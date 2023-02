"Avatar: The Way of Water" - Bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại châu Âu

Theo nguồn tin từ Deadline, Avatar: The Way of Water đã cán mốc 2,26 tỷ USD tren toàn thế giới. Mặc dù con số này vẫn chưa thể giúp bộ phim vượt qua được doanh thu phần đầu tiên và Avengers: Endgame để nắm giữ kỉ lục mới nhưng cũng đủ để bộ phim dẫn đầu tại thị trường châu Âu.

Tới thời điểm hiện tại, Avatar 2 đã chính thức trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại châu Âu, vượt qua cả phần phim gốc. Đây là thành tích vô cùng ấn tượng của Avatar 2 khi trong vòng 14 năm qua, chưa một bộ phim nào có thể đánh bại phần 1 Avatar để làm được điều này.

Tuy vậy, The Way of Water còn một chặng đường khá dài nếu như muốn trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại trên toàn cầu. Hiện Avatar vẫn đang nắm giữ vị trí đầu bảng với 2,923 tỷ USD, bỏ xa Avatar 2 với khoảng cách là 650 triệu USD. Kể cả khi phần 2 chỉ mong muốn đạt được vị trí Á quân, soán ngôi Avengers: Endgame thì phim mới nhất của đạo diễn James Cameron vẫn cần thu về thêm 532 triệu USD nữa.

Thực tế, dù không thể kỉ lục của hai phim này thì Avatar 2 cũng đã có một chặng đường đi quá ngoạn mục, khẳng định tên tuổi của James Cameron trên toàn thế giới.