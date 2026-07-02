Hội chứng FOMO của đàn ông: Đừng để bị "cắm sừng" bởi tham lựa chọn

Trong những buổi trà chiều cùng đám bạn, tôi thường nghe thấy một chủ đề quen thuộc: "Con bé hiện tại ổn, nhưng không biết có ai... hợp hơn không?" . Đó không phải là lời than vãn của những gã trai mới lớn, mà là tâm sự của những người đàn ông đã ngoài 30, có sự nghiệp, có vị thế. Họ không thiếu lựa chọn, họ thiếu sự hài lòng. Và đó chính là lúc hội chứng FOMO (Fear of Missing Out - Nỗi sợ bị bỏ lỡ) trong hẹn hò bộc lộ bộ mặt thật của nó.

Nghịch lý của sự lựa chọn: Khi "siêu thị tình yêu" làm tê liệt cảm xúc

Công nghệ đã biến hẹn hò thành một "siêu thị" với những chiếc app quẹt trái, quẹt phải. Đàn ông hiện đại đang rơi vào một cái bẫy tâm lý gọi là nghịch lý của sự lựa chọn (The Paradox of Choice). Càng có nhiều lựa chọn, chúng ta càng khó đưa ra quyết định, và quan trọng hơn, chúng ta càng ít hài lòng với quyết định mình đã chọn. Khi luôn nghĩ rằng "người tốt hơn vẫn còn ở phía sau", đàn ông sẽ không bao giờ thực sự đầu tư vào mối quan hệ hiện tại. Người yêu lúc này không còn là "người đồng hành", mà chỉ là một "phiên bản tạm thời" trong khi chờ đợi một "phiên bản nâng cấp" hoàn hảo hơn.

Sâu xa hơn, FOMO không chỉ là bản năng ham mới lạ, mà là sự thiếu hụt về năng lực định vị bản thân.

Những gã mắc kẹt trong FOMO thường tìm kiếm những điểm yếu ở người yêu hiện tại để biện minh cho việc "nếu chia tay thì cũng đúng thôi, vì cô ấy không hợp".

Việc luôn dõi theo những lựa chọn khác ngoài kia chính là cách họ bảo vệ mình khỏi sự tổn thương. Họ sợ rằng nếu cam kết sâu sắc, họ sẽ đánh mất "cơ hội" để có được một người vợ hoàn hảo hơn trong trí tưởng tượng.

Cái giá của sự "không bao giờ thỏa mãn"

Chúng ta thường quên mất một sự thật phũ phàng: Sự hoàn hảo là một khái niệm không tồn tại. Việc luôn nhìn ra ngoài khiến chúng ta bỏ lỡ sự đồng bộ hóa, cái nhịp điệu cần thời gian để xây dựng giữa hai con người. Những người mắc hội chứng FOMO thường kết thúc bằng sự cô độc trong chính căn nhà của mình. Khi đã quen với việc "tìm kiếm", họ không bao giờ học được cách "trân trọng". Họ mãi là những kẻ lữ hành đi tìm một ốc đảo không có thật, để rồi khi quay đầu lại, tuổi trẻ và cơ hội để xây dựng một tổ ấm thực sự đã tuột khỏi tầm tay.

FOMO trong hẹn hò giống như một loại trò chơi vương quyền mà ở đó, người chơi luôn cảm thấy mình là trung tâm, nhưng cuối cùng lại trắng tay khi cuộc chơi kết thúc.

Đàn ông bản lĩnh không phải là người có danh sách hẹn hò dài nhất. Đàn ông bản lĩnh là người biết được giá trị của sự cam kết và sự trọn vẹn. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ nhưng vẫn thấp thỏm "quẹt" app, hãy dừng lại. Hãy tự đặt câu hỏi: "Mình đang tìm kiếm người khác vì đối phương không tốt, hay vì chính mình đang sợ hãi việc phải gắn bó với một thực tại không hoàn hảo?". Hãy học cách dừng lại, nhìn người đang ở ngay trước mắt, và trân trọng hiện tại trước khi nó trở thành dĩ vãng.