Toàn cảnh Quả cầu vàng 2023: Đại kỳ quan Avatar 2 trắng tay, sao nam gốc Việt tạo kỳ tích choáng ngợp

People đưa tin Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 80 đã được tổ chức tại khách sạn Beverly Hilton, Beverly Hills, California (Mỹ) vào tối ngày 10/1, quy tụ đông đảo dàn tài tử, minh tinh Hollywood. Quả cầu vàng 2023 nay đánh dấu sự trở lại của giải thưởng quan trọng nhất tiền Oscar sau một năm bị truyền thông thế giới quay lưng vì loạt bê bối trong khâu tổ chức lẫn cách thức vận hành, buộc đơn vị tổ chức là Hiệp hội Báo chí nước ngoài Hollywood (HFPA) phải cải tổ nội bộ.

Trong đêm trao giải, diễn viên gốc Việt Quan Kế Huy đã khiến cả thế giới bất ngờ khi thắng giải Quả cầu vàng ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn trong phim điện ảnh Everything Everywhere All at Once. Vai diễn đánh dấu sự vụt sáng trở lại của ngôi sao gốc Việt sau nhiều thập kỷ kể từ The Goonies (1985) hay Indiana Jones and the Temple of Doom (1984). Everything Everywhere All at Once cũng giúp minh tinh Dương Tử Quỳnh có chiến thắng Quả cầu vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Cô đã thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc - thể loại ca vũ kịch hoặc hài kịch.

Từng vào vai cặp vợ chồng trong Everything Everywhere All at Once, giờ đây minh tinh Dương Tử Quỳnh và nam diễn viên Quan Kế Huy lại cùng nhận giải Quả cầu vàng cho diễn xuất (Ảnh: Getty Images)

Giải Quả cầu vàng cho Phim chính kịch xuất sắc và Phim ca vũ kịch hoặc hài kịch xuất sắc cho tác phẩm điện ảnh là hai hạng mục quan trọng nhất đêm trao giải. Giành chiến thắng tại hạng mục này, phim sẽ có nhiều lợi thế hơn khi cạnh tranh ở hạng mục Phim xuất sắc trên đường đua Oscar 2023. Phim điện ảnh The Banshees of Inisherin của đạo diễn Martin McDonagh đã thắng giải Phim ca vũ kịch hoặc hài kịch xuất sắc. Ở hạng mục dành cho phim chính kịch, The Fabelmans của đạo diễn Steven Spielberg đã vượt qua bom tấn Avatar: The Way of the Water để giành chiến thắng. Vậy là, dù đã kiếm được 1,7 tỷ USD từ phòng vé toàn cầu, tác phẩm của đạo diễn James Cameron vẫn ra về trắng tay tại Quả cầu vàng năm nay.

Dù yên ắng khi ra rạp, nhưng The Fabelmans lại được lòng giới phê bình điện ảnh. Phim đã giành hai giải Quả Cầu Vàng cho đạo diễn và phim xuất sắc (Ảnh: IMDb)

Lễ trao giải Quả cầu vàng 2023 đã trao 27 giải thưởng ở lĩnh vực phim điện ảnh và phim truyền hình (14 giải điện ảnh, 13 giải truyền hình). Ở các hạng mục dành cho phim điện ảnh, dẫn đầu danh sách đề cử là tác phẩm The Banshees of Insisherin với 8 hạng mục được vinh danh. Đứng thứ hai là Everything Everywhere All at Once với 6 đề cử. Babylon và The Fabelmans lần lượt chia nhau vị trí thứ ba và bốn với 5 đề cử. Bom tấn Avatar: The Way of Water nhận hai đề cử cho Phim xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc.