Mới đây, netizen đã "đào" lại được một bình luận gây chú ý của võ sư Nguyễn Trần Duy Nhất - 1 trong 33 anh tài tham gia show Anh trai vượt ngàn chông gai. Cụ thể, Duy Nhất đã chia sẻ loạt hình ảnh của anh trong MV chủ đề chương trình - Hỏa ca - nhận về nhiều lời khen của người hâm mộ.

Đáng chú ý, khi một khán giả đặt câu hỏi: "Giống chương trình Anh trai Say Hi, vậy em", Duy Nhất lập tức phản pháo: "Dạ bên em là mua lại bản quyền của Trung Quốc, còn bên kia là bắt chước làm theo". Bình luận thẳng thắn của võ sư Duy Nhất lập tức gây chú ý MXH giữa lúc 2 chương trình Anh trai cùng lên sóng, anh không ngần ngại bày tỏ việc đối đầu trực diện lẫn nhau. Fan của show "Chông gai" cũng nhiều lần tố "Say Hi" vay mượn format gốc của mình, đặc biệt hơn khi tập 3 "Say Hi" lên sóng đã lộ ra phần "đấu giá bài hát" rất đặc trưng của show "Chông gai".

Bài đăng của Duy Nhất...

... và dòng bình luận gây bão.

Mặc dù NSX của 2 show không giấu giếm việc đối đầu trực tiếp với nhau bằng cách lên các bài viết có ẩn ý về show đối phương, so kè thành tích các sản phẩm trên mọi mặt trận,... nhưng tất cả đều được sử dụng với ngôn ngữ nhẹ nhàng, chừng mực. Đặc biệt các Anh trai - Anh tài khi được hỏi phỏng vấn trên truyền thông về show đối thủ cũng bày tỏ thái độ e dè, không nói về chuyện ganh đua mà đa phần đều nói nước đôi, chung chung về việc khán giả sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn để giải trí.

Đây là điều không khó hiểu vì các Anh trai đa phần đều là nghệ sĩ, đều sẽ phải gặp lại nhau khi làm nghề sau khi hai chương trình kết thúc. Bởi vậy nên cách nói thẳng thắn của Anh tài Duy Nhất khiến netizen "giật mình", nhiều người cho rằng sau câu trả lời này, việc ganh đua của hai show sẽ càng trở nên gay gắt.

Tại buổi họp báo ra mắt show trước đó, trước những ý kiến nhận xét về hai chương trình, lo ngại việc đuổi theo thành tích của Anh trai Say Hi, phía nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai chia sẻ rằng tình cảm của khán giả sẽ quyết định tất cả: "Các anh tài dù đã lớn tuổi hay đang đương thời còn trẻ và sở hữu lượng fan đông đảo đã tham gia chương trình ai cũng đều cố gắng hết sức để có những tiết mục hay nhất, hành trình ý nghĩa nhất và tạo ra thông điệp tích cực lan truyền đến khán giả. Tôi tin rằng sự chân thành, nỗ lực của các anh sẽ đổi lấy tình yêu và sự trân trọng của khán giả. Và tình cảm của khán giả cũng chính là fandom lớn nhất cũng là sức mạnh lớn nhất của Anh trai vượt ngàn chông gai".

Duy Nhất quá thẳng tính, liệu có tạo "bão" dư luận?

Nguyễn Trần Duy Nhất được mệnh danh là “Độc cô cầu bại” tại đấu trường Muay Việt Nam. Anh sở hữu bảng thành tích thi đấu ấn tượng như tham gia và giành được huy chương Bạc giải đấu đầu tiên tại Đại hội Thể thao Võ thuật châu Á năm 2009, huy chương Vàng tại Asian Indoor Games ở bộ môn Muay Thái và giành huy chương Bạc ở SEA Games 25. Tính đến nay, Duy Nhất đã có 7 lần vô địch Muay Thái thế giới - Muaythai World Championship, huy chương Vàng SEA Games 31, vô địch World Games 2022, giành đai bạc Muay Thai Grand Prix 2022, vô địch IPCC (International Professional Combat Council) tại giải All Star Fight 2023. Bên cạnh Muay Thái, anh còn giành đai vô địch võ thuật tổng hợp chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam - MMA Lion Championship năm 2022.

Chia sẻ về lý do tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai , Duy Nhất cho biết: “Đối với tôi, một vận động viên thi đấu sẽ vượt qua nhiều thử thách nên khi nghe tên gọi của chương trình tôi mong muốn được vượt qua những thách thức đặt ra trong cuộc chơi này”. Anh tiết lộ được vợ ủng hộ và tư vấn trước khi quyết định tham gia. “Giọng hát tôi chắc chắn không tốt như các ca sĩ gạo gội nhưng thông qua sự nỗ lực và cố gắng, tôi hy vọng mọi người sẽ đón nhận Nguyễn Trần Duy Nhất ở một hình ảnh mới hơn” - Duy Nhất nói thêm.