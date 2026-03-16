Bữa sáng từ lâu được xem là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Tuy nhiên trong nhịp sống bận rộn hiện nay, không ít người lựa chọn những món ăn nhanh gọn, tiện lợi mà ít khi chú ý đến thành phần dinh dưỡng. Điều đáng nói là nhiều thực phẩm tưởng chừng tốt cho sức khỏe nếu sử dụng không đúng cách lại có thể trở thành "cái bẫy dinh dưỡng", khiến cơ thể nạp quá nhiều đường và năng lượng ngay từ đầu ngày.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, có một số món ăn sáng khá phổ biến nhưng dễ khiến cân nặng tăng lên nếu dùng thường xuyên, đặc biệt khi ăn trong trạng thái bụng đói.

Nước ép trái cây - "lành mạnh" nhưng có thể nhiều đường

Nhiều người tin rằng uống một ly nước ép trái cây hoặc rau củ vào buổi sáng là lựa chọn tốt cho sức khỏe. Thực tế, nước ép có thể cung cấp vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải loại nước ép nào cũng có lợi nếu uống thường xuyên.

Các loại nước ép đóng chai bán sẵn trên thị trường thường chứa lượng đường khá cao, đôi khi còn được bổ sung thêm đường hoặc siro để tăng hương vị. Khi uống vào lúc bụng đói, lượng đường này có thể khiến đường huyết tăng nhanh trong thời gian ngắn.

Ngoài ra, quá trình ép trái cây cũng làm mất đi phần lớn chất xơ vốn có trong thực phẩm. Điều này khiến cơ thể hấp thụ đường nhanh hơn so với khi ăn trái cây nguyên quả.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng nếu muốn uống nước ép vào buổi sáng, nên ưu tiên nước ép tươi tự làm tại nhà và hạn chế thêm đường. Bên cạnh đó, việc ăn trái cây nguyên quả vẫn được khuyến khích hơn vì giữ lại được lượng chất xơ cần thiết cho hệ tiêu hóa.

Ngũ cốc ăn sáng - tiện lợi nhưng dễ dư năng lượng

Ngũ cốc ăn sáng hay cereal là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình, đặc biệt với những người không có nhiều thời gian chuẩn bị bữa sáng. Chỉ cần vài phút là có thể hoàn thành một bữa ăn nhanh gọn.

Tuy nhiên, không phải loại ngũ cốc nào cũng tốt cho sức khỏe. Nhiều sản phẩm cereal trên thị trường chứa lượng đường khá cao để tăng hương vị, đặc biệt là các loại có vị ngọt, phủ socola hoặc mật ong.

Khi ăn những loại ngũ cốc này vào buổi sáng, cơ thể có thể nạp một lượng lớn năng lượng trong thời gian ngắn. Điều này dễ dẫn đến tình trạng dư thừa calo nếu không được tiêu hao trong ngày.

Để bữa sáng lành mạnh hơn, các chuyên gia khuyến nghị nên chọn ngũ cốc nguyên hạt hoặc loại ít đường. Khi ăn cereal, có thể kết hợp thêm sữa chua nguyên vị, các loại hạt hoặc trái cây tươi để tăng chất xơ và protein, giúp cơ thể no lâu hơn.

Bánh mì ngọt - món ăn quen nhưng nhiều đường và chất béo

Bánh mì ngọt như bánh mì sữa, bánh mì kem, bánh mì nhân đậu hay nhân socola là món ăn sáng quen thuộc của nhiều người. Ưu điểm của loại thực phẩm này là tiện lợi và dễ mua.

Tuy nhiên, các loại bánh mì ngọt thường chứa đường tinh luyện và chất béo khá cao. Khi ăn thường xuyên, chúng có thể khiến cơ thể hấp thụ quá nhiều năng lượng ngay từ đầu ngày.

Ngoài ra, thực phẩm chứa nhiều đường còn có thể thúc đẩy quá trình hình thành các sản phẩm glycation trong cơ thể - một quá trình được cho là liên quan đến lão hóa và một số bệnh mạn tính.

Nếu muốn ăn bánh mì vào buổi sáng, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên ưu tiên bánh mì nguyên cám hoặc bánh mì ngũ cốc nguyên hạt. Đồng thời, nên kết hợp thêm các thực phẩm giàu protein như trứng, phô mai hoặc thịt nạc cùng với rau xanh để bữa sáng cân bằng dinh dưỡng hơn.

Bữa sáng nên ăn thế nào để tốt cho sức khỏe?

Theo các chuyên gia, một bữa sáng lành mạnh cần đảm bảo sự cân bằng giữa các nhóm dinh dưỡng chính, bao gồm protein, chất xơ và chất béo tốt.

Protein có thể đến từ các thực phẩm như trứng, sữa chua, phô mai hoặc các loại đậu. Chất xơ có trong rau xanh, trái cây tươi và ngũ cốc nguyên hạt. Trong khi đó, chất béo tốt có thể bổ sung từ các loại hạt, quả bơ hoặc dầu ô liu.

Một bữa sáng cân bằng không chỉ giúp cung cấp năng lượng cho các hoạt động trong ngày mà còn hỗ trợ ổn định đường huyết, giảm cảm giác đói giữa buổi và góp phần kiểm soát cân nặng.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người quan tâm đến chế độ ăn uống lành mạnh, việc lựa chọn thực phẩm cho bữa sáng cũng cần được chú ý hơn. Đôi khi chỉ cần thay đổi những thói quen nhỏ như giảm đồ ngọt, tăng thực phẩm nguyên chất và bổ sung chất xơ, sức khỏe tổng thể đã có thể cải thiện đáng kể theo thời gian.