"Avatar 2" đạt 2 tỉ USD

Avatar 2 tiếp tục bay cao tại phòng vé - Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Thành tích 2 tỉ USD được ghi nhận cho Avatar 2 vào sáng ngày 22-1 (theo giờ Mỹ). Con số đã được trang thống kê The Numbers cập nhật. Variety vừa đưa tin.

Đạo diễn James Cameron làm nên 3 trong số 6 bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Ông cũng là đạo diễn duy nhất có 3 phim vượt mốc 2 tỉ USD.

Ngả mũ trước James Cameron

Mới đây, khi truyền thông cho Avatar 2, James Cameron nhắc lại phát ngôn gây tranh cãi của ông: "Tôi là vua của thế giới".

James Cameron là ông vua phòng vé thế giới - Ảnh: SHUTTERSTOCK

Câu nói này nằm trong bài phát biểu nhận giải Oscar cho Titanic năm 1998. Câu nói khiến Cameron bị nhận xét là kiêu ngạo.

Nhưng hiện tại, Cameron giải thích đó chỉ là cách ông bộc lộ "niềm vui và sự phấn khích". Hơn nữa, "Tôi là vua của thế giới" là câu nói của nhân vật Jack (Leonardo DiCaprio) trong Titanic, khi anh đứng trước mũi tàu.

Câu nói thể hiện cảm giác tự do, phóng khoáng và tự tin mãnh liệt.

James Cameron không thực sự nhận mình là vua của thế giới. Ông chỉ đơn giản là trích dẫn bộ phim của chính mình.

Nhưng với thành tích hiện tại của Avatar 2, Cameron đích thị là ông vua phòng vé của thế giới.

"Avatar 2" gây tiếng vang hơn phim Marvel?

Như vậy, Avatar 2 vẫn xếp thứ 6 trong danh sách phim ăn khách nhất mọi thời đại. Nhưng hiện tại, phim sẽ sớm vượt lên cao hơn.

Hai cột mốc cần lật đổ là Avengers: Infinity War (2,048 tỉ USD, đứng thứ 5) và Star Wars: The Force Awakens (2,068 tỉ USD).

Avatar 2 đang gặp nhiều thuận lợi để lật đổ 2 phim trên. Phim vẫn vô đối tại phòng vé Bắc Mỹ và được chiếu tại Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Phần đầu tiên của Avatar, ra rạp cách đây 13 năm, vẫn là bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại với 2,9 tỉ USD. Avengers: Endgame theo sát phía sau ở vị trí thứ hai với 2,79 tỉ USD. Đứng thứ 3 là Titanic với 2,19 tỉ USD.

Nhưng với Avatar 2, thành tích 2 tỉ USD được coi là ấn tượng hơn so với các phim kể trên. Bởi phim đạt kỳ tích này trong thời hậu COVID-19. 2 tỉ USD là một tiêu chuẩn không tưởng với phim ảnh hậu COVID-19. Đã thế, Avatar 2 còn không được chiếu ở Nga - thị trường vốn hâm mộ cuồng nhiệt phần 1.

Avatar 2 vượt nhiều khó khăn để lập kỳ tích hậu COVID-19 - Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Những khó khăn đó giờ trở thành những mảng màu đẹp trên bức tranh phòng vé toàn kỳ tích của Avatar 2.

Disney hiện giữ bản quyền Avatar sau khi mua lại 20th Century Fox vào năm 2019. Hãng đã chi khoảng 460 triệu USD để sản xuất và quảng bá Avatar: The Way of Water. Điều này khiến Avatar 2 trở thành một trong những bộ phim đắt đỏ nhất từ trước đến nay.