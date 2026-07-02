Chuyện "xoáy não" của cô gái sắp làm dâu trưởng: Sao lại lấy tổ tiên làm tấm khiên cho định kiến?

Trong những cuộc tranh luận về việc "phải có con trai để nối dõi", người ta thường nhân danh tổ tiên. Nhưng khi bức màn nhung của "trách nhiệm trưởng họ" được vén lên, sự thật về việc ai mới thực sự là người "giữ lửa" gia đình lại khiến nhiều người phải giật mình.

Mới đây, câu chuyện của một cặp đôi trẻ đã trở thành tâm điểm bàn tán: Chàng trai 25 tuổi, một trưởng họ trẻ ở Hà Nội, kiên định với quan điểm "nhất định phải có con trai", thậm chí dự tính nhận con nuôi nếu chỉ sinh được con gái. Đối lập với anh là cô người yêu 23 tuổi, người đặt ra câu hỏi đầy sắc lẹm: Tại sao con gái ruột – những người vốn dĩ giàu tình cảm và sự gắn kết lại bị gạt sang bên lề chỉ vì những định kiến cổ hủ về một người thừa kế mang giới tính nam?

Câu chuyện này không chỉ là mâu thuẫn của riêng hai người, mà nó chạm đúng vào "vết sẹo" của tư duy trọng nam khinh nữ vẫn âm ỉ tồn tại trong nhiều dòng họ Việt.

"Nối dõi" hay là sự ủy quyền cho những đặc quyền?

Chúng ta thường nghe người ta tự hào: "Nhà phải có con trai để sau này hương hỏa, giỗ chạp, gánh vác việc họ cho tổ tiên" . Đây là luận điểm kinh điển nhất, cũng là tấm khiên vững chắc nhất để bảo vệ tư duy "phải có quý tử".

Nhưng hãy nhìn vào thực tế của những mâm cỗ giỗ chạp trong rất nhiều gia đình hiện nay.

Người ta kỳ vọng người đàn ông trưởng họ gánh vác trách nhiệm. Nhưng trách nhiệm ấy cụ thể là gì? Có phải là đứng trước bàn thờ vái ba vái, rót dăm ba chén rượu, rồi sau đó "say quá nên ngủ quên"? Trong khi người đàn ông đóng vai "người thừa kế" đầy uy nghiêm đó, thì ở một góc khác, ai là người dậy từ tờ mờ sáng để đi chợ, chuẩn bị thực phẩm? Ai là người hì hục trong gian bếp nóng bức, nấu nướng, bày biện, rồi đến khi khách khứa tan cuộc, ai là người cầm chổi quét dọn, cầm giẻ lau bàn, rửa hàng chồng bát đĩa?

Đó chính là những người mẹ, người vợ, người con gái, người chị, người em dâu.

Nếu định nghĩa "hương hỏa" là sự duy trì hơi ấm cho bàn thờ tổ tiên, thì rõ ràng, chính những người phụ nữ mới là người "giữ lửa" thực sự. Còn đàn ông, đôi khi chỉ đang giữ "cái danh" của người thừa kế. Việc đòi hỏi có con trai để "nối dõi" mà lại phủ nhận năng lực duy trì truyền thống của con gái, thực chất không phải là sự hiếu thảo với tổ tiên, mà là sự ích kỷ trong việc duy trì những đặc quyền giới tính.

Trách nhiệm không nằm ở giới tính, mà nằm ở sự tử tế

Nếu một dòng họ đặt nặng việc "nối dõi" đến mức chấp nhận bỏ qua những đứa con gái ruột thịt để đi nhận nuôi một đứa trẻ xa lạ chỉ vì nó mang giới tính nam, thì họ đang thờ phụng điều gì? Họ đang thờ phụng dòng máu, hay đang thờ phụng những định kiến rỗng tuếch?

Một đứa trẻ, dù trai hay gái, khi lớn lên không mang trong mình đức tin, sự tử tế và lòng hiếu thảo, thì dù có đứng tên trong gia phả, dù có là "đích tôn", cũng chẳng thể khiến tổ tiên an lòng. Ngược lại, những người con gái nếu được nuôi dạy trong tình yêu thương, được trân trọng năng lực, họ hoàn toàn có khả năng và thực tế đã làm rất tốt việc duy trì nếp nhà, ghi nhớ ngày giỗ, và kết nối các thành viên trong dòng tộc.

Việc con gái có thể đảm nhận vai trò trưởng họ hay không, câu trả lời nằm ở "tâm" chứ không nằm ở "giới". Nếu cả dòng họ đồng thuận, nếu người con gái đó có đủ bản lĩnh và tấm lòng, cô ấy hoàn toàn có thể là người thắp hương, là người kết nối. Tổ tiên không bao giờ từ chối tấm lòng chân thành của con cháu chỉ vì họ là nữ giới.

Người yêu của bạn, và cả những người đàn ông đang ôm khư khư tư duy "trưởng họ phải có con trai", cần hiểu một chân lý giản đơn: Truyền thống không phải là cái gông cùm để trói buộc con gái, càng không phải là tấm thẻ bài để người đàn ông được quyền thụ hưởng.

Nếu muốn "nối dõi", hãy nối dõi bằng sự tử tế, bằng cách dạy con cái biết yêu thương nguồn cội thay vì phân biệt giới tính. Bởi sau cùng, thứ duy nhất mà người đã khuất cần, là hơi ấm từ tấm lòng của con cháu, chứ không phải một "cái tên" mang giới tính nam đứng chơ vơ bên bàn thờ, trong khi những người thân yêu nhất của họ lại bị gạt ra khỏi danh sách người thừa kế.

Đã đến lúc chúng ta cần định nghĩa lại: Người làm tròn nghĩa vụ với tổ tiên, là người thực sự "giữ lửa", chứ không phải là người chỉ đến ngày giỗ mới "vái ba vái" rồi rời đi.