Anh: Hoa quả xấu mã bán chạy hơn do lạm phát

Thông thường khi đi chợ, người tiêu dùng sẽ muốn chọn những thức rau quả tươi ngon nhất để mua về chế biến cho gia đình. Tuy nhiên, do tình hình lạm phát ở nhiều nước trên thế giới, người dân phải cắt giảm chi tiêu, và thực phẩm cũng không phải là ngoại lệ.

Tại một quầy rau trên đường phố London (Anh), rau hơi héo, hoa quả bị dập nát đôi chỗ, tuy xấu mã nhưng "thân thiện" với túi tiền. Đó là lý do không ít người dân Anh tìm đến những quầy hàng giá rẻ này để lo cho bữa ăn gia đình.



Một người dân tại London nói: "Giá này với tôi vẫn là hơi đắt đấy, nhưng thế cũng chấp nhận được rồi. Với người bình thường thì hàng rau quả này cũng được".

Trong bối cảnh lạm phát tăng cao, rau quả xấu mã là lựa chọn không tồi đối với nhiều người tiêu dùng ở Anh. (Ảnh: The Guardian)

Dữ liệu mới nhất từ Văn phòng Thống kê quốc gia Anh cho thấy, giá thực phẩm và đồ uống không cồn ở Anh đã tăng hơn 19% so với cùng kỳ tháng 3, lập kỷ lục mới trong 45 năm. Tỷ lệ lạm phát tại Anh là 10,1% trong tháng 3, tuy giảm nhẹ so với tháng trước đó nhưng vẫn ở mức cao, khiến Anh trở thành quốc gia duy nhất ở Tây Âu có tỷ lệ lạm phát trên hai con số do giá lương thực tăng vọt.

Giá lương thực tiếp tục tăng cao đang gây áp lực lớn lên đời sống của người dân. Anh lại là quốc gia nhập khẩu nhiều trái cây và rau quả tươi nên giá cả dễ biến động hơn. Tiền lương của người dân không theo kịp đà tăng của lạm phát, do đó ngay với cả thực phẩm, người ta cũng phải cắt giảm chi tiêu. Như với những món rau quả xấu mã này, héo một chút nhưng không đến nỗi là không dùng được, và ít ra nó cũng giúp họ xoay xở phần nào trong thời buổi lạm phát này.