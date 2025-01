Anh Tú Atus chia sẻ cho Tăng Duy Tân bí quyết tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2

Bên cạnh những bản nhạc hit của Anh Trai Say Hi, Our Song Vietnam - Bài Hát Của Chúng Ta và Rap Việt 2024, Sóng 25 - chương trình đặc biệt Giao Thừa Tết Ất Tỵ còn trình làng loạt tiết mục mới lạ, lần đầu kết hợp gây bất ngờ cho khán giả.

RHYDER, Dương Domic, Anh Tú Atus lần đầu trình diễn liveband 2 siêu “hit”

Sau thành công của chương trình Anh Trai Say Hi, 3 Anh Trai RHYDER, Dương Domic, Anh Tú Atus đã có những sản phẩm âm nhạc được công chúng đón nhận, yêu thích. Mất Kết Nối - sáng tác mới của Dương Domic đã càn quét các BXH âm nhạc và nhanh chóng vào Top Trending YouTube Việt Nam mảng âm nhạc, thành tích dẫn đầu trong 4 tracks thuộc E.P Dữ Liệu Quý. MV Nỗi Đau Đính Kèm - sự kết hợp đầy mới mẻ giữa Anh Tú Atus và RHYDER đã đốn tim người hâm mộ. Sau 48 tiếng công chiếu, ca khúc Nỗi Đau Đính Kèm đã đạt #1 itunes, #9 YouTube Trending Music Việt Nam và hàng loạt những thành tích ấn tượng khác.

Lần đầu tiên, 2 ca khúc đình đám Mất Kết Nối và Nỗi Đau Đính Kèm được Dương Domic, RHYDER, Anh Tú Atus kết hợp trình diễn với phiên bản liveband cùng Hoài Sa Band, trên sân khấu được dàn dựng chỉn chu, hoành tráng của Sóng 2025, giữa biển lightstick của khán giả, tạo nên không gian ngập tràn cảm xúc. Chia sẻ cảm xúc lần đầu hát liveband cùng Hoài Sa Band, Anh Tú Atus cho biết: “Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc, phải cảm ơn Anh Trai “Say Hi” rất nhiều, vì nhờ chương trình em mới có cơ hội đứng trên sân khấu lớn như thế này”.

RHYDER - Á quân Anh Trai Say Hi tiết lộ kế hoạch sẽ ra mắt một album nhạc trong năm mới. Sau thành công của E.P Dữ Liệu Quý nhận về nhiều lời khen từ khán giả nghe nhạc, Dương Domic hứa sẽ tiếp tục năng lượng bứt phá trong năm mới.

Quang Hùng MasterD, Tăng Duy Tân khuấy đảo sân khấu với bài hát mới được viết riêng cho Sóng 25

Quang Hùng MasterD và Tăng Duy Tân là 2 singer-songwriter tài năng với rất nhiều bài hát hit được yêu thích. Quang Hùng MasterD đã có một năm thành công rực rỡ tại Anh Trai Say Hi với những bản hit làm mưa làm gió trên YouTube Top Trending và các BXH âm nhạc, chinh phục được nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín, thành công chuyển từ danh xưng “con cưng quốc tế” chinh phục ngược thị trường quốc nội. Tăng Duy Tân là một hit maker tạo nên những bản hit dậy sóng làng nhạc Việt, sở hữu album Khu Vườn Tình được yêu thích trong năm qua.

Hai “cỗ máy tạo hit” với hai cá tính và màu giọng riêng biệt, lần đầu kết hợp trong ca khúc Ánh Mắt Biết Cười - một sáng tác mới được viết riêng cho Sóng 25. Bài hát catchy từ giai điệu, lyric kết hợp cùng outfit trình diễn mang phong cách cao bồi, khiến khán giả cảm thán: “Đã Quang Hùng MasterD lại còn Tăng Duy Tân, tạo combo cuốn không dứt nổi”. Với giai điệu bắt tai, ca khúc Ánh Mắt Biết Cười phiên bản có 1-0-2 tại Sóng 25 hứa hẹn sẽ trở thành một bản hit được khán giả replay không nghỉ trong mùa Tết 2025.

Sau khi trình diễn, Tăng Duy Tân đã rủ Quang Hùng MasterD nói giọng Huế để “tăng độ khó” khi giao lưu cùng các host của chương trình. Tăng Duy Tân chia sẻ rằng anh và Quang Hùng MasterD từng sinh sống tại Huế và có duyên lần đầu hợp tác từ năm 2019. Khi được hỏi về ý định tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2, Tăng Duy Tân cho biết bản thân chưa có kinh nghiệm tham gia các chương trình thực tế và mong các Anh Trai mùa 1 chia sẻ bí kíp cho mình.

Quang Hùng MasterD và các Anh Trai bỏ nhỏ ngay cho Tăng Duy Tân bí kíp là: Hãy “sĩ” và “gáy” lên, hãy tự tin như Anh Tú Atus. Anh Tú Atus hài hước chia sẻ thêm: “Khi em đến với chương trình, trong đầu em phải luôn suy nghĩ em là Quán quân rồi, đến để tìm xem Á quân là ai thôi” khiến cho Tăng Duy Tân và khán giả Sóng 25 được một tràng cười nghiêng ngả.

WEAN và HURRYKNG chemistry “hết nước chấm” trong tiết mục Thờ Ơ, cùng Làn Ưu Tiên của MOPIUS đem đến làn gió mới

WEAN và HURRYKNG chính là cặp bài trùng sở hữu nhiều chemistry được các fan Anh Trai Say Hi khẳng định là “hết nước chấm”. Tại Sóng 25, fan phấn khích khi lần đầu ca khúc Thờ Ơ được bộ đôi Khỉ và Ngỗng mang lên sân khấu trình diễn, phát huy hết chemistry, cũng như visual của cả hai. Xứng danh “ông tổ màn hình LED”, HURRYKNG và WEAN trình diễn với phong độ, visual điển trai cùng chất giọng cực chất khiến các fan tim đập loạn nhịp. Cả hai đã có màn trình diễn bùng nổ sân khấu với sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc và những khoảnh khắc tương tác đáng yêu.

Qua tiết mục Thờ Ơ, khán giả Sóng 25 càng thêm chắc chắn rằng bộ đôi Khỉ và Ngỗng không chỉ hợp nhau về nguồn năng lượng và cá tính, mà còn hợp tác ăn ý trong âm nhạc và kỳ vọng cả hai sẽ có thêm nhiều dự án kết hợp cùng nhau trong năm mới 2025.

Ra mắt trong năm qua, nhóm nhạc MOPIUS với 4 mảnh ghép gồm Dương Domic, Quang Hùng MasterD, HURRYKNG và Jsol“chuẩn” là một nhóm nhạc “tinh hoa hội tụ” với các thành viên cân cả về khả năng sáng tác, trình diễn, visual. MOPIUS mang đến sân khấu Sóng 25 một làn gió mới với ca khúc Làn Ưu Tiên thuộc dòng nhạc pop, có giai điệu sôi động, vui tươi. Đây là một bài hát ngọt ngào về tình yêu, truyền tải năng lượng tích cực đón chào một năm mới với nhiều niềm vui và may mắn.

Sóng 25 sẽ được phát sóng đồng thời trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, ON Vie GIẢITRÍ, ON Vie DRAMAS, ứng dụng VieON vào Đêm Giao Thừa Tết Ất Tỵ 2025.