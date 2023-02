"Avatar: The Way of Water" đã trở thành phim có doanh thu cao thứ 4 mọi thời đại

Tính đến cuối tuần qua, phần 2 của Avatar mang tên Avatar: The Way of Water vẫn là bộ phim số một tại các phòng vé. Điều đáng nói là, Avatar 2 đã khởi chiếu được 7 tuần nhưng sức hút vẫn vô cùng lớn đối với khán giả Mỹ nói riêng và khán giả toàn cầu nói chung.

Cụ thể, con số doanh thu mà bộ phim của đạo diễn James Cameron đạt được đã lên tới 2,075 tỷ USD. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Avatar 2 đã đánh bại bom tấn Star Wars VII: The Force Awakens vào năm 2015 để trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 4 mọi thời đại. Trước đó, phần 7 của Star Wars thu về 2,071 tỷ USD.

(Ảnh: Disney)

Cùng với việc mức doanh thu tăng quá nhanh, có vẻ như Avatar 2 sẽ sớm xếp hạng cao hơn, ít nhất là lên đến hạng 3, soán ngôi bộ phim lãng mạn kinh điển mọi thời đại Titanic. Tính tới thời điểm hiện tại, sau những lần công chiếu lại, Titanic đã thu về được 2,194 tỷ USD. Điều này cũng có nghĩa phim mới của James Cameron chỉ cần thêm 119 triệu USD nữa là có thể tự vượt phim của chính ông.

Sau mốc doanh thu này, có lẽ khán giả sẽ phải dừng lại và hồi hộp chờ xem liệu Avatar: The Way of Water còn có thể phá thêm bất kì kỉ lục nào nữa hay không. Mục tiêu tiếp theo của phim chính là đánh bại Avengers: Endgame (2,799 tỷ USD) và cuối cùng là chính phần đầu tiên Avatar với 2,923 tỷ USD.

Thực tế, dù không thể kỉ lục của hai phim này thì Avatar 2 cũng đã có một chặng đường đi quá ngoạn mục, khẳng định tên tuổi của James Cameron trên toàn thế giới.

Avatar: The Way of Water đang có mặt tại các rạp phim trên toàn quốc.