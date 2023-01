"Avatar 2" có lãi, James Cameron sẽ làm phần tiếp theo

Tham gia cuộc trò chuyện tại Who’s Talking to Chris Wallace? của HBO Max, James nói rằng Avatar 2 - phần phim được đầu tư kinh phí lớn của ông - đã vượt qua 1,5 tỷ USD tại phòng vé toàn cầu (vượt qua Top Gun: Maverick để trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất được phát hành vào năm 2022).

"Có vẻ như với đà phát triển của bộ phim hiện tại, chúng tôi sẽ dễ dàng vượt qua mức hòa vốn trong vài ngày tới, vì vậy có vẻ như tôi không thể thoát khỏi điều này — tôi sẽ phải làm những việc này các phần tiếp theo khác" - James Cameron nói.

"Tôi biết mình sẽ làm gì trong sáu hoặc bảy năm tới. Vấn đề là chúng tôi sẽ ổn thôi" - James nói tiếp - "Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ sớm thảo luận với những người đứng đầu ở Disney về kế hoạch trò chơi sắp tới cho Avatar 3, hiện đã sẵn sàng".

"Chúng tôi đã quay và ghi hình toàn bộ phim, vì vậy chúng tôi sẽ trong giai đoạn hậu kỳ mở rộng để thực hiện tất cả phép thuật CG đó. Và sau đó Avatar 4 và 5 đều được viết" - James tiếp tục.

Trước đây, Cameron đã gây chú ý khi nói trong một cuộc phỏng vấn rằng phần 2 của Avatar "The Way of Water" sẽ phải kiếm được ít nhất 2 tỷ USD tại phòng vé để hòa vốn và biện minh cho số phận của phần tiếp theo.

"Để làm rõ, tôi chưa bao giờ thực sự đưa ra một con số" - Cameron nói trong cuộc phỏng vấn mới - "Tôi đã nói rằng nó phải nằm trong số những bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử và ai đó đã áp dụng con số đó... Con số thực sự ít hơn".