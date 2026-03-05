Anh trai chồng đột ngột chuyển cho tôi một khoản tiền lớn, đến khi biết lý do tôi mới hiểu gia đình này đang giấu điều gì

Tôi cưới đã gần 5 năm. Chồng tôi là người hiền lành, ít nói, làm công việc kỹ thuật với mức lương đủ sống. Gia đình anh ở quê, điều kiện không khá giả nhưng nề nếp. Tôi vẫn nghĩ mình đã hiểu khá rõ nhà chồng, bởi từ ngày cưới đến giờ mọi thứ luôn đơn giản, không có bí mật gì lớn.

Cho đến một buổi chiều cách đây vài tháng.

Hôm đó tôi đang ở cơ quan thì điện thoại báo có tiền chuyển vào tài khoản. Con số hiện lên khiến tôi giật mình: 300 triệu đồng. Người chuyển là anh trai của chồng.

Tôi khá bất ngờ vì bình thường anh ấy ít khi liên lạc với tôi, mọi việc trong nhà đều thông qua chồng. Anh làm ăn ở tỉnh khác, nghe nói công việc cũng không quá dư dả. Tự nhiên chuyển một khoản tiền lớn như vậy khiến tôi lo hơn là mừng.

Ảnh minh họa

Tôi gọi điện hỏi thì anh chỉ nói qua loa rằng cứ giữ lấy, coi như anh gửi vợ chồng tôi phòng khi cần. Cách nói của anh không tự nhiên, như đang cố né tránh điều gì đó.

Tối hôm đó tôi kể lại với chồng. Anh nghe xong thì im lặng khá lâu, rồi nói để anh hỏi lại anh trai. Nhưng suốt cả tuần sau, mọi chuyện vẫn không rõ ràng. Tiền vẫn nằm yên trong tài khoản, còn chồng tôi thì càng ngày càng trầm ngâm.

Cảm giác bất an bắt đầu lớn dần.

Một buổi tối, sau khi con ngủ, tôi hỏi thẳng chồng có chuyện gì đang xảy ra trong gia đình. Lúc ấy anh mới thở dài và nói rằng chuyện này sớm muộn gì tôi cũng sẽ biết.

Hóa ra thời gian gần đây công việc của anh trai chồng gặp rắc rối. Anh tham gia làm ăn chung với một người quen, nhưng dự án thất bại, kéo theo nhiều khoản nợ. Trong lúc khó khăn nhất, anh đã phải bán gần hết tài sản để trả bớt nợ.

Khoản tiền 300 triệu kia thực ra không phải tiền dư dả gì. Đó là phần tiền cuối cùng anh giữ lại sau khi bán mảnh đất nhỏ ở quê. Thay vì giữ cho riêng mình, anh lại chuyển cho vợ chồng tôi.

Lý do khiến tôi càng bất ngờ hơn.

Anh trai chồng nói với chồng tôi rằng anh không chắc mình có thể vượt qua giai đoạn này. Nếu mọi chuyện xấu hơn, có thể anh sẽ phải bán nốt căn nhà đang ở để trả nợ. Anh không muốn sau này cha mẹ già ở quê gặp chuyện mà vợ chồng tôi không có chút tích lũy nào.

Nói cách khác, số tiền đó giống như một sự “phòng xa” cho gia đình.

Nghe xong câu chuyện, tôi cảm thấy rất khó tả. Một mặt tôi hiểu tấm lòng của anh, nhưng mặt khác lại thấy nặng nề. Bởi khoản tiền ấy giống như một lời báo trước rằng phía trước gia đình này có thể sẽ còn nhiều sóng gió.

Tôi đề nghị chồng chuyển lại tiền cho anh trai, vì trong hoàn cảnh hiện tại người cần tiền nhất chính là anh ấy. Nhưng chồng tôi nói anh trai đã nhất quyết không nhận lại.

Từ đó đến nay, số tiền ấy vẫn nằm trong tài khoản của tôi. Mỗi lần nhìn thấy con số đó, tôi lại thấy trong lòng không yên.

Gia đình chồng tôi trước nay vốn giản dị, ít khi nói ra khó khăn của mình. Nhưng chính sự im lặng ấy khiến tôi nhận ra có những chuyện lớn đã xảy ra mà tôi chỉ biết sau cùng.

Nhiều đêm tôi nằm nghĩ, nếu một ngày mọi chuyện thật sự xấu đi, liệu vợ chồng tôi có đủ khả năng gánh vác thêm trách nhiệm với cả gia đình hay không.

Tôi không có câu trả lời chỉ biết rằng từ ngày nhận khoản tiền ấy, cảm giác bình yên trong cuộc sống của tôi dường như đã biến mất.