Phòng vé Việt dịp lễ Noel: 'Avatar' thống lĩnh đá văng 'Thanh Sói' của Ngô Thanh Vân, phim Việt chịu cú sốc lớn

Trong nhiều năm trở lại đây, 2022 là khoảng thời gian mà phim Việt chứng kiến nhiều cú ra quân thảm bại nhất. Với phòng vé dịp lễ Noel 2022, phim Việt cũng không nằm ngoài việc gây sốc cho khán giả lẫn giới chuyên môn.

Thanh Sói: Cúc dại trong đêm do Ngô Thanh Vân làm nhà sản xuất, đạo diễn kiêm diễn viên và Đảo Độc Đắc - Tử mẫu thiên linh cái do Sam - Tiểu Vy đóng chính cùng ra mắt từ ngày 22/12.

Những tưởng 2 bộ phim được quảng bá rầm rộ này sẽ là cú hít phòng vé dịp cuối năm, nào ngờ vừa khởi chiếu, cả Thanh Sói: Cúc dại trong đêm lẫn Đảo Độc Đắc: Tử mẫu thiên linh cái đều chịu chung cảnh bị siêu phẩm Avatar: Dòng chảy của nước lấn át.

Theo số liệu từ hệ thống phòng vé độc lập Box Office Việt Nam, tính đến sáng 26/12, tổng doanh thu của Thanh Sói: Cúc dại trong đêm chỉ có 5,3 tỷ đồng; tổng doanh thu của Đảo Độc Đắc: Tử mẫu thiên linh cái là 5,8 tỷ đồng.

Doanh thu của "Thanh Sói: Cúc dại doanh đêm" chỉ có 5,3 tỷ đồng. Ảnh: Box Office Vietnam

Doanh thu của "Đảo Độc Đắc: Tử mẫu thiên linh cái" là 5,8 tỷ đồng. Ảnh: Box Office Vietnam

Cả 2 con số này đều thấp hơn rất nhiều so với doanh thu mà Avatar: Dòng chảy của nước có được. Ra mắt từ 16/12, bộ phim do đạo diễn James Cameron thực hiện đã thu về hơn 166 tỷ đồng ở thị trường Việt Nam. Với đà tăng doanh số như hiện tại, chẳng mấy chốc Avatar: Dòng chảy của nước sẽ vượt mốc 200 tỷ đồng.

"Avatar: Dòng chảy của nước" đã thu về hơn 166 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Box Office Vietnam

So với Đảo Độc Đắc - Tử mẫu thiên linh cái, Thanh Sói: Cúc dại trong đêm của Ngô Thanh Vân chịu nhiều chỉ trích hơn hẳn. Bởi lẽ, Thanh Sói từng được kỳ vọng là "bom tấn" của phòng vé Việt. Trong suốt quá trình quảng bá, phía Ngô Thanh Vân luôn giới thiệu Thanh Sói bằng những mỹ từ liên quan đến đẳng cấp hành động hay thậm chí là hay hơn Hai Phượng (bộ phim cũng do Ngô Thanh Vân sản xuất). Dẫu vậy, đến thời điểm hiện tại thì thành tích mà Thanh Sói tạo ra khá thấp bé so với Hai Phượng.

Ngô Thanh Vân gây bất ngờ khi quyết định đổi lịch phim "Thanh Sói: Cúc dại trong đêm" lên sớm 1 tuần so với kế hoạch trước đó. Ảnh: NVCC

Ban đầu, Thanh Sói dự kiến ra mắt từ 30/12, tuy nhiên Ngô Thanh Vân đã đổi lịch phút chót để đưa bộ phim này vào thế đối đầu cùng Đảo Độc Đắc và Avatar: Dòng chảy của nước.

Việc đổi lịch bất ngờ, cộng với việc chưa tạo ra hiệu ứng truyền miệng tốt đã khiến Thanh Sói rơi vào cảnh suất chiếu rất nhiều nhưng lại vắng khán giả đi xem. Trong ngày 24/12, Thanh Sói được xếp khoảng 2.000 suất chiếu nhưng doanh thu chưa đến 2 tỷ đồng.

Đây là thành tích khá khiêm tốn so với tiếng tăm của Ngô Thanh Vân. Nếu trong những ngày sắp tới, số suất chiếu của Thanh Sói bị cắt giảm để chuyển sang các phim khác, doanh thu mà bộ phim này nhận về e rằng còn thấp hơn.