3 cặp đôi nhiều "duyên nợ" nhất Chung kết Anh trai say Hi

Anh trai say Hi vừa công bố 16 anh trai bước vào vòng Chung kết đầy cam go, kịch tính. 16 anh trai sẽ chia thành 4 team dưới quyền quản lý của 4 đội trưởng: HIEUTHUHAI, Atus, Quang Hùng MasterD và Đức Phúc.

Đáng chú ý, trong lần ghép team này, có 3 cặp đôi đã "nhẵn mặt" khán giả, từng nhiều lần diễn chung đội.

HIEUTHUHAI - JSOL

Vòng Chung kết Anh trai say Hi đánh dấu lần thứ 3 HIEUTHUHAI - JSOL ghép team thành công

Đây là một cặp đôi trai đẹp được các fan Anh trai say Hi "ship" nhiệt tình thời gian gần đây. Vòng chung kết đánh dấu lần thứ 3 HIEUTHUHAI - JSOL ghép team thành công. Trước đó, cả hai đã từng cùng nhau bùng nổ trong Love sand, tiếp đến là màn trình diễn đỉnh cao của "boyband toàn cầu" trong Ngáo ngơ, và hiện tại, sau khi "chia cắt" tại vòng tứ kết, cặp đôi trai đẹp lại về bên nhau khiến fan phấn khích.

Sau khi "chia cắt" tại vòng tứ kết, cặp đôi trai đẹp lại về bên nhau khiến fan phấn khích

Đáng chú ý, khi lập team, HIEUTHUHAI đã không nhận ra giọng JSOL qua điện thoại. Anh lầm tưởng người gọi cho mình là Dương Domic nên mới đồng ý. Còn ở cuộc điện thoại cuối cùng với Dương Domic, Hiếu lại nhầm anh chàng với JSOL. Tuy nhiên đây là cuộc gọi "ép buộc" và không thể từ chối.

Ngoài ra, JSOL cũng từng là thành viên bị loại ở tứ kết nhưng được team HIEUTHUHAI cứu. Phải nói rằng, định mệnh một lần nữa đã đưa hai trai đẹp lại bên nhau trong vòng Chung kết này.

Song Luân - Dương Domic

Song Luân - Dương Domic cùng các thành viên team Atus lấy nước mắt khán giả với ca khúc "Bao lời con chưa nói"

Tái ngộ nhau trong team HIEUTHUHAI, Dương Domic từng thốt lên rằng mình và Song Luân cũng đã làm chung tới 3 vòng. Dương Domic từng cùng Song Luân gây ấn tượng trong ca khúc Cứ để anh ta rời đi. Tiếp đến, cả hai cùng team Atus giành chiến thắng ở trận tứ kết với Bao lời con chưa nói, rồi lại khiến sân khấu bùng nổ với Đều là của em. Vòng Chung kết cũng đánh dấu lần thứ 3 Song Luân và Dương Domic chung team.

Cả hai tiếp tục sát cánh trên sân khấu trong tiết mục "Đều là của em"

Với sự tái ngộ của Song Luân - Dương Domic, HIEUTHUHAI - JSOL, có thể nói, team HIEUTHUHAI ở Chung kết là team của những "người cũ".

Thậm chí, cả JSOL và Dương Domic cũng đã từng diễn chung ca khúc Sóng vỗ vỡ bờ. Chỉ có HIEUTHUHAI và Song Luân là chưa từng làm việc cùng nhau mà thôi.

Khi nghe tin Song Luân bị loại ở tứ kết, HIEUTHUHAI từng không kìm nén được cảm xúc. Anh chàng tiếc nuối vì chưa từng được chung team với đàn anh. Lần này, cả hai đã được "tác thành" và khán giả vô cùng chờ đợi những tiết mục bùng nổ của cả 4 thành viên lẫn màn diễn chung của team HIEUTHUHAI trong Chung kết Anh trai say Hi.

NEGAV - Quang Hùng MasterD

NEGAV - Quang Hùng cùng các anh trai khác tạo nên bản hit công phá MXH là Catch me if you can

Một trong những cặp đôi được "ship" nhiều nhất chương trình chính là NEGAV - Quang Hùng MasterD. Cả hai có chiều cao tương đương, thường xuyên có những tương tác duyên dáng từ trong show đến ngoài đời. Vòng Chung kết cũng đánh dấu lần thứ 3 NEGAV - Quang Hùng MasterD chung team sau hai bài hit là Don't care và Catch me if you can.

Ở vòng tứ kết, NEGAV thậm chí cũng tìm team nào có Quang Hùng để gia nhập. Tiêu chí chọn team của NEGAV rất đơn giản: chỉ cần có Quang Hùng! Tuy nhiên sau cùng, anh chàng đã chọn về chung team với các thành viên GERDNANG vì đây cũng là cơ hội duy nhất để GERDNANG được tụ họp và cùng sát cánh trên sân khấu Anh trai say Hi.

NEGAV - Quang Hùng MasterD là cặp đôi được khán giả vô cùng yêu mến

Sang tới vòng Chung kết, khi chọn đội, Quang Hùng cũng thể hiện rõ mong muốn được tái ngộ NEGAV. Câu hỏi "anh có chơi yoyo không?" thường xuyên được Quang Hùng đặt cho các ứng viên khi gọi điện, bởi NEGAV, ngoài giàu có và có tài rap, thì còn được biết đến với khả năng chơi yoyo.

