Sau tập 11 Anh trai say Hi, một trong những anh trai bị loại ngay trước thềm chung kết khiến fan sốc và tiếc nuối nhất chính là Hùng Huỳnh. Tham gia chương trình, Hùng Huỳnh không phải là tên tuổi thu hút nhiều sự chú ý, nhưng càng vào sâu, anh chàng càng trở nên nổi bật và được yêu mến. Bên ngoài là người khá hiền lành, không quá hoạt ngôn, nhưng mỗi khi lên sân khấu là Hùng Huỳnh như lột xác thành một con người khác. Anh chàng cũng xây dựng hình ảnh một anh trai đa năng khi tham gia chương trình khi vừa có thể hát, nhảy lẫn rap điêu luyện.

Có thể nói, Hùng Huỳnh là anh trai nhảy tốt nhất chương trình. Nhiều người tiếc nuối vì cho rằng anh rất hợp để hoạt động trong một nhóm nhạc. Sau khi dừng chân ngay trước thềm chung kết Anh trai say Hi, Hùng Huỳnh đã viết một "tâm thư" dài trên trang cá nhân. Anh kể về hành trình theo đuổi đam mê của mình, đồng thời cũng tiết lộ nhiều sự thật liên quan đến các anh trai trong chương trình.

Chia sẻ về cảm xúc sau khi bị loại, Hùng Huỳnh viết: "Hôm ghi hình loại về, Hùng đã dành một ngày chôn vùi trong mớ suy nghĩ đó và cố giải thoát bản thân bằng suy nghĩ khác để không quá bị chìm đắm trong nó, rằng "mình thực sự hết duyên với nghệ thuật rồi". Nhưng khi bình tâm nghĩ thì Hùng lại được nhiều hơn mất".

Tiếp đó, nam ca sĩ kể về hành trình gia nhập các team trong Anh trai say Hi cùng những kỷ niệm khó quên mà anh đã có tại chương trình: "Hùng có được 10/10 - gia đình đầu tiên tại hành trình Anh trai say Hi, anh Tút, ba Ngân và má Trung - những con người đáng yêu này. Thật may mắn khi mình lựa chọn đúng bài đúng team, nhớ cả những lời dạy bảo của các anh dành cho em, cả trận đánh cầu lông sau ngày tập mệt mỏi và vô tư vô lo như nào... Tiếp theo là vào team nhỏ Đầu đội sừng, được làm việc nhiều với Khang và anh Quân, được dẫn dắt bởi đội trưởng tuyệt vời lần đầu được làm chung nhưng học được ở Hiếu rất nhiều điều. Khang thì vẫn vậy, vẫn đáng yêu như lần đầu gặp và tập chung với nhau.

Tới hội I'm thinking about you, gặp được những người anh em cùng năng lượng, anh WEAN hay ăn hiếp tôi, Rhyder cưng yêu và anh Phúc quản gia chu đáo. Nhớ mãi lúc Hùng lên battle, mọi người động viên và cổ vũ liên tục dù cho round 2 Hùng đuối và không kịp có thời gian chuẩn bị, nhưng anh em vẫn luôn yêu thương và động viên nhau".

Hùng Huỳnh dành nhiều tâm sự khi nói về team cuối cùng anh được hợp tác trong vòng tứ kết bao gồm Erik, Quân A.P, Đức Phúc, JSOL. Nam ca sĩ viết: "Và team cuối cùng cũng phải gọi là team nguồn năng lượng hợp với nhau về mọi thứ nhất từ trước đến giờ, vì tất cả đều có chung một niềm đam mê nên em rất vui được ở chung team với các anh trai của Anh trai nước Việt và Sau đêm nay...".

Hùng Huỳnh tiết lộ rằng trong team của đội trưởng Erik, Quân A.P là người anh "respect" nhất vì nam ca sĩ đã rất cố gắng: "Anh Quân cũng hay trêu tôi không kém nhưng là người Hùng respect nhất vì anh rất cố gắng. Mọi người nhìn bài Sau đêm nay anh nhảy sẽ biết anh cố gắng cỡ nào". Có thể hiểu được cho chia sẻ của Hùng Huỳnh, vì ai cũng biết rằng trong team, Quân A.P là người không thạo về nhảy nhất. Tuy nhiên, chàng "hoàng tử hát tình ca" đã thực sự lột xác trong quá trình tham gia Anh trai say Hi.

Hùng Huỳnh cũng dành những lời ngợi khen, nể trọng khi viết về 3 thành viên còn lại: "Anh Phúc là người anh quý không kém. Thật sự sau bài I'm thinking about you, hai anh em mới gặp và làm việc chung nhưng trải qua mới thấy anh tận tâm, tận tụy với những việc anh làm thế nào. Anh luôn chăm lo cho mọi người và có lúc Hùng suy nghĩ sợ anh bị đuối khi phải lo nhiều việc như vậy...

Anh Sơn (JSOL) đáng yêu của em, người luôn ganh với tôi từng tí, trêu từng chút nhưng quý lắm, lần trước chỉ chung team lớn nhưng lần này được chung team với nhau tiếp thì em thấy vui lắm vì em biết mình cùng năng lượng với nhau từ lúc ở chung phòng ngủ tại nhà chung. Nghe anh kể về sự cố gắng cho lần quay trở lại này, Hùng rất respect anh.

Và quan trọng nhất là trưởng nhóm của mình, anh Erik, em thật sự rất nể và quý anh, một người nỗ lực không ngừng để được như bây giờ. Em biết để anh được như hiện tại anh đã cố gắng và tập luyện rất nhiều, respect anh lắm".

Kết thúc tâm thư, sau khi gửi lời cảm ơn tới tất cả ê kíp Anh trai say Hi, Hùng Huỳnh dành những lời cuối cho các anh trai còn lại: "Lời cuối cùng phải dành sự ngọt ngào yêu thương cho những anh trai còn lại dù không chung team với nhau nhưng lại hết sức quý nhau cơ. Hùng đã từng nghĩ rằng mình sẽ cô đơn lạc lõng lắm nhưng mọi người đã sưởi ấm nó bằng sự đáng yêu và kéo em lại gần với mọi người hơn.

Anh Tài (Isaac), anh Sinh (Song Luân), anh Gin, anh Duy, anh Ali, anh Vũ Thịnh, anh Công Dương, anh Quang Hùng (cũng lời hứa chung team nhưng chưa được), anh Nicky, anh Quý, anh bé Voi, anh bé Lou, bé Kiều, bé Cap, bà Nề Gip, Tage và người anh em đồng hành thanh xuân Dương Domic. Hành trình thanh xuân của Hùng đã đẹp như vậy đó. Trân quý!".

Fan cũng phát hiện ra sự thật "cảm lạnh" là trong nhóm anh trai cuối cùng, Hùng Huỳnh đều gọi mọi người bằng "anh" hoặc "bé", nhưng riêng rapper NEGAV lại được anh chàng "ưu tiên" gọi là "bà Nề Gip", có lẽ chính vì sự lanh chanh, luôn quăng miếng không ngừng nghỉ của NEGAV trong chương trình.

Đón xem Anh trai say Hi tiếp tục lên sóng thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, ON Vie GIẢITRÍ và VieON.