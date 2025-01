Sốc với màn biến hình của 4 "Anh trai say Hi" ở concert Sóng 25

Tối 08/01 tại TP.HCM, Sóng 25 – Live Concert đã diễn ra thành công rực rỡ với gần 4 tiếng trình diễn đầy cảm xúc, những màn kết hợp chấn động, những bài hát phiên bản liveband với Hoài Sa Band thỏa mọi giác quan các tín đồ âm nhạc. Bên cạnh đó là những màn fanchant và giao lưu "bùng nổ", khiến khán giả và các nghệ sĩ tham gia vỡ òa cảm xúc.

Sóng 25 – Live Concert mở màn đầy tiếng cười với sự dẫn dắt của MC Trấn Thành và 4 anh trai

Sân khấu của Sóng 25 - Live Concert mang đến một luồng gió mới khi bên cạnh MC Trấn Thành - người dẫn dắt kỳ cựu gắn liền với Sóng từ mùa đầu tiên đến nay còn có sự xuất hiện của 4 anh trai: Anh Tú Atus, Dương Domic, HURRYKNG và WEAN. Sự kết hợp bất ngờ này đã làm nóng bầu không khí của Sóng 25 - Live Concert, với những mảng miếng vô tận của MC Trấn Thành và các anh trai.

Lần đầu trải nghiệm vị trí là host, đồng hành cùng MC Trấn Thành dẫn dắt đêm live concert quy tụ đông đảo "sao hạng A" với setlist dày đặc, 4 anh trai Anh Tú Atus, Dương Domic, HURRYKNG và WEAN tự tin quăng miếng cực hài hước. Anh Tú Atus hứa hẹn hoàn thành nhiệm vụ host với phát ngôn rất "sĩ" và "gáy": "Em hứa sẽ thật khiêm nhường, sử dụng hoàn hảo một cách không tưởng khả năng của em để trở thành một trong những co-host tuyệt vời nhất trong lịch sử chương trình".

Tự hào được dẫn dắt chương trình Sóng 25 - Live Concert cùng đàn anh Trấn Thành, Dương Domic trịnh trọng hứa sẽ trở thành "cỗ máy nói", nói năng lưu loát không bị vấp, nhưng thực tế là anh chàng Bống Khờ đã vấp ngay từ những câu đầu tiên.

Bộ đôi HURRYKNG và WEAN mang đến những tràng cười sảng khoái khi khoác tay nhau như một cặp đôi đang tiến vào lễ đường, với lời hứa: "Anh nhận em là bạn đồng hành và hứa nếu ai tung miếng thì người còn lại sẽ hứng...".

Fan "thấy vui trong lòng" khi Catch Me If You Can vang lên ngay sau Hào Quang, Team Tiểu học lần đầu đứng chung sân khấu

Ca khúc Hào Quang từng oanh tạc Top YouTube Trending, ghi dấu trong lòng khán giả với câu chuyện vượt qua mọi khó khăn của Team Tiểu học trong quá trình tập luyện, sáng tạo ra một bản hit, một lần nữa khuấy đảo sân khấu Sóng 25 - Live Concert. Các khán giả cùng nhau hát vang đoạn điệp khúc "Không thấy vui trong lòng..." tạo nên màn fanchant đầy cảm xúc. Fan phấn khích khi được chứng kiến "cận cảnh" các anh trai vừa hát vừa trình diễn vũ đạo đương đại trên sân khấu xoay. RHYDER, Dương Domic, Pháp Kiều đã cống hiến màn trình diễn đầy cảm xúc, chạm đến trái tim khán giả.

Ngay sau tiết mục Hào Quang chính là bản hit Catch Me If You Can tạo sức nóng "bùng nổ" với màn kết hợp có 1-0-2 với đông đủ 7 thành viên Team Tiểu học. Những tiếng hò reo, những tràng vỗ tay không ngớt, cả khán phòng vỡ oà khi chứng kiến 7 anh trai: Quang Hùng MasterD, Nicky, Công Dương, NEGAV và Dương Domic, RHYDER, Pháp Kiều lần đầu đứng chung sân khấu trình diễn ca khúc Best hit của chương trình Anh trai say Hi.

