Những câu hỏi chưa được giải đáp trong Avatar 2: Ai là bố đẻ của Kiri?

Sau dịp cuối tuần đầu tiên tung hoành tại phóng vé toàn cầu, Avatar: The Way of Water (Avatar 2) đã thu về khoảng 434,5 triệu USD (theo dữ liệu của Box Office Mojo). Con số chưa chạm tới mức kỳ vọng của giới chuyên gia, nhưng vẫn là một khởi đầu hứa hẹn với tác phẩm điện ảnh đã tiêu tốn đến 400 triệu USD để sản xuất.

Avatar: The Way of Water mở ra ở mốc thời gian 15 năm sau các sự kiện của phần phim đầu tiên. Khi này, Jake Sully (Sam Worthington) và Neytiri (Zoe Saldana) đã tìm thấy bình yên bên nhau. Họ trở thành vợ chồng, sinh con đẻ cái và chớp mắt đã thành phụ huynh của 4 đứa trẻ. Nhưng cuộc sống yên bình ấy chẳng kéo dài mãi mãi khi hiểm họa một lần nữa kéo đến, buộc họ phải rời bỏ mảnh đất quê hương giữa núi rừng, trở thành những kẻ tị nạn tại bộ tộc Metkayina sinh sống rải rác ở các vùng duyên hải của Pandora.

Trong lần trở lại, thương hiệu Avatar tiếp tục hút hồn khán giả bằng phần hình ảnh đẹp mắt cùng cốt truyện tròn trịa, đầy tính nhân văn. Bên cạnh các thông điệp xuyên suốt của phim là phê phán chủ nghĩa thực dân và lòng tham của con người, kêu gọi bảo vệ môi trường... phim còn kể câu chuyện đẹp về tình cảm gia đình bền chặt. Tuy nhiên, trong lần trở lại này, đạo diễn James Cameron vẫn để ngỏ nhiều đường dây câu chuyện, nhiều câu hỏi khả năng tạo tiền đề cho những phần phim tiếp sau ra đời.

Ai là bố của Kiri (Sigourney Weaver)?

Kiri là ẩn số lớn của Avatar: The Way of Water (Ảnh: Empire)

Kiri là một trong những đứa trẻ thuộc thế hệ con lai đầu tiên được sinh ra trên hành tinh Pandora kể từ khi phi hành đoàn của Jake Sully đổ bộ. Cô là con gái của nhà khoa học quá cố Grace (Sigourney Weaver), được thụ thai trong cơ thể avatar của bà. Tuy nhiên, không ai biết bằng cách nào avatar của Grace có thể mang thai hay danh tính bố của đứa bé là ai. Đây là một trong những bí ẩn lớn nhất mà Avatar: The Way of Water mang đến cho khán giả.

Xuyên suốt bộ phim, Kiri luôn đau đáu câu hỏi về nguồn gốc của mình cũng như việc bản thân dường như là kẻ dị biệt. Trong đầu cô bé luôn vang vọng tiếng gọi của Eywa - vị thần tối cao kết nối mọi sinh vật sống trên hành tinh Pandora. Đặc biệt khi cùng nhà Sully di cư đến miền đất mới, tiếng gọi này càng trở nên mãnh liệt. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, người xem đã đưa ra nhiều giả thiết xoay quanh nguồn gốc của Kiri. Một trong số đó cho rằng Kiri chính là con gái của Eywa.

Mẹ của Spider (Jack Champion) là ai?

Spider được giới thiệu lần đầu tiên trong series tiểu thuyết ăn theo của Avatar và trở thành nhân vật chính trong The Way of Water (Ảnh: 20th Century Studios)

Miles "Spider" Socorro là đứa trẻ được sinh ra trên hành tinh Pandora, con trai của tay phản diện Miles Quaritch (Stephen Lang). Sau trận đại chiến trong Avatar (2009), Spider bị mắc kẹt trên Pandora cùng những nhà khoa học lựa chọn ở lại hành tinh này bởi cậu còn quá nhỏ để nằm vừa tàu cứu hộ. Spider được Jake nhận nuôi và trở thành một phần trong đại gia đình của anh. Spider thân thiết với Kiri, nhưng luôn giữ khoảng cách với người mẹ nuôi Neytiri.

