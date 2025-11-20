Ba món ăn dân dã từ ngải cứu mang lại lợi ích đặc biệt cho phụ nữ

Ngải cứu là loại rau quen thuộc

Trong kho tàng ẩm thực dân gian Việt Nam, ngải cứu được biết đến không chỉ như một loại rau gia vị mà còn là vị thuốc tự nhiên có nhiều công dụng. Loại rau này có vị đắng đặc trưng, mùi thơm nồng, thường xuất hiện trong bữa cơm của người Việt, đặc biệt trong những món ăn được coi là bổ dưỡng cho sức khỏe phụ nữ.

Theo y học cổ truyền, ngải cứu có tính ấm, giúp điều hòa khí huyết, hỗ trợ lưu thông máu, giảm đau bụng kinh và cải thiện giấc ngủ. Y học hiện đại cũng ghi nhận nhiều hợp chất trong ngải cứu có tác dụng kháng viêm, giảm đau và an thần. Khi kết hợp với các nguyên liệu quen thuộc, ngải cứu vừa mang đến hương vị mới lạ vừa trở thành bài thuốc dân gian dễ áp dụng.

Dưới đây là ba món ăn dân dã từ ngải cứu được nhiều gia đình sử dụng, vừa gần gũi vừa mang lại lợi ích cho phụ nữ.

Trứng rán ngải cứu, đơn giản mà hiệu quả

Trứng rán ngải cứu là món ăn quen thuộc của nhiều gia đình. Nguyên liệu rất dễ chuẩn bị: chỉ cần trứng gà hoặc trứng vịt và một nắm ngải cứu non. Rau ngải được rửa sạch, thái nhỏ, trộn đều với trứng rồi rán vàng. Một số nơi còn lót thêm lá chuối trên chảo để tạo hương thơm mộc mạc.

Trứng rán ngải cứu

Món ăn này có vị hơi đắng nhưng khi kết hợp với vị béo bùi của trứng lại trở nên hài hòa, dễ ăn. Không chỉ ngon miệng, trứng rán ngải cứu còn được cho là giúp giảm đau đầu, hỗ trợ xương khớp và làm dịu những cơn đau bụng kinh triệu chứng mà nhiều phụ nữ thường gặp.

Canh ngải cứu nấu thịt nạc, ấm bụng, an thần

Nếu trứng rán ngải cứu phù hợp cho bữa cơm nhanh gọn thì canh ngải cứu nấu thịt nạc lại là món ăn thích hợp trong những ngày se lạnh. Thịt nạc mềm ngọt hòa quyện cùng vị đắng của ngải cứu tạo nên bát canh thanh mát, dễ ăn.

Canh ngải cứu nấu thịt nạc

Đây không chỉ là món ăn giúp bữa cơm thêm đủ chất mà còn mang lại tác dụng an thần, giảm căng thẳng, đặc biệt phù hợp với phụ nữ thường xuyên bị rối loạn kinh nguyệt hoặc mất ngủ. Với người cao tuổi, món canh này còn hỗ trợ tiêu hóa, làm ấm cơ thể và cải thiện tuần hoàn máu.

Trứng vịt lộn hầm ngải cứu, món bổ dưỡng cần ăn đúng cách

Trong nhiều gia đình, trứng vịt lộn hầm ngải cứu được coi là món ăn tăng cường năng lượng, phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ em. Khi ăn nóng, món ăn mang vị ngọt bùi của trứng, hòa quyện cùng hương thơm đắng dịu của ngải cứu và chút cay ấm từ gừng.

Trứng vịt lộn hầm ngải cứu. Ảnh: ITN

Tuy nhiên, do chứa nhiều đạm và cholesterol, trứng vịt lộn hầm ngải cứu không nên ăn vào buổi tối vì dễ gây đầy bụng. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị thời điểm tốt nhất để thưởng thức là vào buổi sáng, với lượng vừa phải, khoảng một đến hai quả.

Ngoài trứng vịt lộn, người dân còn biến tấu bằng cách hầm ngải cứu với chim câu, gà ác, tim lợn hoặc óc lợn. Những món ăn này đều có điểm chung là giàu năng lượng, giúp giảm mệt mỏi, cải thiện giấc ngủ và hỗ trợ lưu thông khí huyết.

Lưu ý khi sử dụng ngải cứu

Dù có nhiều lợi ích, ngải cứu cũng cần được sử dụng điều độ. Ăn quá nhiều có thể gây rối loạn tiêu hóa, ảnh hưởng đến gan hoặc gây khó ngủ ở một số người nhạy cảm.

Đặc biệt, phụ nữ mang thai không nên tự ý dùng ngải cứu thường xuyên mà cần tham khảo ý kiến bác sĩ, bởi một số nghiên cứu cho thấy loại rau này có thể kích thích co bóp tử cung nếu dùng quá liều.

Ở mức độ hợp lý, ngải cứu trở thành một nguyên liệu quý trong căn bếp Việt. Chỉ với những món ăn dân dã như trứng rán, canh nấu thịt hay trứng vịt lộn hầm, phụ nữ có thể vừa thưởng thức hương vị mộc mạc vừa nhận được nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Ngải cứu, nhờ sự kết hợp giữa giá trị ẩm thực và dược tính, vẫn giữ được chỗ đứng bền vững trong bữa cơm gia đình Việt. Những món ăn từ loại rau giản dị này không chỉ giúp chăm sóc sức khỏe phụ nữ mà còn gợi nhớ hương vị truyền thống của ẩm thực dân gian.