Mỗi mùa trao giải Oscar, khán giả lại có dịp "đứng hình" trước nhan sắc của các minh tinh Hollywood. Nhưng tại lễ trao giải gần đây, người khiến mạng xã hội bàn tán nhiều nhất lại chính là Anne Hathaway.

Xuất hiện trên sân khấu Oscar với chiếc váy cúp ngực quyến rũ nhưng vô cùng thanh lịch, cùng thần thái rạng rỡ, nữ diễn viên sinh năm 1982 khiến nhiều người khó tin rằng cô đã 44 tuổi. Làn da căng mịn, vóc dáng thanh mảnh và gương mặt gần như không có dấu hiệu tuổi tác khiến cư dân mạng nhận xét: "Trông cô ấy như mới ngoài 20".

Không chỉ là câu chuyện về gen di truyền hay chăm sóc da, chế độ ăn uống của Anne Hathaway cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được nhiều người tìm kiếm. Theo chia sẻ từ huấn luyện viên dinh dưỡng cá nhân của cô, nữ diễn viên giữ được vẻ tươi trẻ nhờ chế độ ăn giàu thực vật, chống viêm và hỗ trợ tái tạo tế bào.

Kiểu ăn giúp Anne Hathaway giữ nhan sắc tuổi 44 như tuổi 24

Huấn luyện viên dinh dưỡng cá nhân của Anne Hathaway, Jackie Keller, tiết lộ rằng nữ diễn viên thường xuyên áp dụng chế độ ăn thuần chay giàu dinh dưỡng, kết hợp với luyện tập để duy trì cơ thể dẻo dai.

Những thực phẩm thường xuyên xuất hiện trong thực đơn của cô gồm:

1. Nhóm chất béo tốt giúp da đàn hồi

Anne ưu tiên các nguồn chất béo thực vật như:

Bơ

Hạnh nhân

Vừng

Chocolate nguyên chất (dark chocolate)

Các loại thực phẩm này chứa axit béo không bão hòa và vitamin E, giúp bảo vệ màng tế bào, tăng độ đàn hồi cho da và giảm tình trạng viêm trong cơ thể – một yếu tố được cho là thúc đẩy quá trình lão hóa.

2. Rau củ giàu chất chống oxy hóa

Nữ diễn viên đặc biệt thích các loại rau có màu sắc rực rỡ như:

Rau màu đỏ và cam

Rau lá xanh đậm

Những loại rau này chứa beta-carotene, vitamin C và polyphenol, có tác dụng trung hòa gốc tự do, thủ phạm chính khiến da lão hóa, hình thành nếp nhăn và sạm màu.

3. Gia vị tự nhiên kiểm soát đường huyết

Để giữ ổn định năng lượng và hạn chế tăng đường huyết, Anne Hathaway thường dùng gừng và nghệ trong bữa ăn.

Hai loại gia vị này nổi tiếng với đặc tính kháng viêm và chống oxy hóa, đồng thời giúp cơ thể kiểm soát đường trong máu tốt hơn. Việc duy trì đường huyết ổn định cũng giúp giảm nguy cơ lão hóa sớm và hạn chế tích mỡ.

4. Nói không với thịt đỏ và thực phẩm chế biến

Anne hạn chế tối đa:

Thịt đỏ

Thịt chế biến sẵn

Theo nhiều nghiên cứu y khoa, việc tiêu thụ nhiều các thực phẩm này có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, tiểu đường và một số loại ung thư.

Thực đơn điển hình trong tuần của Anne Hathaway

Dù ăn chay, thực đơn của nữ diễn viên vẫn rất đa dạng và đủ dinh dưỡng. Một số món cô thường dùng gồm:

Súp miso giàu probiotic tốt cho hệ tiêu hóa

Salad rau củ tươi

Sandwich bơ tempeh club với bánh mì không chứa gluten

Salad gạo lứt Tuscan kiểu Italy

Khoai tây chiên với lòng trắng trứng

Trứng cuộn chay

Những món ăn này cung cấp protein thực vật, chất xơ, vitamin và khoáng chất, giúp cô giữ được vóc dáng thanh mảnh mà vẫn có đủ năng lượng để tập luyện.

Vì sao chế độ ăn giàu thực vật giúp làm chậm lão hóa?

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng chế độ ăn thiên về thực vật mang lại nhiều lợi ích cho quá trình chống lão hóa.

Giảm viêm mạn tính

Rau củ, hạt và ngũ cốc nguyên cám chứa nhiều hợp chất chống viêm. Điều này giúp giảm các phản ứng viêm âm thầm trong cơ thể, yếu tố liên quan đến lão hóa và nhiều bệnh mạn tính.

Tăng lượng chất chống oxy hóa

Thực vật là nguồn cung cấp phong phú các chất chống oxy hóa như flavonoid, carotenoid và vitamin C. Những chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tác động của gốc tự do.

Tốt cho hệ tiêu hóa và làn da

Chế độ ăn nhiều chất xơ nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh có liên quan mật thiết tới làn da sáng, ít viêm và chậm hình thành nếp nhăn.

Hỗ trợ duy trì cân nặng

Thực phẩm thực vật thường ít calo nhưng giàu dinh dưỡng, giúp kiểm soát cân nặng, yếu tố quan trọng để duy trì vẻ ngoài trẻ trung.

Phụ nữ trung niên ăn chay cần lưu ý gì để không phản tác dụng?

Dù mang lại nhiều lợi ích, ăn chay không đúng cách vẫn có thể gây thiếu hụt dinh dưỡng, đặc biệt với phụ nữ trung niên.

Các chuyên gia khuyên chị em nên chú ý:

Đảm bảo đủ protein

Có thể bổ sung từ:

Đậu nành

Tempeh

Đậu lăng

Hạt chia

Hạt quinoa

Bổ sung vitamin B12

Vitamin này chủ yếu có trong thực phẩm động vật. Người ăn chay lâu dài nên dùng thực phẩm tăng cường B12 hoặc viên bổ sung theo tư vấn bác sĩ.

Chú ý sắt và kẽm

Rau xanh, đậu và các loại hạt có chứa sắt thực vật nhưng hấp thu kém hơn. Vì vậy nên kết hợp với thực phẩm giàu vitamin C để tăng khả năng hấp thu.

Không nên ăn chay theo kiểu "toàn tinh bột"

Nhiều người ăn chay nhưng lại phụ thuộc vào mì, bánh, cơm trắng… Điều này dễ gây tăng đường huyết và tăng cân, hoàn toàn đi ngược mục tiêu chống lão hóa.