Kết thúc phần trình diễn, Pháp Kiều và Nicky tự hào flex về Top 1 Trending mà "Team Tiểu học" đã đạt được trong năm qua, với lời chúc: "Chúc Team Tiểu học luôn giữ được phong độ Top 1 trong lòng khán giả trong năm mới". Dương Domic kể về niềm hạnh phúc khi nhận được nhiều tình cảm của khán giả và những giá trị mà mình đã đạt được sau chương trình Anh trai say Hi, còn RHYDER chia sẻ rằng: "Trước khi em tham gia chương trình, nhiều người nghĩ rằng em đang đi lạc khỏi con đường của mình. Giờ đây em chỉ muốn nói rằng không phải ai lang thang cũng đi lạc, chỉ là đang đi tìm chính mình. Và cơ hội sẽ đến với những ai có sự chuẩn bị thật tốt".

Màn biến hình ngoài sức tưởng tượng của team Ngáo Ngơ

Nếu như ở sân khấu 4 đêm concert Anh trai say Hi trước đó, khán giả đã được phen "ú òa" với màn xé áo đổi outfit của các anh trai trong tiết mục Ngáo Ngơ thì sân khấu Sóng 25 – Live Concert cũng không ngoại lệ.

Từ trước chương trình, netizen đã bàn tán sôi nổi, dự đoán miếng truyền thông mà các anh trai HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, JSOL, Erik và ca sĩ Orange mang đến Sóng 25 – Live Concert sẽ còn "độc lạ" cỡ nào. Đúng như kỳ vọng, màn xé áo biến hình, đổi từ vest sang outfit lấy cảm hứng từ đồ bộ, khiến khán giả sửng sốt, bất ngờ. Hài hước hơn nữa là những thông điệp mà team Ngáo Ngơ đưa ra để giải thích về "concept" trang phục trình diễn của mình: Đồ bộ chị em, gắn kết anh em. Đồ bộ Việt Nam, dẫn đầu đỉnh lưu...

Thử thách ứng biến với liveband: Isaac hát bolero Kim Phút Kim Giờ; HURRYKNG hát Walk phiên bản vọng cổ

Ca khúc Kim Phút Kim Giờ với 2 phiên bản Anh trai say Hi và Our Song Vietnam mang hai màu sắc riêng biệt đã chinh phục trái tim người yêu nhạc, nay tiếp tục "chạm" đến khán giả với phiên bản liveband, khoe trọn vocal nội lực của những giọng ca Our Song Vietnam và các anh trai. Isaac, HURRYKNG, HIEUTHUHAI, Pháp Kiều, Negav và Hoàng Hải, Mai Tiến Dũng đã tạo nên màn trình diễn đỉnh cao, phô diễn chất giọng nội lực và mang đến những phút giây thăng hoa, đầy cảm xúc với bản mashup Kim Phút Kim Giờ.

Đặc biệt, sau màn trình diễn này, một thử thách nho nhỏ dành cho các anh trai và hai vocal của Our Song Vietnam là họ phải thể hiện khả năng ứng biến với game trình diễn ngẫu hứng một bài hát của Anh trai say Hi theo phong cách bolero, cha cha cha, dance...

Khán giả hò hét, vỗ tay không ngớt khi nghe anh Xái Isaac hát bolero bài Kim Phút Kim Giờ quá "mượt mà". Trong khi đó, bản hit Tình Đầu Quá Chén được biến hóa thành nhiều phiên bản: bolero, cha cha cha, phiên bản hùng hồn... qua tài năng ứng biến của NEGAV, Pháp Kiều, Hoàng Hải, Mai Tiến Dũng khiến khán giả sửng sốt. HURRYKNG gây bất ngờ lớn khi trình diễn ngẫu hứng một đoạn vọng cổ bài Walk theo gợi ý từ HIEUTHUHAI.

Tiết mục Khát Vọng Là Người Việt khép lại Sóng 25 – Live Concert

Tiết mục Khát Vọng Là Người Việt do nghệ sĩ Tùng Dương và dàn anh trai trình diễn đã khép lại Sóng 25 – Live Concert trong những cảm xúc xúc động và đầy tự hào. Đây là ca khúc đặc biệt, được ra đời trong một bối cảnh đặc biệt: Năm vừa qua, ca khúc này đã lần đầu tiên được vang lên tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình trong Anh trai say Hi Hà Nội Concert 3, đã làm nức lòng hàng ngàn trái tim khán giả.

Trước thềm năm mới ca khúc này một lần nữa vang lên tạo bão cảm xúc tại Sóng 25 – Live Concert. Trong tiếng hô vang hai chữ "Việt Nam", biển khán giả đã "nhuộm đỏ" không gian tại S.E.C.C với những chiếc lightstick rực sáng. Giọng ca nội lực của Divo Tùng Dương kết hợp cùng giọng hát của dàn anh trai, riêng biệt nhưng lại hòa hợp bất ngờ, mang đến một tiết mục tràn đầy khí thế, tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc.