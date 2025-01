"Anh trai say Hi" bị "ném đá" chính thức lên tiếng về sai lầm của bản thân

Bên cạnh những tiết mục trình diễn bùng nổ sân khấu, Sóng 25 - chương trình đặc biệt Giao Thừa Tết Ất Tỵ còn có những màn giao lưu hài hước mang đến khán giả vô số khoảnh khắc thú vị cùng phần talk sâu lắng của các anh trai HIEUTHUHAI, Isaac, Đức Phúc, JSOL, Hùng Huỳnh... trong thời khắc Giao Thừa.

Đặc biệt trong Sóng 25, các anh trai: Isaac, Đức Phúc, JSOL, Hùng Huỳnh, HIEUTHUHAI, Dương Domic, Anh Tú Atus đã ngồi lại cùng MC Trấn Thành nhìn lại một năm với hành trình làm việc hết mình, nghiêm túc và đầy nhiệt huyết, cũng như chia sẻ về việc họ đã thay đổi, nâng cấp bản thân như thế nào sau chương trình Anh trai say Hi.

Hùng Huỳnh gây chú ý khi chia sẻ: "Những vấn đề vừa qua đã khiến em nhìn nhận lại bản thân rất nhiều. Đúng là em vẫn ở lứa tuổi còn trẻ, còn non khi mới bước chân vào nghề. Chính sự hồn nhiên, cái sơ tâm của em khiến em có những sai lầm và những bài học khiến em muốn cẩn trọng, kỹ lưỡng hơn".

Hùng Huỳnh

Bước ra khỏi Anh trai say Hi, Hùng Huỳnh trở thành một trong những ca sĩ thăng hạng tên tuổi và được đông đảo khán giả quan tâm, yêu mến. Thế nhưng thời gian qua, nam ca sĩ đã vấp phải lùm xùm khi cho ra mắt MV debut mang tên Chẳng Thể Nhắm Mắt. MV bị fan Kpop tố đạo nhái vì tạo hình và nhiều phân cảnh tương đồng với MV Standing Next To You của Jung Kook (BTS). Lùm xùm này khiến Hùng Huỳnh và producer Kewtiie bị fan Kpop "ném đá" gay gắt. Thậm chí sau đó, Hùng Huỳnh đã phải gỡ MV.

Tuy nhiên, hồi đầu tháng 1 vừa qua, Hùng Huỳnh đã chính thức được minh oan khi công ty Luật TNHH Senlaw (đại diện pháp lý của Huỳnh Huỳnh) đưa ra thông báo Chẳng Thể Nhắm Mắt không sao chép từ MV Standing Next To You. Theo đó, kết luận này được đưa ra dựa trên kết luận giám định chuyên môn số 01/2025/KLGĐ-TTGĐ của Trung tâm Giám định Cục Bản quyền tác giả.

Cũng trong chương trình, Đức Phúc thẳng thắn flex là bản thân đã gia nhập "hội ca sĩ tỷ view trên YouTube" và việc tham gia Anh trai say Hi là một quyết định đúng đắn. "Quyết định đúng đắn nhất của em trong năm 2024, cũng là quyết định đúng đắn kể từ thời điểm em đi làm nghề đến giờ gần 10 năm, đó là tham gia chương trình Anh trai say Hi. Ban đầu em nghĩ là em vào chương trình để được làm nhiều thứ, nhưng cuối cùng em học được rất nhiều. Cơ hội tham gia và có mặt trong Anh trai say Hi là một điều kỳ diệu" - Đức Phúc chia sẻ.

Với Isaac, khi được Trấn Thành hỏi: Áp lực của một người nghệ sĩ có đầu tư và có trách nhiệm về hình ảnh của mình với công chúng đã khiến Isaac biến mình thành một cỗ máy tiệm cận nhất với chữ hoàn hảo, ngày mà Isaac buông được áp lực đó là ngày nào?, Isaac kể: "Ở thời điểm trước đó em luôn nghĩ mình phải hoàn hảo, vì hoàn hảo là con đường dẫn đến thành công và mình không được phép mắc lỗi". Nói về sự thay đổi của mình, Anh Trai Isaac xúc động chia sẻ: "Đối với em là một cái phước rất lớn khi mình được xuất hiện trong Anh trai say Hi. Bởi vì em nghĩ sự thay đổi của mỗi con người phải đến từ việc mình tự nhận ra và phải có động lực. Động lực ấy liên quan đến những năng lượng mà mình được tiếp xúc. Việc em được ở cạnh những người anh em tuyệt vời trong Anh trai say Hi đã mang đến một năng lượng trẻ, rất văn minh, tạo cho em động lực để nhận ra rằng những điều mình đang tìm kiếm, đã đến lúc phá vỡ giới hạn của bản thân để trải nghiệm những điều mới với tâm thế thoải mái".

Nhận cơn mưa lời khen từ đàn anh Trấn Thành về hình tượng một nghệ sĩ tài năng, cùng với câu hỏi về trách nhiệm và sứ mệnh của người nghệ sĩ dẫn đầu, truyền cảm hứng, HIEUTHUHAI chia sẻ: "Em nghĩ rằng tất cả anh em ở đây ai cũng có trách nhiệm về sự nổi tiếng của mình. Bây giờ những gì mình làm, mọi người cũng học theo để làm. Những gì mình ăn mặc, mọi người cũng sẽ học theo. Em hay suy nghĩ là mình phải trở thành một người thật tốt, có trách nhiệm hơn. Không nói đến điều lớn lao là mình sẽ truyền cảm hứng cho ai đó, em muốn truyền những điều tích cực, những thói quen tốt, để cho một phần nào đó những người theo dõi mình có động lực để họ cảm nhận rằng: HIEUTHUHAI đã làm được thì tôi cũng làm được".

Dàn Anh trai say Hi tham gia Sóng 25

Cuối cùng, anh cả Isaac cùng các anh trai gửi lời cảm ơn chân thành đến các HiMom, HiDad - những khán giả đã yêu thương, ủng hộ cho Anh trai say Hi trong suốt thời gian qua và chúc các khán giả một năm mới 2025 thật tuyệt vời.

Sóng 25 sẽ được phát sóng đồng thời trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, ON Vie GIẢITRÍ, ON Vie DRAMAS, ứng dụng VieON vào đêm Giao Thừa Tết Ất Tỵ 2025.