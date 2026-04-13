Anh trai thu nhập cao nhưng không giúp em trai lúc khó khăn, câu chuyện khiến mạng xã hội chia thành hai phe

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội đang xôn xao một câu chuyện tưởng như rất quen nhưng lại chạm đúng vào vấn đề nhạy cảm: Tiền bạc trong gia đình. Khi kinh tế mỗi người mỗi khác, ranh giới giữa tình thân và trách nhiệm dường như trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Người đồng cảm, kẻ phản đối, ai cũng có lý lẽ riêng để bảo vệ quan điểm của mình. Và ở giữa những luồng ý kiến trái chiều ấy, câu chuyện của gia đình Th trở thành tâm điểm được nhắc đến nhiều nhất.

Câu nói hơn cả người dưng nước lã

Câu chuyện được Th chia sẻ như sau: “Gia đình tôi có 2 anh em trai. Anh chồng tôi làm ăn rất khá, thu nhập mỗi tháng vài chục triệu, nhà cửa xe cộ đầy đủ. Còn vợ chồng tôi thì chật vật, chồng tôi làm đủ nghề nhưng thu nhập bấp bênh.

Đợt vừa rồi, chồng tôi quyết định vay tiền để mua xe chạy taxi, hy vọng có nguồn thu ổn định hơn. Nhưng xoay đâu cũng thiếu, cuối cùng phải vay nóng bên ngoài với lãi cao. Tôi có ngỏ ý với chồng là thử hỏi anh trai xem có thể giúp đỡ một phần không, vì dù sao cũng là anh em ruột.

Nhưng anh chồng tôi thẳng thừng từ chối. Anh nói tiền anh làm ra là để lo cho vợ con anh, tiền dư cũng phải để dự phòng các tình huống xảy ra nên không thể cho mượn. Anh còn bảo làm ăn thì phải tự chịu trách nhiệm, thiếu thì cắm nhà mà vay ngân hàng, không nên trông chờ vào người khác.

Nghe xong, tôi thực sự sốc, như thể đó là người xa lạ chứ không phải anh em ruột thịt trong nhà, hoàn toàn không có chút tình cảm nào. Tôi nghĩ, nếu anh em ruột mà còn sống như vậy, thì có cũng như không. Thà không có còn đỡ phải thất vọng”.

Câu chuyện này sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng lan truyền và tạo ra nhiều tranh cãi.

Một luồng ý kiến cho rằng anh chồng không sai. Tiền là do anh làm ra, anh có quyền quyết định, không ai có thể ép buộc. Giúp là tình nghĩa, không giúp cũng không thể trách. Nếu cứ mặc định người có điều kiện phải hỗ trợ người khó khăn hơn, thì sẽ tạo ra tâm lý ỷ lại.

Nhưng luồng ý kiến còn lại lại đứng về phía Th. Họ cho rằng dù không có nghĩa vụ pháp lý, nhưng trong tình thân, nhất là anh em ruột, việc giúp đỡ nhau lúc khó khăn là điều nên làm. Không ai giàu mãi, cũng không ai khó mãi, cách cư xử hôm nay có thể là cách mình sẽ được đối xử vào ngày mai.

Ranh giới giữa tình thân và tiền bạc

Câu chuyện của Th thực ra không hiếm trong các gia đình hiện nay, khi mỗi người đều có cuộc sống và tài chính riêng.

Một đại gia đình, dù gắn bó về huyết thống, nhưng khi bước vào đời sống hôn nhân, mỗi cặp vợ chồng lại trở thành một “đơn vị tài chính” độc lập. Thu nhập, chi tiêu, kế hoạch tương lai… tất cả đều xoay quanh gia đình nhỏ của mình trước tiên.

Vậy có ai thực sự “có nghĩa vụ” phải giúp đỡ người khác không?

Nếu xét theo lý, thì không. Không ai bị bắt buộc phải chia sẻ tài sản của mình, kể cả với anh em ruột. Mỗi người đều có áp lực riêng, những kế hoạch riêng mà người ngoài không thể hiểu hết.

Nhưng nếu chỉ nhìn bằng lý, thì gia đình lại trở nên lạnh lẽo.

Điều khiến nhiều người tranh cãi không phải là chuyện có cho tiền hay không, mà là cách từ chối. Một lời giải thích mềm mỏng, một sự hỗ trợ trong khả năng, hoặc thậm chí chỉ là thái độ quan tâm cũng có thể khiến mọi thứ khác đi rất nhiều.

Ngược lại, người ở trong hoàn cảnh khó khăn cũng cần nhìn lại ranh giới của mình. Sự giúp đỡ, nếu có, nên được xem là điều đáng trân trọng, chứ không phải là điều hiển nhiên.

Làm sao để giúp nhau mà không khiến tình thân rạn nứt?