Dàn anh trai và các nghệ sĩ tham gia Sóng 25 - Live Concert đã có mặt tại S.E.C.C vào hai ngày 06, 07/01 để tham gia buổi tổng duyệt chương trình.

Rất nhiều hình ảnh, video clip hậu trường rehearsal được đăng tải trên fanpage Anh trai say Hi, làm nóng bầu không khí trước thềm live concert.

Gây tò mò nhất là hình ảnh hai "chuyên gia tạo hit" Quang Hùng MasterD và Tăng Duy Tân cùng nhau tập luyện vũ đạo trong buổi rehearsal khiến các fan thi nhau đoán già đoán non, không biết cả hai sẽ mang đến "siêu hit" nào khuấy đảo sân khấu Sóng 25 – Live Concert vào tối 08/01.

Quang Hùng và Tăng Duy Tân kết hợp khiến fan đứng ngồi không yên

Lần đầu tiên trên sân khấu Sóng 25 - Live Concert, bài hát Kim Phút Kim Giờ sẽ được trình diễn liveband với Hoài Sa Band, hứa hẹn sẽ khiến các fan phải "tan chảy" với phiên bản mới mẻ này. Fan phấn khích trước hình ảnh các anh trai: HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Negav, Pháp Kiều tất bật luyện giọng. Bên cạnh đó, buổi rehearsal ngày 06, 07/01 cũng hé lộ những hình ảnh Anh Tú Atus, RHYDER, Dương Domic thử giọng với dàn liveband, khiến fan cực kỳ mong đợi sự kết hợp thú vị này sẽ mang đến một tiết mục trình diễn liveband "bùng cháy".

Trước đó, theo công bố từ ban tổ chức, WEAN và HURRYKNG sẽ "bắt tay" hẹn nhau cùng khuấy đảo Sóng 25 - Live Concert.

Netizen thi nhau đồn đoán rằng bộ đôi Khỉ và Ngỗng có thể sẽ trình diễn bài Airplane Mode hoặc đưa ca khúc Thờ Ơ - sản phẩm mới nhất của cả hai lên sân khấu Sóng 25. Tuy nhiên, điều bất ngờ là những hình ảnh rehearsal lại "nhá hàng" khoảnh khắc HURRYKNG tập vũ đạo cùng JSOL, khiến fan hy vọng sẽ có thêm những điều bất ngờ từ các anh trai. Ngoài ra, các thành viên team Ngáo Ngơ, Hào Quang… cũng tất bật tập luyện trước ngày diễn ra concert.

Những "fan cứng" của chương trình Anh trai say Hi đứng ngồi không yên khi lần đầu tiên "team tiểu học" hội tụ đông đủ 7 thành viên: NEGAV, Nicky, Công Dương, Quang Hùng MasterD, Pháp Kiều, Dương Domic, RHYDER đứng chung sân khấu, cùng trình diễn bài Catch Me If You Can – Best hit của chương trình.

Trong số những tiết mục đáng mong chờ nhất tại Sóng 25 - Live Concert còn có "màn collab kinh điển" giữa divo Tùng Dương và các Anh trai say Hi, trình diễn ca khúc Khát Vọng Là Người Việt. Sự tham gia của Tùng Dương - chủ nhân đang sở hữu 5 phiên bản của siêu hit "Tái Sinh" đang có mặt trong top YouTube Trending, kết hợp cùng các anh trai trong một bài hát có lyric ý nghĩa về niềm tự hào Việt Nam, hứa hẹn sẽ mang đến một tiết mục chạm đỉnh cảm xúc.

Có mặt trong buổi tổng duyệt còn có những chiến thần ballad như Anh Tú, Hà Nhi, những vocal nội lực như Diva Hà Trần, Hoàng Hải, Lương Bích Hữu, Vũ Thảo My, Orange… với tinh thần rehearsal nhiệt huyết và chuyên nghiệp, mong muốn cống hiến những màn trình diễn "đã mắt đã tai" cho khán giả.

Sóng 25 - Live Concert sẽ chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm S.E.C.C, Q.7, TP.HCM vào ngày 08/01/2025.