Những cảnh quay dưới nước trong Avatar 2 được thực hiện như thế nào?

Avatar: The Way of Water là một trong những bom tấn lớn nhất của Hollywood trong năm 2022. Không chỉ đưa thương hiệu Avatar của đạo diễn James Cameron trở lại đường đua điện ảnh sau 13 năm vắng bóng, bộ phim này còn tiếp tục mang đến một bữa tiệc thị giác vô cùng thịnh soạn, với hình ảnh và kỹ xảo được chăm chút đến từng chi tiết.

Avatar: The Way of Water đã mang đến những thước phim thậm chí còn đẹp mắt và xuất sắc hơn phần phim đầu tiên - Ảnh: 20th Century Studios.

Đúng như tựa đề phim, phần lớn thời lượng của Avatar: The Way of Water có bối cảnh liên quan đến nước, với những trận chiến trên mặt nước và thậm chí là trong lòng đại dương rộng lớn. Với một đạo diễn ưa “người thật việc thật” như James Cameron, đương nhiên những phân cảnh như vậy đều được thực hiện một cách thực tế trong một bể nước nhân tạo cỡ lớn.

Đã có quá nhiều bài viết ca ngợi dàn diễn viên của Avatar: The Way of Water với khoảng thời gian khổ luyện của họ để thực hiện những phân cảnh dưới nước. Trong đó, nữ diễn viên Kate Winslet thậm chí còn phá vỡ kỷ lục của “ông hoàng hành động” Tom Cruise khi có thể nhịn thở đến 7 phút 47 giây, trong khi vẫn phải duy trì được thần thái của bản thân để mang đến diễn xuất chân thực nhất.

Những phân đoạn dưới nước trong Avatar: The Way of Water đều là “người thật việc thật”, với rất ít sự can thiệp từ kỹ xảo máy tính - Ảnh: 20th Century Studios.

Tuy nhiên, nín thở chỉ là một yếu tố rất nhỏ trong việc hiện thực hóa những phân đoạn dưới nước trong Avatar: The Way of Water. Lý do là bởi những người Na’vi trong phim còn phải bơi lội, chiến đấu hay tương tác với những sinh vật trong lòng đại dương. Đó là còn chưa kể những phân cảnh chuyển trạng thái chớp nhoáng giữa hai môi trường dưới nước - trên không khi họ cưỡi những loài động vật như Ilu hay Skimwing (tsurak).

Lúc này, đội ngũ sản xuất cần đến sự trợ giúp của những diễn viên đóng thế đặc biệt. Họ là những chuyên gia hàng đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ parkour, thể dục dụng cụ, xiếc nhào lộn cho đến cả những vận động viên bơi nghệ thuật chuyên nghiệp từng tham gia thi đấu tại Olympics. Họ sẵn sàng thực hiện những phân cảnh hành động mạo hiểm nhất, khó khăn nhất và thậm chí là “điên rồ” nhất để mang đến những thước phim chân thật cho Avatar: The Way of Water.

Để hiểu rõ hơn về quá trình thực hiện những cảnh quay dưới nước của bom tấn này, mời bạn đọc theo dõi đoạn video dưới đây.

[Phụ đề] Những cảnh quay dưới nước trong Avatar: The Way of Water được thực hiện như thế nào? - Video: 20th Century Studios.

Sau hơn 1 tháng ra mắt, Avatar: The Way of Water hiện đã vượt mốc doanh thu 2,1 tỷ USD, qua đó lọt vào top 4 bom tấn điện ảnh ăn khách nhất thế giới, chỉ xếp sau Titanic (2,2 tỷ USD), Avengers: Endgame (2,8 tỷ USD) và Avatar (2,9 tỷ USD).

'Avatar 2' đạt doanh thu cao thứ 4 mọi thời đại, sẽ sớm vượt 'Titanic'