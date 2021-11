Bà xã Jang Dong Gun khoe hình gia đình sau 2 năm xảy ra bê bối “săn gái trẻ”, nhưng diện mạo con gái 7 tuổi mới chiếm “spotlight”

Loạt hình ảnh gia đình hạnh phúc mới đây của gia đình tài tử Jang Dong Gun và nữ diễn viên Go So Young đã lên top từ khóa được tìm kiếm nhiều trên cổng thông tin điện tử Naver Hàn Quốc.

Loạt hình ảnh được bà xã Jang Dong Gun đăng tải vào đêm 17/11 nhưng tới sáng 19/11, tin tức này vẫn đứng vững trên top từ khóa. Nguyên nhân là do bức ảnh Go So Young chụp cùng cô con gái 7 tuổi. Đây là lần đầu tiên bà xã Jang Dong Gun chia sẻ hình ảnh khi con gái đứng quay mặt vào phía ống kính.

Tuy con gái Jang Dong Gun có đeo khẩu trang nhưng công chúng vẫn có thể nhìn được đôi mắt cô bé. Cô bé gây ấn tượng nhờ vóc dáng mảnh mai, đôi chân dài dù mới chỉ lên 7. Con gái Jang Dong Gun được dự đoán trong tương lai sẽ còn sở hữu vóc dáng nổi bật hơn nhiều.

Ngoài ra, công chúng cũng bày tỏ niềm ngưỡng mộ trước sự hạnh phúc của gia đình Jang Dong Gun. Đây cũng là lần hiếm hoi, Go So Young chia sẻ hình ảnh có cả ông xã sau gần 2 năm kể từ khi Jang Dong Gun vướng vào vụ bê bối "săn gái trẻ".

Trong ảnh, cả gia đình Jang Dong Gun đứng quay lưng về phía máy ảnh mặt nhìn về hướng biển với một tay giơ cao lên trời. Cậu con trai 12 tuổi và cô con gái 7 tuổi của Jang Dong Gun được nhận xét may mắn khi thừa hưởng gen chiều cao từ bố mẹ.

Nguồn: Naver