Spider và Kiri thân thiết với nhau một phần bởi chúng đều là những đứa trẻ mồ côi không biết rõ danh tính hai đấng sinh thành. Trên thực tế, danh tính mẹ của Spider đã được tiết lộ trong series tiểu thuyết Avatar: The High Ground - tác phẩm được coi như phần tiền truyện trực tiếp của Avatar: The Way of Water. Trong truyện, mẹ của Spider được tiết lộ là Paz Socorro, một phi công của Tổ chức Phát triển Tài Nguyên (RDA) đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của RDA vào Cây Linh hồn. Tuy nhiên bộ truyện không hé lộ về việc bố của Spider là Quaritch.

Cư dân địa cầu còn khao khát unobtainium?

Con người vẫn tiếp tục công cuộc khai thác tài nguyên từ Pandora trong phần phim mới (Ảnh: 20th Century Studios)

Trong Avatar (2009), nhiệm vụ tối thượng của tổ chức RDA - cũng là thế lực phản diện chính trong phim - là tìm kiếm và khai thác unobtainium. Loại khoáng vật này được kỳ vọng sẽ cứu 20 tỷ người trên Trái Đất những năm 2140 khỏi cuộc khủng hoảng năng lượng. Tuy nhiên, phương pháp khai thác unobtainium của con người trên hành tinh Pandora đã làm trầm trọng thêm mối bất hoà giữa họ với người Na'vi.

Ba điều răn của Eywa nghiêm cấm người Na'vi đào bới vào trong lòng đất để tìm tài nguyên. Nhưng bên dưới Cây Linh hồn lại tồn tại một mỏ unobtainium đồ sộ. Kế hoạch khai khoáng của RDA đi ngược tín ngưỡng văn hoá của những người Na'vi tôn sùng thần Eywa. Vào những năm 2150, cuộc khai thác thuộc địa của loài người đã dẫn tới chiên tranh với tộc người Na'vi.

Tuy nhiên, tới The Way of Water, không ai còn nhắc đến hay quan tâm tới unobtainium nữa. Sau 15 năm, hứng thú của nhân loại dành cho thứ khoáng vật này đã hoàn toàn nguội lạnh. Bộ phim không sâu giải thích cho thay đổi này, nhưng có thể tạm đoán trận đại bại cuối Avatar (2009) đã khiến những kẻ giàu tham vọng nhất trên Trái Đất phải lạnh sống lưng.

Tạm gác lại kế hoạch khai thác unobtainium, giờ đây "Người Trời" nhắm đến một nguồn tài nguyên mới - chất hoá học được chiết xuất từ não của loài Tulkun với khả năng làm chậm quá trình lão hoá. Tuy nhiên, sau unobtainium và dung dịch chiết xuất kia, con người sẽ còn tìm thấy những gì có ích cho mình trên Pandora, và khám phá ấy sẽ phải đánh đổi bằng những thứ gì?

Tộc người Omaticaya ra sao khi Jake và Neytiri đã bỏ đi?

Khán giả không còn nghe nhiều tin tức về người Omaticaya trong phần hậu truyện (Ảnh: 20th Century Studios)

Trong Avatar: The Way of Water, bộ tộc Omaticaya chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong hồi một của tác phẩm. Kể từ khi Jake và Neytiri dẫn các con rời khỏi bộ tộc nhằm trốn tránh cuộc trả thù của Quaritch, khán giả không còn hay tin gì về cộng đồng những người Na'vi sống giữa rừng. Thế nhưng, việc nhà Sully lánh đi không có nghĩa cộng đồng Omaticaya được an toàn bởi họ là thế lực đang trực tiếp đối đầu với quân đội loài người. Thêm vào đó, việc từng chứa chấp Jake Sully cũng đặt họ trước rủi ro bị Quaritch hành hạ, tra tấn để moi tin tức.

Ở cuối hồi hai, sau khi Kiri lên cơn co giật và bất tỉnh, Jake đã phải cầu cứu sự giúp đỡ của những nhà khoa học đang sống trong lãnh thổ của tộc Omaticaya. Nhờ chuyến viếng thăm của nhóm người này, ta tạm phán đoán những người Omaticaya vẫn bình an. Tuy nhiên bấy nhiêu ấy rõ ràng là vẫn chưa đủ, bởi người xem đã gắn bó với chủng tộc này từ phần phim Avatar đầu tiên và biết đến họ như những người Na'vi duy nhất trong suốt 13 năm sau đó. Vì vậy, kịch bản lý tưởng nhất có thể là cư dân hai tộc Omaticaya và Metkayina sẽ liên minh trong phần phim tiếp theo.