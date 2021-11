Bà xã Jang Dong Gun khoe cận nhan sắc cực phẩm ở tuổi U50, Song Hye Kyo hay Kim Tae Hee đều phải "coi chừng"

Trên trang cá nhân mới đây, nữ diễn viên Go So Young - bà xã tài tử Jang Dong Gun có đăng tải loạt hình ảnh được chụp trong những hoàt động gần đây của người đẹp.

Những bức ảnh được chụp bằng điện thoại và gần như không hề có sự can thiệt của phần mềm chỉnh sửa. Tuy nhiên, điều này cũng không làm ảnh hưởng tới nhan sắc của Go So Young. Ngay cả những bức ảnh chụp cận cảnh nhan sắc, cư dân mạng cũng không thể nào tìm thấy khuyết điểm hay dấu hiệu lão hóa hiện trên gương mặt nữ diễn viên 49 tuổi này.

Dù không còn hoạt động nhiều cũng như xuất hiện trong các tác phẩm truyền hình, điện ảnh nhưng bà xã Jang Dong Gun vẫn luôn được đánh giá cao về khoản giữ gìn nhan sắc trẻ trung bất chấp thời gian. Vẻ đẹp ngọt ngào cùng vóc dáng mảnh mai chuẩn chỉnh của bà mẹ hai con này luôn khiến công chúng phải trầm trồ ca ngợi.

Trong làng giải trí Hàn Quốc, nếu nhắc tới những tường thành nhan sắc mà không có Go So Young thì quả là một thiếu sót lớn. Nhiều người thậm chí còn đánh giá nhan sắc của bà xã Jang Dong Gun cao hơn cả Song Hye Kyo hay Kim Tae Hee. Bởi lẽ, dù hơn hai đàn em tới gần chục tuổi nhưng gương mặt Go So Young vẫn rất trẻ trung. Trong khi Kim Tae Hee thì thỉnh thoảng lại bị soi nếp nhăn rõ nét ở mắt khiến nữ diễn viên trông già hơn.