũng là lựa chọn mà Anh Thơ theo đuổi trong nhiều năm qua. Dù bận rộn với công việc kinh doanh và trách nhiệm gia đình, cô vẫn duy trì lối sống năng động, dành thời gian cho thể thao, những hoạt động ngoài trời hay các chuyến đi cùng bạn bè, người thân. Không chờ đến khi hoàn thành mọi trách nhiệm mới nghĩ đến bản thân, nữ doanh nhân học cách cân bằng các vai trò ngay trong cuộc sống thường nhật.

Bởi vậy, điều khiến nhiều người chú ý ở Anh Thơ không chỉ là thành công trong sự nghiệp hay cuộc hôn nhân bền vững gần hai thập kỷ với Bình Minh, mà còn là cách cô giữ được niềm vui sống, sự tự chủ và tinh thần tích cực sau nhiều năm đi qua đủ đầy những vai trò của một người vợ, người mẹ và một nữ doanh nhân.

Hôn nhân bền vững không đến từ sự hy sinh của một người

Một trong những điều khiến cuộc hôn nhân của Bình Minh và Anh Thơ nhận được nhiều thiện cảm là cách họ luôn dành cho nhau sự tôn trọng. "Thơ không trọng lối sống thực dụng nhưng lại đề cao lối sống thực tế", Anh Thơ từng chia sẻ.

Thực tế không có nghĩa là tính toán thiệt hơn. Thực tế là hiểu rằng tình yêu thôi chưa đủ để duy trì một cuộc hôn nhân dài lâu. Gia đình còn cần trách nhiệm, sự đồng hành và khả năng cùng nhau giải quyết những vấn đề phát sinh trong cuộc sống.

Anh Thơ cũng từng cho biết khi quyết định kết hôn, cô luôn nghĩ đến tương lai của gia đình thay vì chỉ những cảm xúc nhất thời. Sau gần hai mươi năm chung sống, điều Bình Minh nhắc đến nhiều nhất khi nói về vợ không phải ngoại hình hay thành công trong sự nghiệp, mà là sự thông minh và bản lĩnh.

"Tôi nể cô ấy bởi sự thông minh, sắc sảo" - nam diễn viên từng chia sẻ. Sự trân trọng ấy không xuất hiện trong ngày một ngày hai. Nó được tích lũy từ những năm tháng cả hai cùng trải qua công việc, con cái và những đổi thay trong cuộc sống.

Dạy con thành người trước khi thành công

Một trong những niềm tự hào lớn nhất của vợ chồng Anh Thơ - Bình Minh hiện tại là hai cô con gái An Nhiên và An Như. Cả hai đều sở hữu chiều cao vượt trội, ngoan ngoãn và đặc biệt giỏi thể thao (bơi lội, bóng rổ, bóng chuyền...).

Là một người mẹ bận rộn với công việc kinh doanh, Anh Thơ không chọn áp lực thành tích lên các con. Cô hướng các con đến một lối sống lành mạnh, rèn luyện thể chất và bồi đắp giá trị tinh thần từ những điều nhỏ nhặt. Chia sẻ về quan điểm nuôi dạy con, cựu siêu mẫu Bình Minh từng đại diện hai vợ chồng bày tỏ:

"Minh và bà xã nghĩ rằng chẳng có tài sản nào quý giá hơn những thứ mà chính các con tự tạo ra. Thay vì để lại tài sản nào đó cho con, hai vợ chồng cố gắng cho con một môi trường giáo dục tốt nhất, một thân thể khỏe mạnh nhất và một mái nhà đầy ắp tình yêu thương và sự sẻ chia. Gia đình Minh vẫn dạy con trước khi nói đến việc thành công thì phải thành người. Kể cả quan điểm thành công cũng đơn giản lắm, các con làm được công việc mình yêu thích, có một cuộc sống ý nghĩa, thấy hạnh phúc là đã thành công rồi".

