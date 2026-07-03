"Bà không nhận là tôi nghỉ chơi với bà đó", chuyện thông gia đang được chia sẻ nhiều trên MXH sao lại hot đến thế?

Một câu chuyện về mẹ chồng - mẹ đẻ được người con gái kể lại, khiến ai đọc qua cũng cảm thấy bồi hồi xúc động. Đó không phải là những mâu thuẫn gia đình hay những câu chuyện kịch tính thường thấy, mà đó là cái ôm, những giọt nước mắt và bức thư viết tay của bố mẹ chồng dành cho mẹ đẻ của con dâu trong ngày chia tay.

Lấy chồng xa nhà nên mẹ đẻ của cô phải bay cả nghìn cây số từ Bắc vào Nam để phụ vợ chồng cô chăm sóc cháu ngoại. Suốt 18 tháng, bà ở cùng gia đình nhà chồng của con gái, cùng nhau chăm cháu, quán xuyến việc nhà và san sẻ những khó khăn trong giai đoạn đầu làm cha mẹ của đôi vợ chồng trẻ.

Hôm nay là ngày mẹ đẻ của cô bay về Bắc sau 18 tháng ở cùng gia đình nhà thông gia. Từ sáng sớm, dù bận rộn đi làm, mẹ chồng cô vẫn vội vã chạy lên phòng để kịp nói lời chào với bà thông gia. Khoảnh khắc hai người mẹ ôm chầm lấy nhau, mọi khoảng cách hay những e ngại thông thường đều tan biến.

Mẹ chồng cứ ngậm ngùi, miệng mấp máy mãi mới nghẹn ngào thốt lên: "Bà về tôi nhớ bà quá. Tôi cảm ơn ông bà ngoại rất nhiều" . Trong khi đó, mẹ đẻ cũng khóc theo, không quên nắm chặt tay dặn dò bà nội nhớ sắp xếp thời gian đi chữa bệnh. Chỉ vài câu nói ngắt quãng cũng đủ thấy sự quan tâm và tình thương của hai bà mẹ dành cho nhau thật đến nhường nào.

Chi tiết khiến người đọc vừa buồn cười vừa xúc động, có lẽ là lúc mẹ chồng dúi vào tay mẹ đẻ cô một chiếc phong bì. Thấy bà thông gia cứ xua tay từ chối, mẹ chồng liền tung ngay một lời "hơn dỗi" vô cùng đáng yêu: "Bà không nhận là tôi nghỉ chơi với bà luôn đó!" . Câu nói dỗi hờn như con nít của hai người phụ nữ đã lên chức bà khiến người con gái đứng trong góc phòng cũng phải bật khóc ngon lành.

Nhưng sự xúc động chưa dừng lại ở đó. Khi lật mặt sau chiếc phong bì, những dòng chữ viết tay cẩn thận, có chỗ hơi run rẩy của mẹ chồng mới thực sự khiến người ta thắt lòng. Bà đã dồn hết tâm huyết và sự trân trọng để gửi gắm lòng biết ơn đến bà thông gia:

"Ông bà nội gửi ông bà ngoại. Cầm bút lên ông bà tôi không biết nói gì hơn. Chỉ biết nói cảm biết ơn ông bà ngoại rất nhiều. Tôi mượn câu thơ của thầy Phúc Thiện: Thông gia tình nghĩa sẵn sàng! Thương con, thương cháu ngày càng ở bên. Thông gia vui vẻ lại hiền. Hai nhà như một đáng khen ở đời".

Người con gái chia sẻ: "Nhìn từng nét chữ cẩn thận, có chỗ hơi run nhưng chữ nào cũng nắn nót, mình biết mẹ chồng mình đã dồn hết tâm huyết và sự trân trọng để viết ra những dòng này. 18 tháng sống chung dưới một mái nhà, hai người phụ nữ ngày chia tay lại ôm nhau khóc nấc, dúi phong bì rồi dọa nghỉ chơi nhau như con nít. Nhìn hai mẹ như thế em thấy có tiền cũng không mua được những khoảnh khắc này!".

Câu chuyện khiến nhiều người bất giác mỉm cười. Chữ "thông gia" vốn dĩ là một mối quan hệ tế nhị. Hai gia đình với hai lối sống, văn hóa và thói quen khác biệt, bỗng vì hạnh phúc của các con mà gắn kết lại.

Thế nhưng, vượt qua những rào cản ấy, hai người mẹ đã đối đãi với nhau bằng sự thấu hiểu và lòng biết ơn chân thành nhất. 18 tháng không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng đủ để hai người phụ nữ xa lạ trở thành tri kỷ.

Hạnh phúc gia đình đôi khi chỉ đơn giản là sự trân trọng, bao dung và lòng biết ơn mà những người thân dành cho nhau. Khi hai bên thông gia hòa thuận, xem nhau như ruột thịt, đó chính là phước báu lớn nhất và là điểm tựa vững chắc nhất cho cuộc sống hôn nhân của các con.

Nguồn: @trieutraitim8989