Sự đồng điệu trong cách giáo dục của hai vợ chồng - vừa nghiêm khắc trong thói quen sinh hoạt, vừa thả lỏng để con tự do khám phá thế giới - đã giúp hai cô con gái lớn lên một cách tự tin, năng động nhưng vô cùng ấm áp và biết sẻ chia.

Chăm sóc bản thân cũng là cách yêu thương gia đình

Cuối tuần, Anh Thơ thường dành thời gian cho thể thao, những chuyến đi cùng bạn bè và gia đình thay vì chỉ quanh quẩn với công việc hay việc nhà.

Trên mạng xã hội, hình ảnh quen thuộc của cô không phải những món đồ xa xỉ mà là những buổi chơi pickleball, những chuyến du lịch và khoảnh khắc thư giãn bên người thân. Anh Thơ từng hài hước chia sẻ: "Cuối tuần lôi được nhau từ bàn ăn ra sân pick, rồi lại từ sân pick ra ăn tiếp. Hỏi sao cứ pick mãi mà không giảm cân".

Nếu có một từ khóa xuất hiện nhiều lần trong những chia sẻ của Anh Thơ, đó có lẽ là sự biết ơn. Cô từng viết: "Khi biết đủ là đủ, mình không chỉ biết ơn cho những gì bản thân có được mà còn cảm thấy mừng, thấy hạnh phúc với thành tựu của bạn bè, người thân xung quanh".

Trong nhịp sống hiện đại, con người dễ bị cuốn vào những cuộc so sánh vô hình. Nhưng càng trải nghiệm, Anh Thơ càng trân trọng hơn những gì mình đang có. Khi thôi đặt bản thân trong những cuộc đua hơn - thua, sự so sánh dần nhường chỗ cho lòng biết ơn. Và đôi khi, cảm giác đủ đầy không đến từ việc sở hữu thêm bao nhiêu, mà đến từ khả năng trân trọng những điều đang hiện diện mỗi ngày.

Phụ nữ hạnh phúc biết giữ niềm kiêu hãnh của riêng mình

Là doanh nhân, là người vợ đồng hành cùng Bình Minh gần hai thập kỷ, đồng thời là mẹ của hai con gái, Anh Thơ hiểu hơn ai hết những áp lực mà phụ nữ hiện đại phải đối mặt. "Dù trong hoàn cảnh nào đi nữa nhất định cũng phải giữ được niềm kiêu hãnh của riêng mình, duy trì sự tự tin và quyền được tôn trọng, vì chúng mình xứng đáng được như thế".

Ở tuổi 50, Anh Thơ vẫn duy trì lối sống năng động, yêu thích thể thao, du lịch và những trải nghiệm mới. Không phải để chứng minh điều gì với người khác, mà bởi cô hiểu rằng, mỗi độ tuổi đều có một cách rực rỡ riêng.

Sau tất cả, hành trình của doanh nhân Anh Thơ gợi nhắc một điều giản dị nhưng không hề dễ thực hiện: Phụ nữ không cần phải sống theo thước đo của người khác hay mãi níu giữ những hào quang đã qua. Sự rực rỡ không đến từ danh xưng hay thành tựu bên ngoài, mà từ khả năng gìn giữ những giá trị mình tin tưởng, từ tình yêu dành cho gia đình, từ cách nuôi dạy con bằng sự tử tế và từ tâm thế biết đủ, biết ơn với hiện tại.

Có lẽ, vẻ đẹp bền lâu nhất của một người phụ nữ không nằm ở tuổi tác hay những điều họ sở hữu, mà ở việc sau nhiều năm đi qua đủ đầy những vai trò của cuộc sống, họ vẫn giữ được niềm kiêu hãnh của riêng mình, vẫn tìm thấy niềm vui trong những điều bình dị và bình thản bước tiếp trên con đường đã chọn.

(Ảnh trong bài: FBNV)